“Les voy a platicar mi experiencia [en la Casa de Al Lado]. Un conocido aquí en Facebook me propuso en este lugar para un proyecto de publicidad y video. Asistí porque se generó una cita de propuesta, llegué formal a tiempo y al momento de recibirme la chica, que no sé si es jefa o dueña, fue muy equis. Sin educación, cortante y al enseñarle la propuesta fue una déspota a la primera. La cita no duró ni 15 minutos y salí decepcionada, no porque no se diera el trabajo, sino por su nefasta actitud", comentó Mady Fery Lara.