Cambio climático: expertos sugieren que mantener el suelo cubierto y sumar árboles son medidas claves para la agricultura

El cambio climático modifica la realidad de los productores rurales en distintas regiones. La frecuencia y la intensidad de los eventos extremos, como sequías y lluvias abundantes, crecen año tras año. Los agricultores, que trabajan la tierra y dependen del clima, buscan alternativas para sostener la producción y minimizar los riesgos.
En relación a un estudio publicado por la revista científica Nature que advierte que la producción mundial de cultivos podría reducirse hasta un 20% por el cambio climático, el ingeniero agrónomo e investigador y extensionista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Diego Chifarelli, explicó a Infobae cómo esta realidad ya se observa en la región: “Los eventos climáticos extremos, como sequías prolongadas y lluvias intensas, hoy resultan más frecuentes y más intensos”. Esta situación obliga a los productores a modificar sus estrategias de manejo y adoptar nuevas prácticas para enfrentar el impacto en los cultivos.
El impacto climático en los sistemas agrícolas
A partir de estas condiciones, los productores de la región ya implementan cambios concretos en sus sistemas agrícolas. Por un lado, buscan reducir los daños directos que provocan las lluvias torrenciales y las olas de calor sobre los cultivos. Por otro lado, intentan garantizar la estabilidad del rendimiento a pesar de la variabilidad climática.
Según el experto, las sequías se vuelven más graves. Las lluvias, menos previsibles y, muchas veces, más intensas. La temperatura aumenta y genera condiciones que complican el ciclo de los cultivos. Estos cambios tienen consecuencias directas sobre la producción: “Un periodo de sequía prolongado puede reducir la cosecha a la mitad o provocar la muerte de las plantas”, señaló Chiafarelli a este medio.
Por esta razón, los especialistas insisten en la necesidad de actuar rápido. El suelo necesita protección constante para evitar la erosión y conservar la humedad. Una de las prácticas más utilizadas consiste en mantener la cobertura vegetal durante todo el año. Esto limita la evaporación del agua y facilita la infiltración cuando llueve.
Además, el ingeniero remarcó que la incorporación de árboles en los campos mejora la situación de los cultivos frente al calor y la falta de agua. “Los árboles generan sombra y bajan la temperatura del suelo. Así, las plantas sufren menos y se pierde menos producción”, afirmó el entrevistado. Esta estrategia cobra relevancia en cultivos como la yerba mate, pero puede aplicarse en otros sistemas productivos.
Herramientas para mitigar las pérdidas
Sumado a la cobertura vegetal y la plantación de árboles, los expertos recomiendan mantener el suelo cubierto con pasturas o restos vegetales. Esta medida, sencilla y de bajo costo, reduce el impacto de las lluvias abundantes y evita la formación de superficies impermeables. Al mismo tiempo, ayuda a conservar el agua en el suelo y limita su evaporación.
Otra opción para los productores, aunque más costosa, consiste en instalar sistemas de riego suplementario. Estos sistemas permiten abastecer los cultivos con agua durante las sequías prolongadas y aseguran la continuidad de la producción. “El riego suplementario protege la cosecha cuando las lluvias no alcanzan”, recomendó.
Frente a este panorama, las acciones de adaptación son prioritarias. Las medidas buscan que los sistemas productivos resistan los efectos del clima y puedan recuperarse con rapidez. Las instituciones internacionales, como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo científico internacional, avalan estas estrategias y recomiendan su aplicación en todas las regiones afectadas.
Avances y desafíos en la adaptación agrícola
El cambio climático deja de ser una discusión teórica y se convierte en una preocupación cotidiana para quienes trabajan la tierra. Si bien existen voces que niegan el fenómeno, la prueba científica confirma que la temperatura global aumenta y que los eventos extremos ya modifican la producción agrícola.
En este sentido, el especialista consultado por Infobae precisó: “La adaptación es la única salida para que la agricultura siga activa frente a un clima impredecible”. La región enfrenta desafíos crecientes y la respuesta de los productores influirá en el futuro del sector.
Las recomendaciones prácticas, como la cobertura vegetal, la integración de árboles y el riego suplementario, ya se aplican en la región y muestran resultados positivos. El objetivo es mantener los suelos fértiles, conservar el agua y reducir las pérdidas por eventos extremos.
La capacitación de los productores y la adopción de nuevas técnicas resultan necesarias. El acceso a información y asesoramiento técnico permite tomar decisiones informadas y anticiparse a los riesgos. Los especialistas destacan el fortalecimiento de las redes de cooperación y el intercambio de experiencias entre agricultores.