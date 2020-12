INE descartó sancionar a Morena y Mario Delgado por mensajes sobre llegada a México de vacuna contra COVID-19

Morena y Mario Delgado no serán sancionados por mensajes proselitistas tras llegada de primeras dosis de vacuna contra el COVID-19 (Foto: Cortesía Morena)

El INE (Instituto Nacional Electoral) descartó este martes sancionar a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a su dirigente nacional, Mario Delgado, por los mensajes publicados en redes sociales donde agradecían al gobierno federal por la llegada a México de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedente la solicitud de emitir medidas cautelares contra Morena y contra Delgado por supuestamente haber cometido actos de promoción personalizada, utilización indebida de programas sociales, publicidad engañosa, actos anticipados de campaña y una posible orquestación de mensajes para inducir a la ciudadanía.

Sin embargo, la impugnación, solicitada por los partidos opositores PAN (Partido Acción Nacional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática), no fue validada por el INE, que votó de forma unánime en contra, aunque las organizaciones tendrán una instancia más para refutar la decisión: ante el Tribunal Electoral.

El INE descartó la impugnación, aunque reconoció que Delgado y Morena podrían estar usando una estrategia de posicionamiento rumbo a las elecciones (Foto: Cuartoscuro)

El proyecto aprobado por la Comisión de Quejas estableció que, de un análisis preliminar, los videos difundidos por el presidente de Morena, relacionados con la campaña de vacunación contra el COVID-19, en principio no pueden considerarse como ilícitos pues se llevan a cabo exclusivamente en redes sociales y su contenido no hace alusión a las elecciones, ni contienen un llamado al voto o de apoyo o rechazo a alguna fuerza política que pueda poner en riesgo la equidad de la contienda electoral.

No obstante, la Comisión reconoció que las publicaciones realizadas por el presidente del partido, Mario Delgado, pueden formar parte de una estrategia de comunicación que, buscando la identidad partidista con acciones del gobierno federal en la pandemia COVID-19, intenta posicionar a su partido antes de que inicien las campañas electorales.

Y es que, en el proceso rumbo a los comicios intermedios de 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y miles de puestos locales, el INE recordó que el país recién e encuentra en la etapa de precampaña, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de enero del próximo año.

Los mensajes emitidos por Morena y Delgado fueron criticados por haber usado las vacunas contra el COVID-19 para hacer proselitismo (Foto: Twitter @mario_delgado)

La etapa de precampañas, ahondó el INE, está destinada a que los partidos promocionen las reglas de selección de sus candidaturas, sus procesos internos o, en su caso, emitan propaganda genérica, más no así contenidos para buscar adhesión electoral.

La Comisión de Quejas subrayó que las precampañas no son campañas anticipadas, esto es, no son contiendas interpartidistas, sino procesos internos, intrapartidistas, para designar candidaturas. Por ello, se espera la resolución sobre el fondo del asunto por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a efecto de conocer si es válida o no la difusión de los contenidos denunciados durante la actual etapa de precampañas.

Y es que l vacunación contra el COVID-19, que este domingo se reanudó en Ciudad de México y Monterrey con la llegada de un nuevo lote con 42,912 dosis, “inició con un claro sesgo político y de propaganda gubernamental”, aseguró este domingo Marko Cortés, dirigente del PAN.

“Cómo en todos los demás temas el proceso de vacunación inició con mucho ruido y muy pocas nueces, dejando claro con el show que hicieron al arribo y aplicación de las primeras dosis de la vacuna, que les interesa más hacer publicidad gubernamental que realmente lograr inmunizar”, expresó Cortés.

Cortés criticó duramente el uso político que le dio el gobierno de AMLO al inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 (Foto: Twitter @MarkoCortes)

Las publicaciones de Morena y de Delgado van en ese sentido. “¡La Cuarta Transformación cumple! Desde mañana empieza a aplicarse la vacuna contra COVID-19 en México. #VacunaUniversalyGratuita”, escribió el líder morenista la semana pasada, antes de la llegada el miércoles del primer lote de 3,000 dosis.

En la cuenta del partido, reiteraron que “hay esperanza” gracias “al gobierno de la Cuarta Transformación”, a quien le agradecieron, como Delgado, en distintas ocasiones en los últimos días, además de los elogios al canciller mexicano Marcelo Ebrard por su labor para conseguir las vacunas en un mercado ansioso.

Los tuits y demás mensajes en redes sociales estuvieron acompañados por imágenes de la llegada de las vacunas, así como de integrantes de las fuerzas armadas que se encargaron de su distribución, junto a los colores y los logos de Morena y de Mario Delgado.

Esto desencadenó una serie de cuestionamientos, debido a que los más críticos consideraron que se trataba de proselitismo y de propaganda para el partido político en el poder, e incluso de actos anticipados de campaña, con la mira puesta en las elecciones intermedias de 2021.

La última palabra sobre el tema la tendrá el Tribunal Electoral (Foto: Cuartoscuro)

Precisamente un fallo del Tribunal Electoral podría indicar el camino legal a tomar por la oposición en este caso. La semana pasada, mientras las primeras vacunas contra el COVID-19 llegaban, la Sala Especializada, por mayoría de votos, determinó la existencia de infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y uso indebido de la pauta tanto a Delgado como a Morena.

Esto, debido a la difusión de un video publicado en la cuenta de Twitter de Delgado a principios de diciembre donde hace mención del “TUMOR”, como llama a la alianza electoral de diversos partidos de oposición rumbo a 2021.

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) había determinado días antes que no existían elementos para ordenar su suspensión o retiro, toda vez que el contenido del anuncio incluye una crítica a los gobiernos emanados del PRI y del PAN consideraron que está amparado en la libertad de expresión.

Morena y Delgado tendrán que esperar para conocer si recibirán sanciones por los mensajes sobre la llegada de las vacunas contra el COVID-19 (Foto: Cortesía Morena)

Sin embargo, la Sala Especializada del Tribunal Electoral indicó que el spot “constituye propaganda electoral que no está permitida realizar ni difundir en periodo ordinario, ello, al contener expresiones de naturaleza proselitista que vulneran la equidad en la contienda en el marco del actual proceso electoral federal”

Pero quizá lo más importante del fallo es que el TEPJF reiteró lo señalado por la Sala Superior al respecto de la responsabilidad de los servidores públicos con licencia, como lo es Mario Delgado, quien es diputado con licencia. “Con independencia de que ésta les haya sido otorgada, no pierden su estatus de empleados públicos, sino que, tan solo son suspendidos en el ejercicio de sus funciones sin perder la investidura y calidad”, precisaron.

Por ello, al calificarse tal infracción como grave ordinaria se ordenó dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para que imponga la sanción que en derecho proceda. Esto abriría las puertas a que los mensajes sobre la llegada de las vacunas contra el COVID-19 puedan ser interpretados de la misma manera por el Tribunal Electoral.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Proselitismo con la llegada de la vacuna contra COVID-19: Morena y Mario Delgado coquetean con sanción por actos anticipados de campaña

PAN criticó el Plan Nacional de Vacunación y demandó dejar de lado uso “propagandístico” de la vacuna contra COVID-19

“Sin mezquindades ni propósitos electorales”: AMLO aseguró que la vacuna contra el COVID-19 se aplicará a todos los mexicanos por igual

Coronavirus en México: personal médico de Operación Chapultepec fue vacunado contra COVID-19