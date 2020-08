Presunto audio revela que La Tuta ordenó la tortura y asesinato de 12 federales en 2009

Servando "La Tuta" Gómez" fue arrestado en 2015. (Foto: Archivo)

La voz de Servando “La Tuta” Gómez se volvió a escuchar este miércoles a través de un presunto audio donde revela que él dio la orden de torturar y asesinar a 12 policías federales en 2009, uno de los días más oscuros para esa corporación.

“Me aventé 12 güeyes”, se escucha en la grabación difundida por el periodista Héctor de Mauleón, en El Universal.

Los 12 eran los cuerpos que aparecieron el 13 de julio de 2009 con huellas de fuertes tortura en la carretera Siglo XXI, en Michoacán.

Las autoridades señalaban desde entonces que La Tuta, que lideraba el cártel de Los Caballeros Templarios y detenido en febrero de 2015, era el responsable del asesinato de los agentes.

El cártel de Los Caballeros Templarios surgió en 2011 en Michoacán (Foto: archivo)

Con el audio, se añade un elemento más para reforzar esa idea y se conoce una faceta más del capo, quien solía buscar la forma de hacerse escuchar ya sea en video o llamadas a programas de televisión.

Un ejemplo ocurrió en julio de 2009, cuando llamó al periodista Marcos Knapp, de CB Televisión en Michoacán, para hacer un llamado al presidente de México Felipe Calderón (2006-2021) para ser escuchado.

En el nuevo audio, difundido 11 años después del asesinato de los policías, se escucha a La Tuta hablar con otro sujeto sobre lo ocurrido con los agentes.

“Ahorita me tocó un caso, viejo —dijo La Tuta.

—¿Qué hay viejo? —le contestó un hombre no identificado.

—Pues yo pienso que son puros, pues han de ser puros… de la “cinco letras” (la SEIDO) o de esos, de esos que están en las camionetas… me aventé doce güeyes.

—Pues sí.

—Viejo, pues ni pedo.

—Todos, ¿sabes qué? No pelearon, no pelearon los culeros. Nomás tumbé al primero y se culearon todos. Nada más que, nada más que los mandé para otro lado. Nadie sabe nada, viejo, pero no le avisé, avísale al señor (Nazario Moreno, El Chayo) y todo.

—Ajá, sí, ya está”.

El grupo criminal subió en 2009 a YouTube un video de seis minutos,que muestra la tortura contra los policías. Un mensaje se lee al final de la grabación: “Saludos Mauro”.

Mauro era un agente de la Agencia Federal de Investigación.

El 13 de julio se instituyó como el Día de la Policía Federal, en memoria de los 12 agentes caídos (Foto: Reuters/Archivo)

La Tuta siguió en su plática:

“Mira, según uno, es el comandante Erik. Ese es hermano de Mauro, uno que está en la AFI. Investígamelo de volada y dime qué pedo… Están hablando que por favor su atención que son gente de los de nosotros, es de la misma gente que están con nosotros en Apatzingán. ¡La verga!

—Ok. Ya está, oiga.

—Ya está, viejo. Investígame y de volada quiero saber, ¿sale? (…) Y el que está hablando es un mentado, uno de Apatzingán, comandante Mauro (…) Es el que está en Apatzingán pidiendo la atención.

—Ok. Ya está.

—Órale pues.

—Sale”.

Los 12 agentes tenían la misión de eliminar la célula del crimen organizado en el estado. Se hicieron pasar por estudiantes, rentaron una casa pero fueron descubiertos por una mujer: la madre de La Tuta que dio aviso a su hijo.

Los policías fueron asesinados en represalia por la detención de Arnoldo Rueda, alias “La Minsa”, uno de los principales líderes de la Familia Michoacana.

“La Minsa” era considerado por el gobierno federal “el principal operador logístico y estratégico en la estructura de La Familia en Apatzingán, y responsable del reclutamiento de sicarios para la organización, además de controlar a los cobradores de piso en esa plaza y el trasiego de drogas en la región”.





La Tuta usaba audios y videos para mandar sus mensajes, incluso llegó a llamar a periodistas para dar su testimonio (Foto: Archivo)

Fue Servando “La Tuta” Gómez, quien al ocupar el lugar de Rueda tuvo como una de sus primeras acciones el ordenar la ejecución de los 12 agentes.

El impacto del multihomicidio llevó a que el 13 de julio se instituyera como el día de la Policía Federal, en homenaje a los caídos por órdenes de La Tuta.

La Tuta, cuenta De Mauleón, creyó que el día que fue arrestado lo iban a asesinar “por lo que les hice”.

