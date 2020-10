Cambio de fechas en Cámara de Diputados: cuándo comparecerán los titulares de SEMARNAT, Cultura, Comunicaciones y Energía

Algunos secretarios comparecerán frente al pleno y otros antes las comisiones pertinentes (Foto: Cuartoscuro)

La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo que establece la modificación al calendario de comparecencias de los Secretarios de Estado que aún no las han realizado.

Por medio de una votación económica, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que algunos funcionarios de la Administración Pública Federal restantes comparecerán ante el pleno, y otros frente a las comisiones pertinentes.

Así quedó el nuevo calendario de los Secretarios de Estado que comparecerán frente a las comisiones:



Mientras que los titulares de las siguientes secretarías federales rendirán su comparecencia ante el pleno:

El boletín emitido por la Cámara de Diputados también indicó que aún queda por definir la fecha de la comparecencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aún presidida por Alfonso Durazo Montaño.



Cabe recordar que Durazo estaba programado para comparecer durante la sesión del 28 de octubre. Sin embargo, en días anteriores anunció públicamente sus intenciones de contender por la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2021.

De acuerdo con los legisladores Freyda Villegas Canché e Higinio Martínez, Alfonso Durazo presentó formalmente su renuncia frente a la Mesa Directiva del Senado. El documento donde se informó sobre este caso indicó que su renuncia fue para atender “otros asuntos”.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su conferencia diaria que aún no le ha presentado su renuncia formal, aunque mencionó que ya se encuentra en trámite su salida del gabinete.

“Todavía no la he recibido, porque ya está en ese trámite. Alfonso me apoya mucho. Acerca de quién vamos a nombrar, todavía no hay una decisión, les puedo garantizar que va a ser una gente honesta y eficaz”, explicó.



Este sábado, 31 de octubre, es la fecha límite para que Durazo y cualquier servidor público que quiera participar en las boletas de 2021, presenten sus renuncias.

Hasta el momento, han sido nueve los secretarios de Estado que han comparecido en la Cámara de Diputados:

Jorge Alcocer Varela - Secretaría de Salud (SSa)

Juan Antonio Ferrer Aguilar - Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)

Zoé Robledo Aburto - Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Luis Antonio Ramírez Pineda - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

Octavio Romero Oropeza - Petróleos MExicanos (PEMEX)

Esteban Moctezuma Barragán - Secretaría de Educación Pública (SEP)

Manuel Bartlett Díaz - Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros - Secretaría de la Función Pública (SFP)

