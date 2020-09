Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 8 de septiembre para alumnos de primaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el martes 8 de septiembre.

PARA PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA:

Matemáticas para primero y segundo de primaria: Gráficos.

¿Qué materiales necesito?

Consulta tu libro de texto de Matemáticas de primer grado, en las páginas 40 a 45.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

Para segundo de primaria practicarás una forma de organizar información y representarla de manera ordenada, así podrás compararla y responder diferentes preguntas. Consulta tu libro de texto de Matemáticas de segundo grado, en las páginas 36 a 40.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, para que puedas conocer y construir un gráfico. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Matemática Divertida: 1er Grado - Interpreta Tablas, Pictogramas y Gráficos.

El siguiente video tienes que observar hasta el minuto 8:16′

2. Construir y realizar gráficos estadísticos - Lógico Matemáticas 1 Primaria.

Lenguaje para primero y segundo de primaria: Yo también puedo contar historias.

¿Qué materiales necesito?

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, son dos historias que te servirán como ejemplo para crear la tuya. Pide a un adulto, mamá, papá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Cuentos indígenas. El árbol que da corales.

2. La Liebre y la Tortuga | Cuentos infantiles para dormir

Artes: Música, Música.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, reconoce la melodía que interpreta la primera orquesta. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Let It Go Frozen

En el siguiente video observa y escucha una ópera interpretada por una cantante. La ópera se interpreta en distintas lenguas, también hay en español; los actores transmiten lo que sucede con su cuerpo y su canto. Imagina qué es lo que dice la cantante.

2. Patricia JANEČKOVÁ: “Les oiseaux dans la charmille” (Jacques Offenbach - Les contes d’Hoffmann)

Deportes: Para jugar hay que respetar.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, para conocer un poco sobre lo que pasa cuando no respetas reglas. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Masha y el oso. Juego limpio.

2. Howard Orejas Aprende Acerca Del Juego Limpio

Observa el siguiente video que enseña precisamente acerca de la importancia de seguir las reglas

3. ¿Para qué sirven las reglas y por qué es importante seguirlas?





