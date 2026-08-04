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Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lanzan un fondo de USD 200 millones para salvar especies al borde de la extinción

Una iniciativa sin precedentes busca salvar animales y plantas al borde de la desaparición, apoyando proyectos en más de 30 países y comunidades locales

Jeff Bezos y Leonardo Di Caprio partida
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Una esperanza para decenas de especies al borde de la extinción ya tiene nombre y financiamiento. Un fondo de 200 millones de dólares impulsado por Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos busca rescatar a 100 animales y plantas en peligro crítico en todo el planeta.

La iniciativa, anunciada este martes, marca el mayor esfuerzo económico privado dedicado exclusivamente a revertir el declive de especies amenazadas, según reportó AP

La magnitud del desafío trasciende fronteras y cifras. El Phoenix Species Project, impulsado por la fundación Re:wild, cofundada por DiCaprio, y el Bezos Earth Fund, presidido por Jeff Bezos y con Lauren Sánchez como vicepresidenta, se propone articular soluciones reales en más de 30 países de cinco continentes.

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El plan contempla alianzas con 100 organizaciones locales e internacionales, desde grupos conservacionistas hasta comunidades indígenas y gobiernos. La urgencia no es abstracta. El listado de especies seleccionadas incluye animales ya extintos en la naturaleza, como el cuervo hawaiano, y otros cuya supervivencia depende de intervenciones inmediatas. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), actualmente más de 4.000 animales figuran como críticamente amenazados, un salto que multiplica por cinco las cifras de inicios de siglo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Phoenix Species Project reunió 200 millones de dólares con apoyo de Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos para rescatar 100 especies en peligro crítico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especies que busca proteger el Phoenix Species Project

El proyecto anunció que los recursos se destinarán a programas de reproducción, traslados, manejo de enfermedades, control de especies invasoras y otras estrategias clave para garantizar la recuperación de los ejemplares elegidos.

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En la lista, divulgada se encuentran:

Sifaka de corona dorada, un lémur de Madagascar que enfrenta la destrucción de su hábitat.

Salamandra verde de Hickory Nut Gorge, endémica de un pequeño cañón de Carolina del Norte, sin pulmones y de hábitos arborícolas.

Cerdo verrugoso de Visayas, originario de las islas filipinas y amenazado por la pérdida de bosques. Ratón cosechador de Cozumel, especie mexicana que solo habita en la isla frente a la península de Yucatán.

Iguana rosada terrestre, exclusiva del volcán Wolf en las islas Galápagos, Ecuador. Pangolín malayo o de Sunda, víctima del tráfico ilegal en el sudeste asiático.

Tortuga pancake de Tanzania, reconocida por su caparazón plano y flexible.

Sapo arlequín “noche estrellada”, localizado únicamente en las montañas de Colombia por su patrón de manchas blancas y negras.

Equidna de pico largo de Attenborough, mamífero ovíparo de Nueva Guinea nombrado en honor al reconocido naturalista David Attenborough.

Cuervo hawaiano, extinto en estado silvestre, hoy solo sobrevive en cautiverio.

Martín pescador de Guam y peces Charco Azul, otras especies extintas en la naturaleza que forman parte de los planes de recuperación.

Fuzzy belly button, una suculenta africana en peligro crítico, representa el primer esfuerzo de este tipo para una planta dentro del fondo.

Ilustración de acuarela de un paisaje oceánico tropical con palmeras y manglares. Tortugas marinas en la arena y nadando bajo el agua junto a corales y peces.
La UICN informó que más de 4.000 animales figuran como críticamente amenazados, una cifra que quintuplica la de inicios de siglo

Según la directora ejecutiva de la Association Fanamby, Tiana Andriamanana, “este financiamiento, esta plataforma global y el apoyo técnico cambian lo que es posible”. Su organización, que ha trabajado durante años por la conservación del sifaka de corona dorada, será una de las beneficiarias directas del fondo.

Un esfuerzo frente a la crisis ambiental

Lauren Sánchez Bezos, vicepresidenta del Bezos Earth Fund, subrayó la importancia de la iniciativa: “Los niños se enamoran de los animales antes de que nadie les diga que están desapareciendo. ¿Qué les diremos cuando el loro nocturno o el sifaka de corona dorada ya no estén ahí para que puedan admirarlos?”.

Lauren Sanchez Bezos participa de esta inciativa REUTERS/Daniel Cole
Lauren Sanchez Bezos participa de esta inciativa REUTERS/Daniel Cole

Su reflexión pone en el centro la dimensión humana y cultural del problema. El Phoenix Species Project también busca fortalecer iniciativas locales exitosas pero insuficientemente financiadas. “Proteger una especie requiere recursos sostenidos y alianzas globales”, concluyó Wes Sechrest, cofundador de Re:wild y biólogo, en declaraciones recogidas por AP.

El compromiso económico y logístico se presenta como un contrapeso ante la aceleración de la crisis ambiental. La lista de especies, los recursos y la cooperación internacional definen el alcance de un proyecto que aspira a mantener la diversidad biológica del planeta en un momento de máxima amenaza.

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