La melodía elegida fue “Lo pasado, pasado”, compuesta por Alberto Aguilera y hecha famosa por José José. Los estudiantes del Politécnico cantaron la tercera estrofa: “Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós”.