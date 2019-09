“Conocí a José José, nos decíamos compadres, una persona encantadora, pero desgraciadamente se tiró al alcohol aquí en Clavería, pero no por él, sino por los cuates que le invitaban y él no sabía decir que no: siempre sí hermano, sí hermano (…) nunca le hizo a ninguna droga más que al alcohol, él quiso fumar y no pudo”, dijo.