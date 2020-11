Armas y ropa ensangrentada: una regidora de Tijuana escandalizó con su disfraz de sicaria para Halloween

En las paredes se puede observar el lema, escrito con aparente pintura roja, Make Mexico Purge Again o “hacer que México purgue de nuevo”: una combinación de Make America Great Again, slogan de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la película de terror The Purge (2013) (Foto: Facebook/@ClaudiaCasas)

Claudia Casas, regidora de la ciudad de Tijuana, en Baja California, se disfrazó por las celebraciones de Halloween de sicaria junto con su hija menor y su esposo.

En las imágenes, publicadas en su cuenta de Facebook, aparece portando armas de fuego y ensangrentada. Éstas fueron criticadas por usuarios de redes sociales y tijuanenses, quienes reclaman el alto a una violencia que ha ocasionado, de acuerdo con Excélsior, alrededor de 1,700 ejecuciones en la ciudad fronteriza en solamente lo que va del año 2020.

La funcionaria pública también es actriz de narco películas que son producidas por su esposo, Óscar López, y fue postulada por el partido extinto Transformemos. Casas aparece en las imágenes publicadas en sus redes sociales con armas de fuego, maquillaje en el rostro, y vestimenta ensangrentada.

Éstas fueron criticadas por usuarios de redes sociales y tijuanenses, quienes reclaman el alto a una violencia que ha ocasionado, de acuerdo con Excélsior, alrededor de 1,700 ejecuciones en la ciudad fronteriza en solamente lo que va del año 2020 (Foto: Facebook/@ClaudiaCasas)

Además, en las paredes se puede observar el lema, escrito con aparente pintura roja, Make Mexico Purge Again o “hacer que México purgue de nuevo”: una combinación de Make America Great Again, slogan de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la película de terror The Purge (2013).

En los largometrajes sobre el narcotráfico en México producidos por López, Claudia Casas protagoniza como heroína o traficante de drogas en un mundo de actividades criminales. Sin embargo, actualmente es regidora de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Fronterizos del XXIII Ayuntamiento.

La noche de Halloween en México tuvo un detalle particular: en las redes sociales, tanto niños como adultos, aparecieron disfrazados de personajes criminales como Joaquín El Chapo Guzmán y Pablo Escobar.

En el norte de México también se viralizaron distintas imágenes donde se observaron decoraciones alusivas a la guerra del narcotráfico. Los hechos provocaron algunas movilizaciones policiacas y el enfado de los vecinos.

Casas aparece en las imágenes publicadas en sus redes sociales con armas de fuego, maquillaje en el rostro, y vestimenta ensangrentada (Foto: Facebook/@ClaudiaCasas)

De acuerdo con cuentas de denuncias ciudadanas, en el municipio Villa de Cos, en Zacatecas habitantes del lugar alertaron a las autoridades por un presunto cuerpo embolsado; sin embargo, al llegar al lugar los agentes se percataron que eran un adorno hecho de periódicos y plásticos. De inmediato, los policías pidieron a los duelos que lo retiraran.

Zacatecas, situado al centro norte de México, está asediado por la guerra entre dos cárteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reportó que de enero a septiembre la entidad registró 544 homicidios dolosos.

El año pasado, el rostro de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se convirtió en una de las mascaras más populares en las calles de Sinaloa, en la víspera de la fiesta de Halloween.

La regidora de la ciudad de Tijuana, en Baja California, se disfrazó por las celebraciones de Halloween de sicaria junto con su hija menor y su esposo (Foto: Facebook/@ClaudiaCasas)

Ovidio Guzmán protagonizó uno de los episodios más violentos de la historia de México el 17 de octubre del 2019, tras su captura y posterior liberación.

Ese día, el Cártel de Sinaloa desató terror durante horas en las calles de Culiacán, bastión de la organización criminal. Tras los hechos, en el estado norteño los narcojuglares mexicanos empezaron a glosar las últimas aventuras de la dinastía Guzmán.

La fuga del capo narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, por su parte, sigue siendo un tema muy explotado en los comercios de México: hay piñatas, gorras y hasta camisetas con su imagen.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Mataron al hijo del Chapo y cayó la Federación: la guerra entre el Mayo y los Beltrán Leyva selló el rumbo del narco en México

“Idealización de la ignorancia y superchería”: Lilly Téllez se burló de AMLO por hacerse una “limpia”

“Me meo sobre toda tu familia”: la humillante prueba que Emiliano Salinas soportó para convertirse en líder de NXVIM en México

El Huracán ETA ya es categoría 4: su potencial catastrófico sigue en aumento con vientos de 215 km/h