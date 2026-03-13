Cómo un simple vaso reutilizable de silicona busca transformar la hidratación en las maratones

Miles de corredores en Estados Unidos ya usan este sistema reutilizable, que reemplaza los tradicionales vasos desechables y ayuda a evitar toneladas de residuos plásticos en las principales carreras populares, sin perder comodidad ni eficiencia en el servicio. (Foto AP/Ellen Schmidt)

Miles de carreras populares generan toneladas de residuos plásticos cada año debido al uso masivo de vasos desechables para hidratar a los corredores. En este contexto, Kristina Smithe, corredora y fundadora de Hiccup Earth, ideó una alternativa sostenible: vasos reutilizables de silicona que ya se probaron con éxito en eventos deportivos de Estados Unidos. Su iniciativa ofrece una opción más ecológica para los organizadores y participantes que quieren reducir el impacto ambiental de las competiciones atléticas.

Según The Associated Press, el sistema consiste en alquilar grandes cantidades de vasos de silicona flexibles y ligeros que se distribuyen en bolsas y se recogen tras la carrera para su lavado y reutilización. De acuerdo con Smithe, este método evitó que cerca de 902.000 vasos desechables terminen en vertederos, sólo en las 137 carreras donde se implementaron. Además, el proceso de lavado requiere menos agua que un lavavajillas doméstico convencional, lo que suma eficiencia y ahorro de recursos.

Si bien el alquiler de vasos reutilizables resulta más costoso que los desechables, la propuesta de Hiccup Earth demostró que la sostenibilidad es posible en eventos multitudinarios. El cambio depende de la voluntad de los organizadores y de la concienciación de los corredores sobre la necesidad de reducir residuos visibles y persistentes.

Un problema visible que demanda soluciones sostenibles

El método implementado por Hiccup Earth ya evitó que más de 900.000 vasos desechables terminaran en vertederos, inspirando a organizadores y corredores a adoptar hábitos más responsables y sostenibles en cada evento atlético. (Foto AP/Ellen Schmidt)

El uso de vasos desechables en maratones y pruebas populares es una fuente considerable de residuos plásticos y papel. Según la organización Project Drawdown, estos vasos suelen tener revestimiento plástico, lo que dificulta su reciclaje y prolonga su permanencia en vertederos durante décadas. La fabricación y eliminación de estos productos también contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, agravando el cambio climático.

La alternativa de Smithe surge de la experiencia directa en carreras, donde presenció la acumulación de vasos tras cada puesto de avituallamiento. Inspirada por la necesidad de una solución práctica, diseñó un vaso de silicona reutilizable que puede emplearse cientos de veces sin degradarse. La iniciativa busca transformar la mentalidad de organizadores y corredores hacia hábitos más responsables y sostenibles.

A pesar de que el costo inicial es mayor, el sistema ofrece ventajas ambientales y puede abaratarse con la adopción masiva. El alquiler de grandes volúmenes reduce el precio por unidad, incentivando a más eventos a dar el paso hacia la sostenibilidad.

Implementación y funcionamiento del sistema reutilizable

El proceso es sencillo: Hiccup Earth alquila los vasos a los organizadores, los suministra en bolsas grandes y deja contenedores identificados para la recogida al final de la carrera. Luego, los vasos se lavan en un lavavajillas industrial y se preparan para su reutilización en futuros eventos. De acuerdo con Smithe, el lavado de 1.500 vasos solo requiere 114 litros de agua, una cantidad eficiente si se compara con el consumo doméstico.

La iniciativa de alquilar vasos de silicona mostró que miles de corredores lograron hidratarse sin generar residuos plásticos, lo que sugiere que la sostenibilidad es posible cuando organizadores y participantes colaboran en eventos deportivos de gran escala. (Foto AP/Ellen Schmidt)

La iniciativa ya se implementó en eventos emblemáticos, como la carrera PNC Women Run the Cities en Minneapolis y St. Paul, donde miles de corredoras utilizaron los vasos reutilizables sin inconvenientes. La respuesta de los organizadores fue positiva, aunque algunos mencionan el coste como un reto para la adopción universal.

Además, expertos en sostenibilidad como Sarah Gleeson, de Project Drawdown, destacaron que estas soluciones deben ser cómodas y adaptables a la escala local para lograr un cambio real. El objetivo es que la reutilización se convierta en la norma, no en la excepción, en el ámbito deportivo y en otros sectores con alto consumo de envases.

Perspectivas de futuro y retos de la sostenibilidad

El futuro del sistema depende de la escalabilidad y de la capacidad de los organizadores para asumir el cambio. A medida que más carreras adopten los vasos reutilizables, los costos bajarán y los beneficios ambientales serán mayores. El modelo también puede aplicarse a otros ámbitos, como la comida para llevar, donde el retorno y lavado de envases ya se experimenta en varias ciudades.

Sin embargo, expertos aseguran que ningún método resuelve el problema de los residuos por sí solo. La combinación de innovación, concienciación y colaboración entre empresas, organizadores y ciudadanos permitirá avanzar hacia un modelo más sostenible. Adopción masiva y reducción de costes serán claves para maximizar el impacto positivo de estas soluciones en el medio ambiente y la sociedad.