“Abuso laboral y mala paga”: José Luis Reséndez aclaró que no se retiró de la actuación por consumo de drogas tras interpretar a un narco

Luego de que fuera acusado de usar drogas y tener una actitud prepotente, el actor José Luis Reséndez se sometió a una prueba antidoping en busca de limpiar su imagen para que su negocio no se vea afectado por el escándalo que estalló esta semana.

La revista TV Notas publicó esta semana que la vida de José Luis Reséndez dio un giro de 180 grados después de comenzó a adoptar ciertas conductas de su personaje de la serie sobre narcotráfico Señora Acero, “Teca Martínez”, el cual lo llevó a consumir diversas sustancias tóxicas como marihuana.

“Su personaje estaba inmerso en el mundo de las drogas, y como José Luis quería ser como él, empezó a consumir marihuana, aseguraba que le daba mayor desenvolvimiento ante las cámaras. Era muy común verlo bastante eufórico en sus escenas y eso le daba un toque especial, pero fue tanta su ambición, que de un día para otro lo perdió todo”, declaró un amigo del famoso a la publicación mexicana.

El actor reaccionó furioso a la afirmación y usó sus redes sociales para pronunciarse: “La revista ahí mugrosa, asquerosa, esos promueven el adulterio, promueven todo lo peor que te puedas imaginar. Eso de estar poniendo cu... para que todos estemos en un estado primitivo, primitivo de a madres. En un estado de supervivencia y reproducción, así quieren al población, puñetera”.

Pero José Luis Reséndez fue más allá y decidió someterse a una prueba para descartar el uso de sustancias tóxicas para evitar que el escándalo afecte la promoción de su nuevo negocio, el cual está basado en la venta de suplementos y productos para bajar de peso.

“Yo cuando estuve de figura pública y era parte del medio del espectáculo tuve algunos escándalos y siempre me mantuve al margen, pero ahora no puedo permitir que dañen mi imagen ya que estoy emprendiendo. Soy totalmente responsable de una familia, de mi mujer y mis hijas”, dijo en entrevista con Venga la Alegría esta mañana.

“Estoy trabajando desde mi casa porque estoy desempleado. Estoy trabajando y emprendiendo en una empresa norteamericana y estoy haciendo un cambio de vida muy radical, ya que por desgracia tuve problemas laborales con una empresa en el pasado, y como protesta, tuve que retirarme del ambiente artístico y de la actuación por el abuso laboral y la mal paga”

Sobre la actuación de TV Notas al publicar este tipo de historias comentó: “Hay revistas sin escrúpulos y tendenciosas que utilizan al ser humano como carne de cañón para un espectáculo mediático y que atenta contra su integridad”.

Explicó que le molestó mucho lo publicado por la revista, razón por la que reaccionó de manera agresiva a través de Instagram.

El actor retirado también ahondó sobre el problema monetario que tuvo con la empresa estadounidense y por el que decidió renunciar a la serie Señora Acero, donde dio vida por más de dos temporadas a “Teca Martínez”.

“Me está yendo muy bien (con la venta de diversos productos) y en algunos lives he hablado de que no estoy de acuerdo con Telemundo... yo dije que ahora estaba trabajando en una empresa donde sí se me recompensaba por lo que trabajaba, que sí se me pagaba lo justo y curiosamente días después sale este reportaje malintencionado hablando de que estoy drogado, caído en las drogas y el alcohol, pero una historia increíble que no sólo quedaba ahí”, dijo en el programa matutino.

Además ofreció disculpas sobre los comentarios que emitió hacia la comunidad LGBTTTI y que fueron malinterpretados a través de redes sociales.

