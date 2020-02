“Estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo (…) Yo sostengo que se cayó en una decadencia. Fue un proceso de degradación progresivo, que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal. Hay una crisis profunda de pérdida de valores en el país (…) Que se insista, hasta el cansancio, que, ‘sólo siendo buenos, podemos ser felices’. Y que ayudemos, todos, a tener una sociedad mejor. Esto es el fruto podrido de… el egoísmo y de la acumulación de bienes en unas cuantas manos y del abandono de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Entonces, tenemos que seguir este…, moralizando, purificando la vida pública, impulsando una nueva corriente de pensamiento en donde valga la integridad, la honestidad, el amor al prójimo y no lo material, lo que deshumaniza. Eso es lo que se tiene que seguir haciendo, eh…, apurarnos para tener la Constitución Moral y apurarnos para este…, que no siga creciendo la mancha negra de individualismo. Que se fortalezcan los valores. En lo judicial, pues eh…, no permitir la impunidad”.