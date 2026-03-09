Un hallazgo clave ayuda a predecir el impacto del calentamiento global en la Antártida

El núcleo sedimentario recuperado en la Antártida Occidental preserva 23 millones de años de historia ambiental y climática, un registro único (UNIVERSIDAD DE MELBOURNE)

Un estudio en la Capa de Hielo de la Antártida Occidental halló un registro profundo y antiguo de cambios climáticos, y abre una nueva era para la predicción del aumento del nivel del mar

En una de las zonas más remotas y frías del planeta, un equipo internacional de científicos completó una hazaña técnica que promete revolucionar la comprensión global sobre la estabilidad del hielo antártico.

El proyecto SWAIS2C (Sensibilidad de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental a 2 °C) consiguió extraer el núcleo sedimentario más profundo jamás recuperado bajo la capa de hielo del continente blanco, un cilindro de 228 metros de longitud que representa un archivo geológico de cerca de 23 millones de años de historia climática.

El proyecto SWAIS2C logró perforar 523 metros de hielo para extraer un núcleo de 228 metros, superando intentos previos fallidos (Crédito: Ana Tovey / SWAIS2C)

La operación se llevó a cabo en la Cresta de Hielo Crary, ubicada a unos 700 kilómetros de las estaciones de investigación más cercanas, en las inmediaciones del borde de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental y la Plataforma de Hielo Ross. Para llegar al objetivo, el equipo perforó 523 metros de hielo sólido hasta alcanzar los sedimentos que reposan en el fondo antártico. Estos estratos, formados por barro, arena y roca, preservan información única sobre los cambios ambientales ocurridos durante las primeras fases cálidas del planeta.

El hallazgo no solo constituye un récord para la ciencia polar, sino que abre una ventana inédita para anticipar cómo reaccionará el hielo antártico ante un incremento sostenido de las temperaturas globales.

Tal como advirtió el estudio, la región occidental de la Antártida representa una de las mayores incógnitas en cuanto a la proyección del nivel del mar. Si esa extensa capa de hielo se derritiera completamente, los científicos estiman que el nivel de los océanos podría aumentar entre cuatro y cinco metros, una cifra capaz de transformar drásticamente las zonas costeras del mundo.

Un registro sin precedentes y nuevos datos sobre el pasado cálido de la Tierra

Los científicos estiman que si la capa de hielo de la Antártida Occidental colapsa, el nivel global del mar subiría entre cuatro y cinco metros (Crédito: Ana Tovey / SWAIS2C)

Hasta la fecha, las predicciones sobre el comportamiento de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental bajo escenarios de calentamiento se basaban en registros satelitales y núcleos de sedimentos obtenidos en áreas periféricas o bajo plataformas flotantes.

El núcleo recién recuperado por el proyecto SWAIS2C ofrece, por primera vez, una evidencia directa y detallada sobre la evolución de la capa de hielo desde el interior del continente durante periodos cálidos anteriores.

De acuerdo con Huw Horgan, codirector científico de SWAIS2C e investigador de ETH Zürich, “este registro nos brindará información crucial sobre cómo es probable que la capa de hielo de la Antártida Occidental y la plataforma de hielo de Ross respondan a temperaturas superiores a 2 °C”.

El análisis del núcleo permite comparar cómo reaccionó el hielo ante episodios de calentamiento superiores a los 2 grados preindustriales (Crédito: Ana Tovey / SWAIS2C)

El experto enfatizó la urgencia de este tipo de investigaciones para anticipar las consecuencias del calentamiento en las próximas décadas y para afinar la capacidad de predicción global.

El análisis preliminar de las capas sedimentarias permitió establecer una cronología basada en microfósiles marinos, y reveló que los estratos abarcan hasta 23 millones de años, incluyendo intervalos en los que la temperatura media global superó en más de 2 °C los niveles preindustriales.

