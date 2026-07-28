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Así fue la Octava del Lunes del Cerro una impresionante fiesta que reunió a los 16 pueblos originarios de Oaxaca

La Octava del Lunes del Cerro termina en la Rotonda de la Azucena tras la participación de 16 pueblos originarios y afromexicano, con 15 delegaciones de las ocho regiones del estado en escena

Hombre con traje blanco, pañuelo rojo, sombrero de hojas y estructura pirotécnica con chispas en la cabeza, humo azul y multitud de fondo
Un total de 16 pueblos originarios y afromexicano participaron en esta última emisión del año de la fiesta considerada la más importante de América Latina. (Guelaguetza octava del Lunes del cerro/Cortesía )
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La edición 94 de la Guelaguetza cerró la noche del domingo con la Octava del Lunes del Cerro, un espectáculo piromusical que iluminó el cielo de Oaxaca de Juárez, poniendo fin a la Octava del Lunes del Cerro ante más de 11 mil asistentes reunidos en la Rotonda de la Azucena.

Un total de 16 pueblos originarios y afromexicano participaron en esta última emisión del año de la fiesta considerada la más importante de América Latina. Las 15 Delegaciones provenientes de las ocho regiones del estado mostraron sus expresiones musicales, dancísticas y tradicionales bajo el principio de hermandad y ayuda mutua que define a la Guelaguetza.

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Con fuegos pirotécnicos y la danza de las Chinas Oaxaqueñas se dio por concluído el Primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza en Oaxaca

Autoridades encabezaron la última jornada

El gobernador Salomón Jara Cruz, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, y la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano, presenciaron el espectáculo pirotécnico con el que concluyó la celebración.

Entre los asistentes también figuraron el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; la secretaria de Cultura del Estado de Veracruz, María Xóchitl Molina González; el gerente general de Cementos Cruz Azul, Mario Francisco Morán Lagunes; el embajador de Singapur en México, Gerald Singham; y representantes de las Fuerzas Armadas y los tres niveles de gobierno.

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Un recorrido por el folclor oaxaqueño

Mujer con vestido folclórico amarillo, rojo y verde, joyas, flores en el cabello y un recipiente decorado. Hombre con camisa blanca y pañuelo verde
Desde cada rincón del estado, las delegaciones compartieron con el público productos de sus regiones: chocolate, pan, piña, mango, café, azúcar, sombreros, artesanías de palma, curtidos y tortillas lanzados al aire como ofrenda colectiva. (Guelaguetza octava del Lunes del cerro/Cortesía )

A las 17:00 horas, el sonido de las chirimías de Valles Centrales abrió un recorrido por las tradiciones del estado. La Delegación de Loma Bonita presentó su Fandango; Villa de Tututepec de Melchor Ocampo ejecutó el Fandango de Varitas y Mayordomía; y la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo desplegó su Jarabe Ejuteco.

Desde cada rincón del estado, las delegaciones compartieron con el público productos de sus regiones: chocolate, pan, piña, mango, café, azúcar, sombreros, artesanías de palma, curtidos y tortillas lanzados al aire como ofrenda colectiva.

La Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza presentó su Fiesta del Pueblo; San Francisco Sola mostró el Jarabe de los Trastes y Chilenas en la Boda Chicana; y la ovación del auditorio acompañó a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco al concluir sus Sones y Jarabes.

El regreso de Cuicatlán y otros momentos del festejo

Hombre con sombrero de paja y camisa bordada y mujer con cabello bicolor y blusa estampada sonríen en primer plano. Fondo con público y luces
Teotitlán del Valle interpretó la Danza de la Pluma, representación que evoca la lucha entre pueblos españoles y mesoamericanos, con saltos y penachos multicolores que concentraron la atención de los visitantes. (Guelaguetza octava del Lunes del cerro/Cortesía )

Uno de los momentos más recordados de la jornada fue el regreso de San Juan Bautista Cuicatlán a la Rotonda de la Azucena con Tortolita Cantadora, tras casi 40 años de ausencia. San Pablo Macuiltianguis presentó El Torito Serrano, mientras que Asunción Nochixtlán exhibió su diversidad con Sones y Jarabes.

Teotitlán del Valle interpretó la Danza de la Pluma, representación que evoca la lucha entre pueblos españoles y mesoamericanos, con saltos y penachos multicolores que concentraron la atención de los visitantes. San Juan Bautista Tuxtepec cerró su participación con la Flor de Piña, cuya sincronía de largas trenzas y huipiles de colores encendidos provocó la ovación generalizada del auditorio.

Las Chinas Oaxaqueñas cerraron la edición 94

Bailarines de folclore con trajes tradicionales y sombreros en un escenario. Hombres con ropa blanca, mujeres con faldas coloridas. Público de fondo
Al concluir, las y los integrantes de todas las delegaciones subieron al escenario para bailar y despedir juntos la edición número 94 de la Guelaguetza. (Guelaguetza octava del Lunes del cerro/Cortesía)

Ya entrada la noche, las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina pusieron el punto final a la Octava del Lunes del Cerro con faroles, marmotas y canastas multicolores al son del Jarabe del Valle.

Al concluir, las y los integrantes de todas las delegaciones subieron al escenario para bailar y despedir juntos la edición número 94 de la Guelaguetza. El espectáculo piromusical que siguió iluminó el cielo de la ciudad antes de que el público coreara el ya tradicional anuncio: la próxima cita será en 2027.

Jara Cruz anuncia guelaguetzas regionales

En el marco de la celebración, el gobernador Jara Cruz señaló que su administración impulsa guelaguetzas en distintas regiones del estado: la del Mar en la Costa, la Ñuu Savi en la Mixteca, y las correspondientes a la Sierra Sur, la Sierra Norte y el Istmo.

“Queremos que se visibilice la cultura de cada región”, expresó el mandatario estatal.

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