“En una de esas Biden olvida por completo a México”: el complicado camino de AMLO para restaurar la relación con EEUU

En Estados Unidos –y fuera de ese país– ya hay, para fines prácticos, un claro ganador de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre: la dupla demócrata de Joe Biden, como presidente, con Kamala Harris como vicepresidenta.

Y aunque muchos países y organismos internacionales ya salieron a reconocer la victoria demócrata públicamente, externando sus felicitaciones y reconocimiento a Joe Biden, en México el discurso fue diferente.

“Vamos a esperar a que se terminen todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes , no podemos actuar, queremos ser respetosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección de Estados Unidos", dijo este sábado desde Tabasco el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Además hizo referencia a su primera contienda por la silla presidencial mexicana en 2006 y de como, él asegura, le robaron su victoria con fraude electoral. Precisamente este comentario fue bastante criticado por los cabos sueltos que pueda dejar, ya que se podría entender que acusa a Joe Biden de hacer fraude.

Para varios especialistas, tomando en cuenta el vínculo clave y la relación estrecha en diversos temas entre Estados Unidos y México, dicha postura del presidente Andrés Manuel simplemente no fue acertada.

“Si López Obrador no lo ha hecho (reconocer el triunfo de Biden) es por decisión personal, no creo que tenga que ver con algo institucional. En el mejor de los casos muestra ignorancia sobre el proceso electoral de Estados Unidos; en el peor de los casos muestra que no quiere aceptar la derrota de su candidato”, apuntó Luis Estrada, director general de SPIN Taller de Comunicación Política, en entrevista con Infobae México .

Además de ser vecinos y socios comerciales, la relación entre ambos países es significativa por diversos motivos. Para empezar, dentro de los aproximadamente 60 millones de hispanos que actualmente viven en Estados Unidos, los mexicanos son mayoría con 36.6 millones, un 62%, según detalla el Pew Research Center, uno de los centros más prestigiosos en EEUU en cuestión a datos y estadísticas.

Y en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viven unos 750,000 estadounidenses, lo que representa el 74.4% de los extranjeros residentes en ese país. Incluso el Departamento de Estado estadounidense calcula que son un millón y medio de sus ciudadanos los que viven en tierras aztecas.

Sin embargo, en este momento “México no es una prioridad para Estados Unidos" , advierte Estrada, agregando que el gobierno mexicano ya debería estar trabajando para adquirir relevancia en la agenda estadounidense.

“El tiempo que perderá México al no aceptar el resultado todavía, mientras que la transición del equipo de Biden-Harris ya está operando, nos quita influencia, nos quita opinión en lo que pudiera ser una gran oportunidad para que el gobierno mexicano aportara en esta decisión y pues simplemente cuando se lleve a cabo y queramos de alguna forma influir nos van a decir que no”, reiteró el analista internacional.

Luis Estrada también hizo hincapié en que, la que podría considerarse como la apuesta de López Obrador por Donald Trump –al tender lazos con él con gestos como su visita a la Casa Blanca–, fue muy parecida a la que hizo hace cuatro años el entonces presidente Peña Nieto al recibir al republicano cuando era solo candidato y no reunirse igual con Hillary Clinton. “Esta vez la apuesta al presidente López Obrador le salió mal y ganó Joe Biden y pues ahora veremos las consecuencias de eso (...) lo vamos a saber pronto”.

Por otro lado, el experto abundó en que Biden, en general a nivel global, se enfocará en restaurar la imagen de Estados Unidos, tendiendo puentes que fueron tirados por Donald Trump así como retomando y reconciliándose con diversos líderes de distintos países. Y no solo en términos de relaciones bilaterales, indicó, sino también en lo referente a acuerdos internacionales.

“La relación con México necesita restaurarse de alguna forma. Sin embargo, aquí el asunto es qué tanto pueda el presidente López Obrador ajustar lo que ya hizo y ya celebró, al ser complaciente con Donald Trump, para ser ahora diferente con Joe Biden (...) En una de esas Biden olvida por completo a México en los cuatro años que le quedan a López Obrador ”, concluyó Luis Estrada.

