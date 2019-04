Cabe destacar que este caso no es único. Esta multa que no se cobró en su totalidad original, se incluye a una lista donde se están Telmex, cuya sanción fue por 12 mil millones de pesos, que se conmutó por el compromiso de la empresa a realizar acciones, y de Pemex, a la cual se le impuso una penalización de 653.2 millones de pesos, mismos que no se cobraron debido a un amparo.