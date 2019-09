“La situación económica era difícil. Fui un año a la secundaria, pero empecé a faltar mucho porque mi mamá se empezó a enfermar. Entonces, hubo un día que yo me tope con una persona de ahí mismo del pueblo, y le dije que si me podía prestar dinero, entonces me ofreció un trabajo en el que yo tenía que cargar un paquetito y llevarlo a dónde me dijeran”, señaló.