Blue Demon Jr, Carla Estrada, José Fons y otros famosos a los que recurrió el IMSS recurrió para un “Diciembre en casa”

México ha presentado un incremento de contagios de coronavirus durante las últimas semanas. Incluso, la capital mexicana llegó a la alerta epidemiológica máxima por las alarmantes cifras de la pandemia. Ante este panorama y las próximas fiestas decembrinas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recurrió a varios famosos para una campaña sanitaria.

“Diciembre en casa” promueve, a través de mensajes de celebridades, el mantenerse recluidos durante el mes de diciembre y festejar Navidad y Año Nuevo únicamente con las personas con las que se convive en casa.

El luchador Blue Demon Jr participa en la campaña e invitó a los mexicanos a mantenerse en casa. Recordó que el país vive un momento crítico por el COVID-19, aprovechó para dar las gracias al personal de salud de la institución que está laborado para controlar el virus y pidió mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el estornudo de etiqueta.

“Si no tienen a que salir no salgan, quédense en casa. A toda la gente le recomiendo que por videollamada se contacten, no se reúnan más que la gente que deba estar necesariamente reunida. Todos los demás podemos lo podemos hacer por videollamada”, concluyó.

La campaña reconoce la actuación de los profesionales de la salud al atender la pandemia que llegó a México desde febrero del 2020 (Foto: Reuters/Carlos Jasso)

Otra de las personalidades que figura es la productora Carla Estrada recalcó en especial: “en las fiestas, si se puede, estén solamente con la gente que este en su casa”.

En su caso, el actor Felipe Nájera también agradeció al personal del IMSS por su actuar en la pandemia. “Sin ustedes no sería posible esto”, dijo. Por otro lado, alentó a la ciudadanía a mantenerse en los protocolos dictados por el gobierno mexicano. “No bajemos la guardia, es muy importante para que nosotros tampoco saturemos los servicios médicos. Solo así vamos a lograr bajar el pico, este nuevo pico que se está dando en nuestro país”, finalizó

José Fons, integrante del grupo Cuca, también mostró su apoyo al IMSS y envió un agradecimiento a los profesionales de la salud en México. Remarcó: “No nos vamos air de reventón esta Navidad ni este Año Nuevo porque por un año sin reventón no nos va a pasar nada. Vamos a pasarlo en casa, en familia, que de eso se tratan estas fiestas ¿no?”.

Deseo a todos los mexicanos una Feliz Navidad. “Vamos a subir el rock and roll a todo lo que da aunque se queje el vecino”, señaló poco antes de reiterar las medidas sanitarias como la sana distancia, el lavado de manos y el uso de cubrebocas. “Cuídense para vernos el próximo año en un concierto de Cuca y festejar lo bien que hicimos todos”, pidó.

Varios famosos participaron en la campaña "Diciembre en casa" para pedir a los mexicanos que se mantengan recluidos durante las fiestas decembrinas (Foto: Captura de pantalla)

Otras figuras públicas que participan en esta campaña son el chef Aquiles Chávez y el periodista Mariano Riva Palacio, quienes también recordaron a los ciudadanos la necesidad de salvaguardar la integridad de los seres queridos al mantenerse en casa durante las fiestas decembrinas.

Hasta el último reporte México ha reportado un millón 338,426 casos positivos y 119,945 fallecimientos por COVID-19, una enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 que llegó al país en el mes de febrero.

Además, la Universidad John Hopkins dio a conocer que el país es el número 13 a nivel mundial con mayor número de casos positivos y el cuarto lugar en muertes por coronavirus.

