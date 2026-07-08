México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 8 de julio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,05 pesos mexicanos, lo que representa una variación al alza del 0,83% respecto al precio de cierre anterior de 19,88 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,39%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -8,01%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, marcando un incremento sostenido tras un periodo de estabilidad. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,3%, por encima de la volatilidad de referencia del 5,61%, lo que sugiere un incremento en la inestabilidad del mercado en este par de divisas.

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