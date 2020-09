Clases de Aprende en Casa II para segundo y tercero de primaria: libros de texto y videos para el 18 de septiembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el viernes 18 de septiembre.

PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Matemáticas: Las fases de la Sra. Luna.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarán la regularidad que existe entre los meses del año y comprenderán la relación con los cambios en el ambiente.

Recuerdas el truco con las manos para poder acordarse del nombre de los meses y cuántos días tiene cada mes. Es en los nudillos donde se representan los meses que tienen 31 días.

Practicarás constantemente este truco para aprehender y recordar los meses que tienen 31 días, no se te olvide que puedes enseñarle a un familiar este sencillo truco.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video sobre las fases de la luna:

Las Fases de la Luna | Videos Educativos para Niños.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=265

Conocimiento del medio: ¡Crezco yo, creces tú!

¿Qué vamos a aprender?

Observarás y reconocerán los cambios físicos que has tenido desde sus primeros años de vida.

Recuerdas el reto de la clase anterior, consistía en ponerse la ropa o el uniforme que llevabas antes a la escuela, para ver cómo te queda ahora.

¿Observaste alguna diferencia? ¿Algún cambio que te llame la atención? Puedes darte cuenta que la ropa ya no te queda igual: las mangas y los pantalones son más cortos y el talle ajustado porque ahora son más grandes.

¿Qué hacemos?

Observa que tu cuerpo ha cambiado y que ya no es igual al que tenías cuando eras bebés, identifica los principales cambios físicos que has tenido en tu cuerpo desde tus primeros años de vida.

Consulta en tu libro de texto de Conocimiento del Medio de segundo grado, y realiza las actividades de las páginas 15 y 16, observa las diferencias que existen en las distintas imágenes de los niños pequeños, medianos y más grandes.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=265

Artes: La música en el oído.

¿Qué hacemos?

Escucha los ritmos de las canciones en los siguientes videos:

El primer video escucha las canciones “Vasija de barro Dominio público (andino)” en los minutos 21′57″ a 22′28″; “Auld lang syne Dominio público (escocesa)” en los minutos 27′ 04″ a 27′41″; “Aye Kothbiro (Kenya) Arreglo: Diana Syrse” en los minutos 34′25″ a 34′56″; “La tierra es nuestra madre Dominio público (cherokee)” en los minutos 45′07″ a 45′37″; “Somawasa Dominio público (sudafricana)” en los minutos 52′57″ a 53′31″ y “Sohran bushi Dominio público (japonesa)” en los minutos 55′01 a 55′40″

1. Voces en movimiento “Canciones de los pueblos originarios del mundo”

Escucha la canción “Alma llanera Dominio público (Venezuela)” que se encuentra en los minutos 36′28″ a 37′34″

2. Añoranzas - Ensamble latinoamericano

El siguiente video escucha las canciones de los minutos 02:34″ a 04′04″; 09′29″ a 10′20″; 22:40″ a 25:11 y del minuto 30′01″ AL 33′23″

3. Añoranzas - Homenaje a Cri Cri (27/04/2014)

Y por último escucha el siguiente video:

4. #ComunidadContigo: Músicas del mundo, la guitarra cosmopolita

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=265

Valores: Mi cuerpo es un actor.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las sensaciones corporales que producen tus pensamientos y las emociones.

Practicarás la postura de la montaña y la respiración para traer la calma a tu mente y a tu cuerpo.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=265

PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Matemáticas: Estampas de dinosaurios.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ordenar números hasta de tres cifras, del menor al mayor.

¿Te gusta coleccionar estampas?, piensa en alguna colección que hayas tenido, ¿de qué eran?, ¿personas?, ¿cosas?, ¿animales?, ¿te acuerdas cuántas estampitas llegaste a tener?; entre tus amigos, ¿quién era el que tenía más?

En la sesión anterior aprendiste a comparar dos números y saber cuál era el mayor, ¿te gustaría comparar hasta 10 números al mismo tiempo y saber cuál es el mayor?

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=264

Inglés: Tell me how you feel.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás algunas frases en inglés, que podrás utilizar cuando platiques con tu familia o con tus amigos, para contarles cómo te sientes. Y no solamente contarles, sino que también tú puedas entender cuando alguien te dice cómo se siente.

Antes de empezar recuerda que es normal y natural sentir tristeza, enojo, angustia o preocupación. No siempre tienes que estar feliz. Y más porque estás viviendo situaciones diferentes, como no poder ir a clases todos los días o no poder ver seguido a las personas que quieres.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=264

Artes ¿Mi cuerpo se expresa?

¿Qué vamos a aprender?

Crearás una secuencia de movimientos y sonidos corporales para representar ideas, emociones, sentimientos y sensaciones, para después poder representarla con tu familia.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video titulado: “Sensación y emoción”, en él se muestra la relación entre las sensaciones y las emociones en el ser humano.

1. Vitamina Sé. Cápsula 138. Sensación y emoción

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=264

Valores: La mente que a veces miente.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás cómo se manifiestan las emociones en tu cuerpo.

Descubrirás cómo a veces, ¡la mente te miente o te engaña! y hace que inventes pensamientos que no existen o que tus pensamientos sean exagerados. Es entonces que se crean historias, ¡qué digo historias!, telenovelas, que digo telenovelas, ¡películas de terror!, que no son reales.

A veces, algunas emociones como el miedo, el enojo o la tristeza te atrapan y no te permiten pensar con claridad, eso hace que actúes de forma equivocada, dañándote o dañando a otros y después, como consecuencia sentirte fatal.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=264





MÁS DE ESTE TEMA:

SEP Aprende en Casa II: clases en internet del 25 de agosto

Ciclo escolar SEP 2020-2021: guía definitiva para el regreso a clases

SEP: estos serán los días de vacaciones y feriados del calendario del ciclo escolar 2020-2021