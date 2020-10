La Alianza Federalista respondió a AMLO: “La fragmentación nunca ha estado en nuestra agenda”

(Foto: Twitter@fgcabezadevaca)

La Alianza Federalista, integrada por gobernadores de 10 entidades de México, se pronunció respecto a las confrontaciones que han existido con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la realización de consultas ciudadanas para determinar si se rompe el Pacto Fiscal, y descartaron que sean responsables de una división del país.

“La fragmentación de México nunca ha estado en la agenda de la Alianza Federalista. Buscamos la edificación de un federalismo funcional y respetuoso que devuelva a los estados y municipios más recursos que ahora. Sólo exigimos lo que por justicia nos corresponde”, tuitearon a través de su cuenta conjunta.

Más temprano, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador comentó que no se les debe nada a los gobiernos estatales que amenazan con romper el Pacto y advirtió que no les entregarán dinero que corresponde a programas sociales del gobierno federal.

“No le vamos a entregar a los gobiernos de los estados. No es por desconfianza ni por precaución, sino porque hemos decidido entregarlos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios”, comentó el mandatario mexicano, quien destacó que su administración no les debe nada.

López Obrador también celebró que se quiera llevar a cabo una consulta ciudadana para determinar si se rompe el acuerdo, como propuso el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; sin embargo, alertó que no se debe manipular a la gente diciendo que no han entregado los recursos.

Cabe destacar que la propuesta le significó problemas a Alfaro respecto a su administración, pues al anunciar que realizaría este procedimiento, usuarios en redes sociales le sugirieron la realización de un sondeo sobre sobre su continuidad en el gobierno, usado el hashtag #AlfaroFueraDeJalisco.

Otro sector que también reaccionó tras la propuesta del mandatario de Jalisco fue el de los gobernadores afines al presidente (Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México), quienes llamaron a los integrantes de la Alianza Federalista a “serenarse”, pues consideraron que sólo intentaban llamar la atención de cara a las elecciones del próximo año.

No obstante, Alfaro no pudo mantenerse en silencio y aseguró que no es coincidencia que este apoyo al presidente se haga público justo en el momento que “le dicen sus verdades” a la 4T. Además, solicitó a sus homólogos que “se relajen”.

“Nada más le decimos sus verdades al Gobierno federal y salen todos los autómatas de la 4T. Relájense, les mando abrazo y beso desde el estado libre y soberano de Jalisco”, respondió Enrique Alfaro.

Por su parte, Silvano Aureoles aseguró que los miembros de la Alianza no cerrarán filas con AMLO, pero sí lo harán por México, en atención a los afectados por las decisiones que se han tomado desde el gobierno federal.

Hace unos días, durante eventos simultáneos, los gobernadores exigieron un diálogo más profundo con el gobierno federal y así construir mejores acuerdos. Pero también fueron contundentes al decir que “no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte”.

En este sentido, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, resaltó que se encuentran frente a oídos sordos y por ello están dispuestos a entablar una batalla legal e incluso acudir a instancias internacionales, con el fin de garantizar el respeto a la seguridad, los derechos humanos, las libertades políticas y la democracia en cada una de sus entidades.

Tras las críticas de sus opositores, López Obrador dijo que “no hay nada que temer” e incluso atribuyó que los distintos gobernadores se están agrupando a causa de la temporada electoral: “Nosotros consideramos que esto es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo, sabemos que no hay ninguna preocupación”.

