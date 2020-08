A ritmo de rock dieron de alta a recuperados de coronavirus en el Autódromo de la CDMX

Adoptada como un símbolo de triunfo y en reconocimiento a los “héroes” recuperados de COVID-19, personal médico y administrativo del Hospital de Expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, despidió a sus pacientes a ritmo de la canción We will rock you del grupo Queen.

En este sentido, el director de esta unidad, Javier Michel García Acosta, explicó que esta idea surgió debido a la fama mundial que esta canción y el coronavirus han adquirido. Al egresar a los pacientes, el personal médico los vitorea para hacerles sentir que han ganado una batalla más y regresan a su vida cotidiana.

“Es como si fuera un himno, es algo nuestro, nos queremos identificar también para que el paciente salga consciente del trabajo de todos. Aquí atendemos personas de todas las edades que salen a reintegrarse a su vida cotidiana, por eso elegimos esta canción a manera de estimular al paciente y al personal, porque ellos también quieren gritar: lo logramos, le ganamos al COVID”, afirmó.

El urgenciólogo del IMSS informó que desde la apertura de esta unidad de expansión – 13 de mayo de 2020 – han ingresado cerca de 1,520 pacientes por COVID-19, de los cuales han egresado aproximadamente 900 y ocho han sido extubados gracias a las rehabilitación que ahí se les brinda.

García Acosta aseveró que “el modelo inicial que tenía el Autódromo era para pacientes convalecientes, sin embargo, por la pandemia, como se presentó en el Valle de México y en la República, tuvimos necesidad de mejorar, de reconvertirnos y de adaptarnos a las circunstancias. Tuvimos esa capacidad de hacerlo, y ahora recibimos a pacientes moderados, complicados e intubados”.

Previo al egreso, el director de este Hospital de Expansión del IMSS agradece a los pacientes por permitirles tratarlos, atenderlos y trabajar en equipo para lograr su recuperación. A los familiares se les explica el tratamiento que siguió el enfermo, en qué estado de salud abandona la unidad e indicaciones a seguir en su domicilio.

Subrayó que para el personal de salud y administrativo, esta dinámica de despedida se complementa con el toque de una campana, la cual simboliza una nueva oportunidad de vida, sentir la libertad y “después de días de confinamiento es algo grato, placentero, ellos descargan esa adrenalina o emoción al hacer sonar la campana”.

Agradeció y reconoció el trabajo del personal médico y administrativo, quienes con su aporte diario, minuto a minuto, hacen que funcione el gran engrane del Hospital de Expansión en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Si no los tuviéramos sería algo muy difícil, poder estar aquí en esta unidad, atacar al COVID-19 y lograr los resultados que tenemos. Es un orgullo estar con ellos, realmente es un honor tener este equipo de trabajo. Créanme que seguimos haciendo las cosas bien, el Instituto sabe hacer las cosas bien y en eso estamos, todos nos sumamos al reto, desde el día uno todos decidieron aceptar el reto y sumarse”, enfatizó el doctor Javier Michel García Acosta.

México registró 511,369 casos confirmados acumulados del virus SARS-CoV-2, de los cuales 44,983 son pacientes activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, además suman 55,908 los fallecimientos y 345,653 pacientes recuperados.

Respecto al semáforo de alerta epidemiológica por coronavirus (COVID-19), Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud informó que el estado de Campeche es el primero el llegar al color amarillo.

Mientras que 25 estados se quedan en semáforo naranja, entre ellos la Ciudad y el Estado de México, mientras que se mantienen en rojo seis en rojo: Baja California Sur, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Hidalgo y Zacatecas.

La Ciudad de México, es la entidad con mayor número de casos activos, seguida de Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Puebla, Tabasco, Yucatán, Veracruz y San Luis Potosí, como las entidades con más de 1000 casos activos y que en su conjunto concentran el 65.3% de los casos activos del país.

