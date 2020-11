Escándalo en la Fiscalía capitalina: agentes renunciaron tras ser exhibidos en presunto estado de ebriedad y con actitud agresiva

La grabación fue difundida en redes el pasado 10 de noviembre, donde se observa que sujetos adscritos a la Fiscalía capitalina se encontraban en discusión con otros civiles

Óscar Eduardo Loza Garduño, junto con dos de sus compañeros agentes de la Policía de Investigación capitalina, renunciaron luego de ser exhibidos en un clip donde se les veía en estado de ebriedad.

“Tras la difusión de un video en el que se aprecia a tres agentes de la Policía de Investigación interactuar con ciudadanos, quienes señalan que los servidores públicos se encontraban en estado inconveniente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que el Consejo de Honor y Justicia determinó la suspensión temporal preventiva de los servidores públicos”, comunicó la dependencia.

Debido a este hecho, se realizó una sesión extraordinaria para determinar un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los tres investigadores para resolver su situación jurídica. Pero cuando iban a ser notificados, renunciaron.

Fiscalía cdmx (Foto: Twitter@AlmazanBarocio)

“Una vez que los tres fueron ubicados en el área de recursos humanos, los tres policías de investigación serían notificados de la resolución, sin embargo, decidieron presentar su renuncia a la institución, de manera voluntaria”, refirió la Fiscalía.

La grabación fue difundida en redes sociales el pasado 10 de noviembre, donde se observa que sujetos adscritos a la Fiscalía capitalina se encontraban en discusión con otros civiles. Este material muestra que en la escena hay un vehículo de la Policía de Investigación identificado con el número FGJ4A53.

“Pide el K8 pareja", dice una de las voces masculinas. Luego se oye que tratan de calmar a un individuo por su presumible actitud violenta y con intenciones de enfrentarse contra el grupo de quienes graban. "Gordo, gordo, gordo”, le dicen.

“No porque estés pedo te sientas muy verga, ¿eh?”, refiere quien sostiene el celular. Esta persona advierte que registra el percance y no quiere escalar hacia una pelea. Luego pide a sus compañeros que termine la discusión, pues los agentes están borrachos.

Óscar Eduardo Loza Garduño sería el agente en estado de ebriedad que se mantuvo en rencillas contra otros civiles (Foto: Twitter@c4jimenez)

“Ey, ey, ya. Déjalo, no hay pedo, no hay pedo, te estamos grabando, no hay pedo güey, no se sienta bien verga. Déjalos, están bien pedos, estamos grabando, déjalos”, dice por la actitud de quienes se acercan al auto para emprender la marcha.

Por el presunto estado de ebriedad y abuso de poder, un sujeto llamado Abraham, va y sigue reclamando, pero unas mujeres tratan de calmarlo. Luego se acercan al auto de los agentes y dicen que no tienen problemas con los otros, sino con “el gordo”.

Pese a que los tres agentes renunciaron de forma voluntaria, el “Consejo de Honor y Justicia determinó continuar con el procedimiento administrativo contra los ex trabajadores”.

Luego de finalizada la discusión, las mujeres pidieron a quien grababa y a otro sujeto que se alejaran hacia la banqueta. Conversaron entre ellos que no buscaban problemas, sino respondieron a la provocación del agente de la Fiscalía.

“Pues tú qué, no el pinche gordo ese mamón, llega bien verga, como está pedo se siente bien verga. Vénganse para acá otra vez, ya. Como están briagos vienen aquí a pasarse de vergas, pero no hay pedo”, es de lo último que se alcanza a escuchar.

Los agentes iban a ser notificados del proceso administrativo en su contra, pero decidieron renunciar por cuenta propia (Foto: Luis Carbayo/cuartoscuro.com)

Presuntamente, Loza Garduño se decía protegido por los nuevos mandos, con lo cual tenía autorización para dar rienda a sus abusos, según publicó el periodista Carlos Jiménez. En específico, presumía de influencias con el nuevo director de Fiscalías Centrales, Alfonso Mendoza y el director de Delitos de Alto Impacto, Mario López.

De acuerdo con Jiménez, el agente en presunto estado de ebriedad llevaba tres años en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, adscrito a la Policía de Investigación. Otros señalamientos contra este elemento serían sus probables cobros de renta por permitir el narcomenudeo.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que será implacable para investigar todas aquellas conductas al margen de la ley o fuera del código de ética, cometidas por servidoras o servidores públicos de la institución”, finalizó el documento retuiteado por Francisco Almazán Barocio, jefe general de la Policía de Investigación en la Ciudad de México.

