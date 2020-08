“Me di cuenta que lo necesitaba”: el día que Cristian Castro perdonó a su padre Manuel “Loco” Valdés tras años de abandono

El cantante conoció a su padre a los 30 años. (Foto: Cuartoscuro)

El cantante y actor mexicano, Cristian Castro, fruto del amor entre la cantante Veronica Castro y el legendario comediante, Manuel “Loco” Valdés, reconoció el por qué necesitaba conocer a su padre, y compartió el sentimiento que tenía antes de animarse a saber quién era él, pues fue hasta los 30 años cuando lo buscó.

Durante un programa especial de tributo al “Loco” Valdés y dirigido por la cantante veracruzana Yuri, Cristian reconoció el temor que le daba conocer a su padre.

“Yo sabía que era un comediante. Me daba pena, tal vez miedo, conocerlo. Me representaba algo muy importante porque él era muy querido. Por eso me daba un poco de miedo”.

El cantante de 45 años aceptó que, a través de los años se fue reencontrando consigo mismo y empezó la curiosidad por saber quién era el “Loco” Valdés.

El artista cantó junto a su padre. (Foto: tomada de video)

“Me di cuenta que lo necesitaba, que necesitaba un apoyo. Encontrarme conmigo mismo a través de él. Que me dijera que canción le gusta, que color le gusta, que es lo que hace en la mañana. Tenía muchas curiosidad de saber quién era yo a través de él”, dijo Cristian en medio del público y junto al comediante.

El artista “abrió su corazón” al aceptar que no puede juzgar a su papá y expresó el orgullo que le dio estar frente a él

“Por eso lo busqué, porque me sentí con errores también y dije por qué yo voy a juzgar a nadie. Yo quiero que nadie me juzgue a mí porque yo he tenido muchos errores y nadie quiero que juzgue a nadie. Ha hecho más aciertos que errores y por eso estoy aquí”.

El cantante conoció a su padre, luego de 30 años, así lo dio a conocer en el show de Yuri.

“Estoy muy orgulloso de él. Ha sido buena persona con sus parejas, con sus hijos y es una persona encantadora. Estoy muy orgulloso de poder ser tu hijo y de mi mami. Esta pareja tan increíble, como se dio con el tiempo, con una niña como mi mamá. Bueno ya no es ninguna niña”, bromeó el cantante.

Cristian afirmó que a través del tiempo y mediante la relación que lleva con sus hijos y su vida en Florida sintió la necesidad de acercarse al “Loco” Valdés. “Yo no soy buen papá, pero quiero serlo con mucho gusto”.

En una entrevista con Infobae, Cristian Castro también reveló que no quería conocer a su padre, ya que “tenía mucho miedo”, pero finalmente lo buscó.

“Yo lo busqué. Le pedí a mi manager que quería hablar con mi padre porque yo ya había superado algunos miedos que tenía. Ahí me enteré que lo espantó mi abuela”, dijo.

Manuel “El Loco” Valdés perdió la batalla contra el cáncer que lo aquejaba y falleció durante las primeras horas de este viernes 28 de agosto a los 89 años.

La cantante Veronica Castro tuvo una relación con "El Loco" (Foto: Especial)

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, reveló Valdés a medios de comunicación.

El resultado del estudio manifestó que se trataba de un tumor maligno; sin embargo, gracias a su sentido del humor le compuso una canción a esa malignidad.

Bajo la picardía que lo caracterizaba, “El Loco” siempre contestaba con chistes sobre su vida privada.

Nunca negó su interés por las mujeres. En los años 70´s surgió una relación con la actriz Veronica Castro con quien tuvo a uno de sus 12 hijos, Christian Sainz Castro, nacido en 1974.

