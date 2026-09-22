México

Vendedor se queda sin flores amarillas y tiene una ingeniosa idea: pinta unas blancas y se vuelve viral

El ingenioso método de un vendedor para cumplir con la demanda de flores amarillas provocó todo tipo e reacciones entre usuarios de redes sociales.

La peculiar estrategia de un comerciante para aprovechar la demanda del 21 de septiembre generó cientos de comentarios y bromas entre internautas. (Captura de pantalla)
La peculiar estrategia de un comerciante para aprovechar la demanda del 21 de septiembre generó cientos de comentarios y bromas entre internautas. (Captura de pantalla)
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El ingenio para conseguir una venta más no tuvo límites este 21 de septiembre. Mientras las redes sociales se llenaban de fotografías de parejas entregando girasoles y otros ramos amarillos, un vendedor encontró una peculiar alternativa para hacer frente a la demanda: tomó flores blancas y decidió cambiarles el color con pintura en aerosol.

La escena fue captada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. De acuerdo con las imágenes difundidas, el momento habría ocurrido en el Estado de México y muestra a un comerciante con playera blanca rociando flores que originalmente eran de otro tono hasta convertirlas visualmente en amarillas.

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El vendedor habría aprovechado así una de las fechas que cada año genera mayor movimiento en las florerías y puestos ambulantes. La tradición de entregar flores amarillas durante el 21 de septiembre se ha convertido en un fenómeno especialmente visible entre jóvenes, parejas y usuarios de plataformas digitales.

El hombre habría recurrido a un aerosol para cambiar el color de sus flores ante la demanda generada por la popular tradición de septiembre. (Captura de pantalla)
El hombre habría recurrido a un aerosol para cambiar el color de sus flores ante la demanda generada por la popular tradición de septiembre. (Captura de pantalla)

La peculiar estrategia del comerciante provocó una oleada de comentarios, desde quienes celebraron su ingenio para conseguir ingresos hasta quienes bromearon sobre el resultado de las flores.

“Ese señor se sabe la de chambear”; “Ahuevo cualquier cosa para tener para la papa”; “Ese señor se la sabe”, “Chingue su madre, de por si no van a saber de que están pintadas jajajaja”; “Che don se rifó, con tal de vender”, fueron algunos de los comentarios de uisuarios en el video viral.

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¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

(Imagen Ilustrativa: Infobae México)
(Imagen Ilustrativa: Infobae México)

Aunque actualmente parece una tradición establecida, el origen de esta costumbre es relativamente reciente y está relacionado con la cultura popular argentina.

La explicación conduce directamente a Floricienta, telenovela juvenil creada por Cris Morena y protagonizada por Florencia Bertotti. La producción se estrenó en 2004 y consiguió una amplia audiencia en distintos países de Latinoamérica. Uno de los elementos más recordados de la serie fue precisamente la canción “Flores Amarillas”, relacionada con el deseo de la protagonista de recibir este detalle de la persona que amaba.

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La cantante argentina tendrá una serie de conciertos en México en donde se espera un lleno total. (Ilustración: Jesús Avilés)

Con el paso del tiempo, aquella referencia televisiva fue recuperada por las redes sociales. TikTok e Instagram ayudaron a convertir el recuerdo de la serie en una dinámica anual: cada 21 de septiembre comenzaron a multiplicarse los videos de personas entregando ramos amarillos a sus parejas, amigos y familiares.

La primavera explica la fecha

Dos personas sostienen un ramo de flores amarillas envuelto en papel marrón y atado con un cordón de yute.
Un joven entrega un ramo de flores amarillas envuelto en papel a una mujer en un parque iluminado por la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe además una razón relacionada con el calendario estacional. En países del hemisferio sur, incluido Argentina, el 21 de septiembre coincide con el inicio de la primavera, una estación asociada con las flores, la renovación y los nuevos comienzos.

México se encuentra en el hemisferio norte, por lo que esa fecha no marca el comienzo de la primavera; de hecho, septiembre corresponde al periodo en el que termina el verano y comienza el otoño. Sin embargo, la tradición llegó desde Sudamérica y fue adoptada en México principalmente mediante la cultura pop y las redes sociales.

Por esa razón, en México la costumbre también aparece el 21 de marzo, fecha cercana al inicio de la primavera en el hemisferio norte, mientras que septiembre conserva la referencia importada de la tradición sudamericana.

De una canción a una tradición viral

La tendencia tiene raíces en una historia romántica de los años 2000. (Ilustración: Jesús Aviles)
La tendencia tiene raíces en una historia romántica de los años 2000. (Ilustración: Jesús Aviles)

Con los años, las flores amarillas dejaron de estar relacionadas únicamente con el romance. En redes sociales también se han convertido en un detalle para expresar cariño, amistad, alegría, ilusión o buenos deseos.

El fenómeno demuestra cómo una referencia de una producción televisiva de hace más de dos décadas logró transformarse mediante internet en una costumbre que reaparece cada año.

Y mientras miles de personas buscan girasoles, rosas, tulipanes y otras flores amarillas para cumplir con el ritual, un vendedor decidió resolver la escasez de producto de una manera bastante particular: sacar el aerosol y convertir sus flores blancas en las protagonistas del 21 de septiembre.

La estrategia quedó registrada en video y, como suele ocurrir con este tipo de escenas, terminó convirtiéndose en parte de la propia conversación viral alrededor de las flores amarillas.

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