Dijo: “A mis catorce años fui visitado por Dios y su Hijo mientras oraba para encontrar el camino: saber qué iglesia debía abrazar. Y Jesús me dijo que no me uniera a ninguna, porque todas estaban erradas. Después de esta primera visión recibí varias visitas de un ángel llamado Moroni, que me reveló la existencia de un libro de oro, el Libro de Mormón, que yacía en forma de planchas, oculto bajo tierra, además de dos piedras mágicas con montaje de plata. Traduje el libro entre 1827 y 1830, y el ángel me ordenó que lo devolviera”.