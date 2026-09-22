Cancelan asambleas informativas en pleno registro a las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Las asambleas informativas ayudarán a los padres de familia a inscribir a sus hijos a la beca (X@BecasBenito)

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La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer que se cancelaron las asambleas informativas para el proceso de registro a las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro previstas para este martes 22 de septiembre en el estado de Guerrero, específicamente en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica, debido a los acontecimientos climáticos como el huracán Polo.

Cabe recordar que la Beca Benito Juárez abrió su convocatoria desde el 17 de septiembre, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro desde el día 18 del mismo mes.

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Las asambleas informativas sirven para dar a conocer los detalles de cada uno de los programas, trámite o política pública (X@BecasBenito)

Ambas iniciativas van dirigidas a estudiantes de escuelas públicas, la primera se enfoca en alumnos de preparatoria, y la segunda en jóvenes universitarios de instituciones catalogadas como “prioritarias”.

Para qué son las asambleas informativas

Las asambleas informativas sirven para dar a conocer los detalles de cada uno de los programas, trámite o política pública. En estos encuentros, las autoridades explican quiénes pueden acceder a los apoyos, cuáles son los requisitos, qué documentos deben presentar y en qué fechas deben realizar el registro.

También permiten resolver dudas de manera directa y orientar a las personas durante el proceso. A través de las asambleas, los asistentes reciben indicaciones sobre la entrega de documentos, los mecanismos de atención y los canales oficiales para consultar información o reportar irregularidades.

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El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)

Detalles de las becas

La Beca Universal Benito Juárez está dirigida a estudiantes inscritos en planteles públicos de educación media superior, como preparatorias, bachilleratos y modalidades equivalentes. El apoyo es de 1,900 pesos cada dos meses mediante un depósito directo a la tarjeta del Bienestar. Los pagos cubren los 10 meses considerados dentro del ciclo escolar, ya que julio y agosto quedan fuera por ser periodo vacacional.

En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)

Cada estudiante podía recibir la beca hasta por 40 meses, siempre que permanezca inscrito en educación media superior pública y cumpla con los criterios establecidos por el programa.

Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa destinado a estudiantes de licenciatura inscritos en una institución pública considerada prioritaria. La iniciativa buscaba apoyar la permanencia y conclusión de los estudios universitarios. Las y los beneficiarios reciben 5,800 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar.

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En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)

En los planteles se colocan carteles con espacios para anotar escuela, turno, fecha, hora y sede de la asamblea (X@BecasBenito)

¿Cómo es el proceso de registro?

El registro de ambas becas se llevará a cabo en los portales becabenitojuarez.gob.mx y https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/. Antes de comenzar, las personas aspirantes deberán contar con una cuenta Llave MX y una CURP certificada.

La cuenta Llave MX se obtiene en llavemx.gob.mx. Para crearla, se solicita la CURP, código postal, colonia, correo electrónico o número de celular, además de una contraseña.

La CURP certificada está disponible para consulta y descarga en el portal de RENAPO. El archivo debe contener la frase “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, que confirma que los datos fueron cotejados con el acta de nacimiento.

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El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios de cinco estados se llevará a cabo del 21 al 30 de septiembre (X@BecasBenito)

Al realizar la inscripción, las y los alumnos tendrán que subir la CURP certificada, la Clave de Centro de Trabajo de la institución, un comprobante de domicilio vigente y su información de contacto.

Las tarjetas del Bienestar se entregarán a quienes concluyan el trámite entre el 3 de noviembre y el 6 de diciembre de 2026.