La curiosa historia del sensual médico de la CDMX que recibió la vacuna contra el COVID-19 siendo oftalmólogo

Las jornadas de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) en México han acaparado la atención de los medios de información, pues el país se mantiene como uno de los más azotados en contagios y muertes a nivel mundial, por lo que su llegada representa una luz de esperanza como lo señaló recientemente el Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Desde el pasado 24 de diciembre, día en que se aplicó la primera dosis, se han difundido en todas las plataformas imágenes y videos del personal de salud que atiende pacientes contagiados de SARS-CoV-2 recibiendo la fórmula de Pfizer-BioNTech.

Sin embargo, durante la tarde de este martes se viralizó en redes sociales una peculiar imagen de un médico de la Ciudad de México que robó los corazones de las mexicanas y de algunos mexicanos.

Y es que se quitó la camisa para ser vacunado durante la transmisión en vivo de un noticiero nacional, mostrando sus trabajados pectorales y brazos, lo que le valió elogios de un sinnúmero de cibernautas.

“¿Siempre se necesitan dos enfermeras para aplicar una vacuna?”, “Qué suerte tiene esa enfermera”, “Ni en Grey’s Anatomy pues, solo en México”, “Holaaaaaaa enfermero”, “¿La vacuna te pone así o ya estaba así antes?”, fueron algunos comentarios al respecto.

La captura de la escena tomó tal relevancia que incluso se rastreó su cuenta personal en Instagram. Fue así que se descubrió que su nombre es Alejandro Silva, un cirujano oftalmólogo que además es promotor de la vida saludable y fitness.

En su perfil abundan sensuales fotografías de modelaje en poca ropa, consiguiendo, tras hacerse viral, más de 31 mil 500 seguidores. Aunque también tiene una cuenta profesional donde informa acerca de sus servicios médicos como cirugías de cataratas, glaucoma y visión.

Luego de varias horas de incendiar las redes, el doctor agradeció los comentarios, invitó a seguir las medidas sanitarias ante la pandemia y aprovechó para publicitar su consultorio:

Si bien les agradezco mucho sus comentarios, y en verdad hay algunos muy graciosos, recuerden que lo más importante de todo esto es vacunarnos cuando sea nuestro turno. Seamos conscientes que esto es el mejor aporte que podemos hacer como miembros del gran colectivo que somos como humanidades. Esto y no bajar la guardia es la mejor manera de terminar con esta pandemia. Les comparto también mi otra cuenta @drsilva.oftalmo

La polémica de su vacunación

Sin embargo, a muchos otros usuarios no fue el físico del oftalmólogo lo que les llamó la atención, sino precisamente su profesión, pues no es catalogada como personal de salud de primera línea en la lucha contra el COVID-19.

Cabe recordar que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como López-Gatell señalaron que las primeras dosis que llegarán al país serían suministradas al personal que está más expuesto a los contagios.

Aunado a lo anterior, otros usuarios revelaron que el Dr. Alejandro Silva es un apasionado por los viajes, tanto que hasta lo ha hecho durante la crisis sanitaria, cuando la Secretaría de Salud (Ssa) ha solicitado a la población a no realizar actividades innecesarias que sean un riesgo de contagio y así apoyar al personal médico del país.

“Mientras muchos se quedan en casa y salen solamente para lo básico, en CDMX vacunan contra Covid-19 al oftalmólogo quien hace un mes se paseaba en la playa”, “Hay más personal de Medicina Enfermería, Camilleros, etc que merece la vacuna”, “Espero que al médico mamado que vacunaron no sea el oftalmólogo que rumorean, porque si no, no entiendo pro qué él necesitaría de una vacuna antes que otros especialistas en estos momentos”, se lee en Twitter.

Hasta el momento ni la Ssa ni el Dr. Silva han aclarado la situación.

