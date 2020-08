La red de protección del “Marro”: policías y militares lo habrían ayudado a mantener su poderío en Guanajuato

Uno de los golpes más fuertes que ha dado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al narcotráfico en México fue la captura del presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortíz, alias el “Marro”, quien, se dio a conocer, era protegido y apoyado por policías federales y agentes de otras nueve corporaciones municipales.

Fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que acusó esta situación durante la audiencia de vinculación a proceso que tuvo el narcotraficante y líder del robo de combustible en Guanajuato en el penal del Altiplano.

El periódico Reforma informó que un capitán del Ejército habría apoyado al cártel del “Marro” en el robo de combustible y les proporcionaba información sobre los puntos de ordeña en los que no había vigilancia.

La FGR también habría presentado grabaciones telefónicas que exhibieron la red de protección con las que contaba el capo guanajuatense, a quién además le advertían sobre los operativos de seguridad.

El medio mexicano informó que la acusación de la Fiscalía detalló que era con el apoyo de policías municipales que el narcotraficante incrementaba su red de protección. Algunos elementos convencían a otros agentes federales y/o municipales de dar paso libre a las pipas cargadas con combustible robado por el cártel.

En el año 2018, narró la dependencia, a un inspector de Gendarmería y dos policías del municipio de Celaya les habrían ofrecido 40,000 pesos para liberar una pipa con 25,000 litros de combustible que detuvieron.

La FGR identificó que la red se componía de varias corporaciones y localidades como Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Juventino Rosas, Villagrán, Salamanca, Salvatierra, Irapuato y León.

El “Marro” fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada para el robo de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 12 de agosto. Entre otros puntos relevantes de la audiencia destacó la solicitud del capo por que se le tratara como una persona.

Ya que no estoy en un Cereso de mi Estado, que no se me individualice en el tiempo que dure el proceso, que no se me trate... que no se me tenga en una zona aislada, no tengo nada contra nadie. No hice nada a nadie, que se me trate como una persona