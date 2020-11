Mapa del coronavirus en México 20 de noviembre: los cuatro estados donde se concentra la tercera parte de los 100,000 muertos

Ilustración: Jovani Pérez

La Secretaría de Salud (SSa) reportó que hasta el momento se han registrado 1,019,543 casos de contagios acumulados de coronavirus (COVID-19). Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 100,104 defunciones.

Lo anterior representa que hubo un incremento de 4,472 contagiados en las últimas 24 horas, así como 576 muertes.

Cuatro entidades concentran la tercera parte de las muertes totales desde el inicio de la pandemia, son: Ciudad de México(16,677), Estado de México(11,399), Veracruz (5,090) y Puebla (5,029).

Ilustración: Jovani Pérez

La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 por fecha de defunción al corte del día de hoy, ordenadas de mayor a menor según la entidad federativa. Continúan ubicándose la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Sonora como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (61.9%) de todas las del país. La Ciudad de México por sí sola, acumula 16.7% de todas defunciones a nivel nacional.

La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguida de Nuevo León, Guanajuato y Durango, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 41% de los casos activos del país.

Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más sospechosos con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica), la Ciudad de México y Nuevo León son las entidades con mayor número de casos activos estimados (>3,000 casos). A nivel nacional se calculan 37,473 casos activos estimados.

Ilustración: Jovani Pérez

El Dr. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó desde Palacio Nacional que se tienen registrados 18,947 casos activos de la enfermedad; es decir, los enfermos que comenzaron con síntomas de coronavirus en los últimos 14 días (6 al 19 de noviembre).

En cuanto a la ocupación y disponibilidad hospitalaria a nivel nacional, se informó que la Red IRAG reportó que existen 28,418 camas generales, de las cuales 10,559 (37%) ya están ocupadas y 17,859 (63%) disponibles. En este rubro, Durango la entidad con el mayor porcentaje en camas que están siendo utilizadas, con 77 por ciento.

Mientras que de las 10,410 camas con ventiladores, 3,048 (29%) están ocupadas y 7,362 (71%) disponibles. Aquí Aguascalientes sigue como el estado con la mayor tasa de ocupación, con 60 por ciento.

Foto: Secretaría de Salud

Respecto al panorama internacional, hay un total de 55,928,327 casos confirmados a nivel mundial. De esos, son 7,750,205 (14%) los casos confirmados en los últimos 14 días.

La tasa de letalidad global se mantiene en 2.4%, y la pandemia activa se concentra en Europa con 254,649 casos, o el 42.8 por ciento.

Actualmente, México sigue como el cuarto país del mundo con más muertes a causa del coronavirus solo por debajo de Estados Unidos, Brasil e India, y el onceavo en número de contagios, según la última actualización de la Universidad Johns Hopkins.

Ilustración: Jovani Pérez

Más de 100 mil muertos en México

Por su parte, el Dr. Hugo López–Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que los más de 100 mil fallecimientos por coronavirus son una cifra que no se preveía al inicio de la pandemia, por lo que ya es considerado como una de las principales causas de muerte en México.

Es un posicionamiento desagradable, triste, desafortunado para los seres humanos, como una de las causas principales de muerte. No sabemos cuál terminará siendo (la cifra final) en medida que la epidemia sigue, igual que las otras afecciones que ya había antes de la epidemia.

El funcionario recordó que las causas de muerte han estado dominadas por enfermedades no transmisibles, además de los homicidios, los suicidios, los accidentes de tránsito y los del hogar.

Ilustración: Jovani Pérez

Y por otro lado, destacó, están las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Hay una parte que es, hasta cierto punto inevitable, y es que personas con mayor necesidad salgan a realizar actividades económicas.

En cuanto a la reciente aprobación en el Senado, en lo general y particular, de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis la cual regulará el cultivo, producción, distribución, venta y consumo para uso lúdico, López-Gatell señaló que la Secretaría de Salud no tiene competencia legal para opinar al respecto

“En la parte recreativa nos declaramos incompetentes, en el sentido de competencia legal, no de que no tengamos distintas perspectivas, pero no es nuestro ámbito de competencia legal opinar si es bueno o malo, si debe hacerse o tener algún programa para incorporar su uso en forma recreativa”, sentenció.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

México superó los 100,000 muertos por COVID-19

COVID-19 en la SEDENA: más de cinco mil militares se han contagiado y 140 han fallecido

Siguen incrementando hospitalizaciones en CDMX por COVID-19: Sheinbaum ya alista ley seca para evitar fiestas