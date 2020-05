Un juez suspendió la extradición de Karime Macías a México de forma temporal

Un juez de la FGR ya interpuso un recurso de queja para que sea un tribunal colegiado quien considere si se debe o no seguir esta determinación. (Foto: Archivo)

A Karime Macías, quien fuera la primera dama de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte Ochoa, se le requiere en México para ser juzgada por un presunto fraude al Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de ese estado por más de 112 millones de pesos. Sin embargo, un juez del Decimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal concedió la suspensión temporal de cualquier intento de sacarla del Reino Unido.

Ahora, gracias al juzgador Erik Zabalgoitia Novales,la ex esposa del polémico ex funcionario podrá continuar su proceso en la ciudad del Londres. Pero, fue dado a conocer que un juez de la Fiscalía General de la República (FGR) ya interpuso un recurso de queja para que sea un tribunal colegiado quien considere si se debe o no seguir esta determinación.

De acuerdo con Reforma, el fallo considera que el efecto de su determinación "se refiere y se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no sea extraditada, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables”.

Como el proceso de extradición se encuentra en curso, hasta ahora no hay una orden de las autoridades británicas para enviar a la mujer a tierras mexicanas. El medio mexicano informó que hasta el momento no existen registros en casos relevantes de que un juez haya suspendido el proceso de extradición. Anteriormente, lo que ocurría era que se congelaba la entrega inmediata del extraditable al país.

El juez Zabalgoitia Novales destacó que esto “no se rehúsa la extradición, sino únicamente se suspenden los efectos de la orden correspondiente para mantener viva la materia del amparo y permitir que se analice la constitucionalidad de la resolución reclamada”.

El gran problema para las autoridades mexicanas viene al considerar que este proceso no es total y el juzgador decidió resolver la suspensión definitiva hasta que termine la actual emergencia sanitaria por coronavirus, cuando el desarrollo del proceso debería tardar unos cuantos días. Cabe destacar que el Consejo de la Judicatura Federal planea reanudar actividades jurisdiccionales hasta el próximo 15 de junio.

Ente mismo amparo se le presentó a un juez antes de Zabalgoitia Novales con el objetivo de que la FGR y el mismo órgano pero del estado de Veracruz, no pudieran rendir evidencias a Londres por temor a que la imputación incrementara con datos de prueba adicionales a los de la orden de aprehensión. Sin embargo, esta fue rechazada.

La evidencia a la que se refiere es una en particular, el testimonio de José Antonio Nemi Dib, ex Secretario de Salud de Veracruz quien la vincula con el fraude.

En un primer momento el amparo fue para el Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo en la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, quien lo descartó por no contar con las características establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para los trámites realizados durante la pandemia de COVID-19. Lo que hizo la mujer fue esperar para probar suerte con el juez del turno siguiente, con el que tuvo mejor suerte.

Karime Macías fue presidenta del DIF durante la administración de su ex marido. Actualmente continúa su proceso en libertad, pues se le otorgó este beneficio mediante el pago de una fianza por 150,000 libras esterlinas (alrededor de 3.5 millones de pesos mexicanos); la colocación de un brazalete de geolocalización electrónica, acudir todos los días a la estación de policía más cercana a su domicilio para firmar, el retiro de su pasaporte, y no acercarse a ninguna terminal marítima, aérea o terrestre.