Los investigadores esperan que el estudio detallado de estos sedimentos permita comparar cómo reaccionó el hielo antártico en otros episodios de calentamiento extremo, y así identificar los umbrales que podrían desencadenar cambios drásticos en la masa de hielo actual.

Fragmentos de conchas hallados en los sedimentos señalan periodos en los que la región estuvo cubierta por mar abierto y libre de hielo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora Molly Patterson, codirectora científica del proyecto y profesora de la Universidad de Binghamton, explicó la diversidad de los materiales recuperados: “Observamos mucha variabilidad.

Algunos sedimentos eran típicos de los depósitos que se forman bajo una capa de hielo, como la que tenemos actualmente en Crary Ice Rise.

Pero también vimos material más típico de un océano abierto, una plataforma de hielo flotando sobre el océano o el borde de una plataforma de hielo con icebergs desprendiéndose”.

Nuevas evidencias sobre retrocesos de hielo y periodos de mar abierto

El estudio satelital mostró que en tres décadas la Antártida perdió casi 13 mil kilómetros cuadrados de hielo por el calentamiento oceánico (Freepik)

Uno de los hallazgos más sorprendentes surgió del análisis de los microfósiles y fragmentos de conchas hallados en el núcleo. Según el equipo internacional, la presencia de organismos marinos que requieren luz confirma que la zona estuvo cubierta por mar abierto en el pasado, lo que sugiere que el borde de la plataforma Ross y la región occidental de la Antártida experimentaron episodios de retroceso parcial o total del hielo.

“Debió existir mar abierto”, afirmó Horgan, al referirse a la validación de estas condiciones en las capas arenosas del núcleo. Estos indicadores permitirán reconstruir la cronología de los periodos de deshielo y entender cómo la temperatura del océano, los cambios atmosféricos y otros factores ambientales influyeron en la estabilidad de la capa de hielo en épocas pasadas.

Patterson detalló que el objetivo ahora es determinar con precisión cuándo se produjeron esos retrocesos y qué condiciones ambientales los desencadenaron. El núcleo sedimentario contiene elementos clave para descifrar la relación entre las variables climáticas y la estabilidad del hielo, un aspecto fundamental para proyectar el futuro climático global.

Los investigadores analizarán restos orgánicos del núcleo para reconstruir la evolución climática y episodios de deshielo en el pasado- CSIC

El equipo de investigación detalló que este avance científico fue posible gracias a la cooperación de especialistas de diez países y al perfeccionamiento de un sistema de perforación especialmente diseñado para operar en condiciones extremas, tras dos intentos fallidos en campañas previas.

El equipo de 29 integrantes trabajó en turnos rotativos, fundiendo inicialmente un pozo de 523 metros de profundidad en el hielo y luego descendiendo más de 1.300 metros de tubería para recuperar cada sección del núcleo.

Según los científicos, conseguir un registro tan extenso y completo es un logro científico excepcional, probablemente irrepetible en sus carreras profesionales.

Una nueva era para la predicción del nivel del mar y los modelos climáticos

El avance del proyecto SWAIS2C abre nuevas posibilidades para anticipar la respuesta del hielo antártico al aumento global de temperaturas (Cassie Matias)

La importancia del descubrimiento se multiplica cuando se lo compara con los datos satelitales más recientes sobre la dinámica del hielo antártico. De acuerdo con un extenso estudio dirigido por científicos de la Universidad de California, Irvine, la Antártida ha perdido casi 13.000 kilómetros cuadrados (5.000 millas cuadradas) de hielo en las últimas tres décadas, principalmente a causa del calentamiento de las aguas oceánicas que erosionan los bordes más vulnerables del continente.

El trabajo, publicado en 2026 rastreó cómo la “línea de base” de la Antártida —el límite donde el hielo anclado al lecho rocoso comienza a flotar en el océano— se ha desplazado entre 1992 y 2025. Este límite resulta clave porque marca el punto en el que el hielo terrestre empieza a contribuir directamente al aumento del nivel del mar, de modo que su retroceso evidencia inestabilidad y pérdida futura de masa.

