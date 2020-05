Denunciaron la misteriosa desaparición de 22 momias en Guanajuato

En medio de la pandemia de coronavirus, Paloma Reyes Lacayo, promotora cultural, denunció irregularidades en la administración del Museo de las Momias de Guanajuato, al cuidado de la autoridad local y la desaparición de al menos 22 cuerpos.

Por lo anterior, solicitó la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la Auditoría Superior de Guanajuato, en una carta.

"Recurro a su investidura para denunciar el desconocimiento, la negligencia e irresponsabilidad en la gestión del Museo de las Momias de Guanajuato por la propia autoridad municipal, lo que hoy pone en riesgo el patrimonio cultural, consistente en la colección de momias naturales más grande del mundo (117 elementos momificados, incluidas cuatro cabezas, dos fetos y 111 cuerpos femeninos y masculinos) extraídas del Panteón Municipal de Santa Paula”.

En el documento obtenido por el diario Excelsior, Reyes Lacayo informó a Diego Prieto Hernández, titular del INAH, el 25 de noviembre de 2019, de la probable desaparición de 22 momias, los traslados no autorizados de estas y los presuntos problemas de manejo y conservación.

En entrevista con Excelsior, Reyes Lacayo reiteró que hay indicios documentales respecto a la desaparición de 22 momias.

En este momento, de manera documental, tenemos indicios de que hay una diferencia de momias entre los inventarios (de 2018 y 2019), pero en mi opinión es altamente probable que ya tengamos pérdida de momias y no me refiero a la desaparición de los cuerpos, aunque sí creo que los cuerpos hayan sufrido una esqueletización (desaparición de la piel), debido a las deficientes condiciones en que han sido gestionadas y transportadas

No dudó que uno o varios cuerpos estén esqueletizados, lo que calificó de preocupante.

Me costa que el museo tenía 117 elementos momificados. Como sea, las momias son el rostro de Guanajuato frente al mundo y esto me parece crítico. Además, me preocupa que sigan siendo profanadas, es decir, esta obsesión desmedida por exhibirlas donde sea, sobre todo por el valor simbólico