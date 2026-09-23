Cinema Queer México 2026: fechas, sedes y películas de la novena edición

El festival recorre Michoacán, la Ciudad de México y una plataforma nacional con estrenos de Suecia, Estados Unidos y México entre el 24 de septiembre y el 9 de octubre. (Cinema Queer)

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Cinema Queer México anuncia su novena edición, que se celebrará del 24 de septiembre al 9 de octubre con historias sobre el cuerpo, el deseo, las identidades y las diversas formas de resistencia. El festival recorrerá Michoacán, la Ciudad de México y una plataforma nacional gratuita.

La ruta comenzará en Michoacán, del 24 al 27 de septiembre, con paradas en Morelia, Pátzcuaro, Zamora, Jiquilpan y Paracho. Ahí se proyectará el ciclo Resistencias de Michoacán, integrado por seis cortometrajes realizados en la entidad o por cineastas locales.

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Del 1 al 7 de octubre, el festival se trasladará a la capital del país. La programación cerrará los días 8 y 9 de octubre con una selección disponible de forma gratuita en toda la República a través de la plataforma Nuestro Cine MX, del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

En la CDMX debuta la cinta sueca de Ester Bergsmark

La ruta capitalina abrirá con A Sweetness from Nowhere / Una delicia de la nada, de Ester Bergsmark, filmada entre las ruinas de un castillo sueco. La propuesta utiliza la metamorfosis del cuerpo como estrategia de supervivencia y transformación, y tendrá su estreno en México dentro de este festival.

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El recorrido continuará con KitKatClub: Kinks of Berlin, de Philipp Fussenegger, un retrato en blanco y negro de la noche berlinesa que aborda la libertad sexual, el consentimiento y los afectos que surgen en los márgenes de las convenciones sociales.

La programación incluye el estreno en México de dos títulos internacionales, un ciclo dedicado a Michoacán y un eje especial sobre narrativas posporno junto a Chile. (Facebook Cinema Queer 2026)

El cierre en la capital llegará con el estreno en México de Girls Like Girls, ópera prima de la cantante, actriz y directora estadounidense Hayley Kiyoko, basada en su canción homónima. La cinta explora el despertar del deseo adolescente y el amor entre mujeres. Será la película de clausura el miércoles 7 de octubre en Cine Tonalá.

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El cine mexicano ocupa un lugar central en la programación

Entre las producciones nacionales destaca Soy Mario, de Sharon Kleinberg, que ya pasó por el Festival Internacional de Cine de Toronto y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. La historia sigue a un taxista trans de 40 años que enfrenta un embarazo inesperado y los cuestionamientos sobre la paternidad y la masculinidad.

En el camino, de David Pablos, entrelaza deseo, peligro y precariedad a través del encuentro entre un joven trabajador sexual y un camionero marcado por las adicciones. La cinta fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la búsqueda de una nominación como Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2027.

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Completan la selección mexicana El círculo de los mentirosos, de Nancy Cruz Orozco; Volar y otros deseos, de Verónica Marín Cienfuegos, con estreno mundial en el festival; Yo tengo dos papás, de Edgar Reyes, sobre familias homoparentales, y Voces de la cancha, de Juan Jaime González Varas, que aborda el fútbol desde las tensiones entre género, discapacidad y representación.

En su novena edición, el festival suma paradas en cinco municipios de Michoacán, siete días de proyecciones en la capital y una ventana gratuita para todo el país. (Cinema Queer 2026)

La novena edición incluye una curaduría dedicada al erotismo y el deseo desde corporalidades no hegemónicas, realizada en colaboración con Bhav, programadora de Excéntrico, muestra chilena que se realiza desde 2019 en Valparaíso y Santiago.

El eje incluye dos programas de cortometrajes: Cruces, placeres y relatos postporno entre Chile y México, donde el placer se convierte en herramienta política, y Adiós a Lesbos, una mirada irreverente hacia las lesbiandades que escapan de las representaciones tradicionales.

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La experiencia se completa con el taller El problema de mirar: sexo explícito en el cine, abyección y memorias disidentes, programado el sábado 3 de octubre de 11:00 a 15:00 horas en Eucalipto 20, Ciudad de México.

Cinco programas de cortometrajes amplían el recorrido temático

La selección de cortos se organiza en cinco bloques: Reapropiación del cuerpo, sobre masculinidades y performatividades; Flores sin nombres, dedicado a identidades que fluyen más allá de las categorías; Genealogías disidentes, sobre afectos dentro de los espacios familiares; Sáfica, pero no para ti, que cuestiona el male gaze, e Historias desde Suecia, que conecta el contexto sueco con realidades latinoamericanas.

Los días 8 y 9 de octubre, Nuestro Cine MX transmitirá de forma gratuita Mi tía Peque, de Claudia Loredo, junto con un programa de cortometrajes conformado por Otoño, de Luis Pacheco; Ansia, de Kat Aranch; En algún lugar dentro de mí, de Andoeni Padilla, y Verano, de Rafael Ruiz Espejo y Luis Pacheco.

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Entre las novedades figuran el estreno mundial de una cinta mexicana, la representación de México en los Premios Oscar 2027 y talleres sobre cine explícito y memoria disidente. (Cinema Queer)

La edición cuenta con el respaldo del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano del Gobierno de la Ciudad de México (PROCINECDMX), la Secretaría de Cultura de Michoacán (SECUM), la Fundación Heinrich Böll Stiftung México y el Caribe, y la Embajada de Suecia en México.

Circuitos y sedes

9a Edición Cinema Queer México

Michoacán - 24 al 27 de septiembre

Morelia

Auditorio Fundadores, Universidad de Morelia

Casa Taller Alfredo Zalce

Centro Cultural Clavijero

Espacio Solaris

Instituto Latinoamericano en Ciencias Cinematográficas (ILATACC)

Museo Casa Natal de Morelos

Teatro José Rubén Romero

Pátzcuaro

Auditorio Gertrudis Bocanegra, Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita

Gran Calavera Espacio Cultural

Zamora

Centro Cultural Casona Pardo

Paracho

Foro Maclovia

Jiquilpan

Casa de la Cultura Libertador Miguel Hidalgo

Ciudad de México - 1 al 7 de octubre

Casa del Lago

Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Cine Tonalá

Cineclub Santa Rosa

Cineteca Nacional Chapultepec

Eucalipto 20

Goethe-Institut Mexiko

La Cueva

Museo Universitario del Chopo

Odisea Cine-Café

Revuelta Queer House

SafiCafé

Somos Voces

U-Tópicas

Universidad de la Comunicación

Plataforma en línea: Nuestro Cine MX - 8 y 9 de octubre