“Sabemos que es de importancia crítica desde hace 30 años, pero esta es la primera vez que lo mapeamos de manera exhaustiva en toda la Antártida durante un período de tiempo tan largo”, explicó Eric Rignot, autor principal del estudio.

Al perforar más de 500 metros a través de la capa de hielo, los investigadores lograron extraer un núcleo de sedimento de más de 200 metros de longitud de los depósitos bajo el hielo. (Crédito: Ana Tovey / SWAIS2C)

El análisis satelital, realizado a partir de datos de agencias espaciales europeas, canadienses, japonesas, italianas, alemanas y argentinas, mostró que alrededor del 77% de la costa antártica no experimentó migraciones detectables de la línea de base desde 1996, lo que sugiere estabilidad en buena parte del continente. Sin embargo, en las regiones más vulnerables, especialmente en la Antártida Occidental, la Península Antártica y sectores de la Antártida Oriental, el retroceso fue pronunciado.

Los cambios más marcados se detectaron en la costa del mar de Amundsen y en el sector de Getz, donde la línea de base se retrajo hasta 42 kilómetros en algunas áreas durante el periodo de estudio. Rignot precisó que el retroceso resultó más severo en zonas donde canales submarinos profundos permitieron que el agua más cálida del océano alcanzara la base de los glaciares, derritiendo el hielo desde abajo y debilitando su capacidad de sostener los glaciares interiores.

Tecnología, cooperación global y próximos pasos científicos

Durante dos meses, un equipo de investigadores de diez países vivió y trabajó en un campamento remoto en la Antártida Occidental. Sus esfuerzos culminaron en la recuperación de un notable registro del clima pasado preservado en los sedimentos bajo el hielo. (Crédito: Ana Tovey / SWAIS2C)

La recuperación del núcleo de sedimento antártico representó tanto un hito científico como un logro de ingeniería nunca antes alcanzado en un entorno tan remoto y desafiante. Dos intentos de perforación anteriores resultaron fallidos por dificultades técnicas, lo que subraya la magnitud del desafío superado por el equipo internacional.

“Hasta donde sabemos, los núcleos de sedimentos más largos perforados bajo una capa de hielo miden menos de diez metros. Superamos nuestro objetivo de 200 metros. Esta es una ciencia de vanguardia en la Antártida”, manifestó Patterson, codirectora científica del proyecto. El éxito requirió la colaboración de geólogos, glaciólogos, ingenieros y especialistas polares, así como el desarrollo de tecnología capaz de operar durante semanas bajo temperaturas extremas y total aislamiento.

Cada segmento del núcleo recuperado fue registrado, fotografiado, radiografiado y preparado para análisis avanzados en laboratorios de Nueva Zelanda, donde los investigadores trabajan para fechar con precisión cada capa, identificar restos orgánicos y reconstruir episodios de deshielo y persistencia glaciar a lo largo de millones de años.

El equipo del proyecto SWAIS2C espera que los datos obtenidos permitan combinar la información sedimentaria con modelos climáticos y registros históricos, perfeccionando las proyecciones sobre el impacto de un posible aumento de temperatura global superior a 2 °C respecto a los niveles preindustriales. Este umbral, definido como objetivo por el Acuerdo de París, representa el límite crítico para evitar consecuencias irreversibles del cambio climático.

De cara al futuro, Huw Horgan anticipó que el equipo internacional continuará “colaborando para desentrañar los secretos climáticos que se esconden en el núcleo. Tras haber probado nuestro sistema de perforación en estas duras condiciones antárticas y haberlo superado con éxito, planeamos futuras perforaciones para continuar nuestra misión de aprender más sobre la sensibilidad de la capa de hielo de la Antártida Occidental al calentamiento global”.