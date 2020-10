LadyGuácala: la polémica que, una vez más, despierta la indignación por el clasismo en México

Video: @CosasdeOaxacaa / Fb.

“Dice mi amiga que va a salir casada de aquí con un oaxaqueño... Guácala, no mames. ¡Ni para criados los quiero!”, es el diálogo que se ha viralizado en redes sociales despertando, una vez más, la indignación de miles de usuarios que recrimiman racismo, discriminación y clasismo al par de mujeres que protagonizan el lamentable momento.

Se trata de dos supuestas turistas quienes habrían subido esta grabación a redes sociales, donde quedaron exhibidas. Ambas se encuentran a bordo de un automóvil, en compañía de más personas –a quienes se escucha reír ante los desatinados comentarios–. El grupo de Facebook llamado “Cosas de Oaxaqueños” retomó video, que dura apenas nueve segundos, acompañado de la siguiente descripción:

“Guacala, pero ni para criados los quiero'. De esa forma esta mujer se expresa de los oaxaqueños en su visita al Estado. La verdad, subimos este video para recordar a la gente que la belleza es subjetiva y que en Oaxaca hay hombres y mujeres muy atractivos, sencillos y con un gran corazón. Y si este mensaje llega a esa señora, creame que nada de eso nos ofende, pueden insultarnos de esa manera y no le vamos a hacer nada, pues sabemos que todo lo bueno se regresa, y lo malo también. Eso si, no se metan con nuestra comida y tradiciones porque ahí si saltamos... ¿Ustedes qué opinan de #LadyGuacala?

(Captura de pantalla)

En menos de 24 horas, el video, tan solo de esa publicación, ha sido reproducido más de 400,000 veces y se ha compartido casi 5,000.

Las respuestas de los usuarios, tanto en Facebook como en Twitter, no se hicieron esperar. La mayoría de ellos se pronunciaron en total desacuerdo, e indignados, con las dos mujeres que sostienen el diálogo.

“La educación no es una cualidad de la gente con dinero no todos pero la mayoría discriminan a la gente sencilla y amable como somos los oaxaqueños pero ni modo hay de todo en la viña del señor”.

“#LadyGuacala representa fielmente a un sector que discrimina y se siente superior en función de puros prejuicios y telarañas mentales. Que se presume con un derecho divino a patear al prójimo. El clasismo y racismo son males sociales vigentes”.

“No se trata de que te gusten o no los hombres o mujeres de Oaxaca #LadyGuacala Se trata de simplemente respetar, de no ser despectiva, de no humillar y sentirse superior. Se trata de vivir y dejar vivir”.

Hubo también quienes salieron a defender el orgullo de ser originarios de Oaxaca .

“Ya quisieran tener la inteligencia de los oaxaqueños, mi padre era de Oaxaca y con solo haber cursado la primaria, era una persona culta e inteligente que dominaba cualquier tema”.

“Su forma de expresar habla mucho mas de ella que de los propios Oaxaqueños, habemos personas de todo tipo de sabores y colores y todos merecemos respeto como seres humanos, esa es una cualidad que a esta persona le hace falta! Como dice marco Antonio solis, a donde vamos a parar? #OrgulloOaxaqueño”.

“Yo estoy casada con un Oaxaqueño y es un ser excepcional me siento muy orgullosa de él, no soy oaxaqueña de nacimiento pero mi corazón si lo es arriba Oaxaca y su gente hermosa y excepcional”.

Oaxaca Turismo (Foto: Twitter@CdOaxTurismo)

Y por otro lado, también se presentaron quienes, en su afán por defender a los oaxaqueños y devolver el ataque a las supuestas turistas, cayeron en otro tipo de comentarios que también son discriminatorios hacia otra minoría.

“No te preocupes un Oaxaqueño jamas se fijaria en un travesti, teniendo mujeres tan hermosas en la región”.

“Yo creo que eran hombres y está recién operados y ningún oaxaqueño les hiso caso !!”.

“Las mujeres mas hermosas son 0axaqueñas tu luces como un travestí nadie se fija en ti”.

A lo que otros usuarios repsondieron con la aclaración de que al hacer esas afirmaciones estaban insultando también a un grupo de la sociedad.

“Comparto su desagrado por #LadyGuacala pero dejen de utilizar «travestis» y «transexuales» como si de un insulto se tratara, porque no lo es, sólo exteriorizan su homofobia y transfobia tratando de defender a otra minoría”.

Hasta ahora se desconoce la identidad de estas mujeres, las supuestas turistas que hicieron esos comentarios sobre Oaxaca, pero en redes ya bautizaron a una de ellas como #LadyGuácala .





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Fílmame, india horrible”: así se refirió una pareja argentina a vecina de la Condesa por la poda de árboles

#LadyArgentina salió de México, migración impuso restricciones para su regreso

Racismo, clasismo... y “whitexicans”: el debate por la discriminación en México dio un giro inesperado

Yalitza Aparicio con Infobae: en México “hemos normalizado” el racismo y el clasismo