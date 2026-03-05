Medio Ambiente

Advierten que el calentamiento global amenaza la supervivencia de insectos en zonas tropicales

Según un estudio, miles de especies podrían sufrir colapso por el calor extremo. Los detalles

Guardar
El estudio en Nature alerta
El estudio en Nature alerta sobre la vulnerabilidad de los insectos tropicales de baja altitud al calentamiento global y su límite térmico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista científica Nature ha confirmado que los insectos tropicales son especialmente vulnerables al aumento de las temperaturas.

El trabajo fue llevado a cabo por investigadores de Alemania, Perú, Colombia, Kenia y Estados Unidos.

Se focalizaron en 2.300 especies de Perú y Kenia. Detectaron que los márgenes de tolerancia son más estrechos de lo que se pensaba, lo que agrava los desafíos para la conservación de la biodiversidad frente al cambio climático.

Los resultados muestran, a partir de datos computacionales y experimentos de laboratorio, que hasta el 50% de los insectos en poblaciones tropicales podría sufrir colapsos por calor tras ocho horas de exposición a temperaturas habituales previstas para el año 2100.

Los científicos advierten que esta predicción podría ser conservadora: el colapso poblacional puede producirse incluso cuando las temperaturas no llegan a inducir el coma en individuos aislados.

La investigación, que comenzó con el doctorado de Kim Lea Holzmann, hoy investigadora posdoctoral en la Universidad de Würzburg, Alemania, monitoreó la reacción de miles de ejemplares ante temperaturas crecientes en las laderas de los Andes peruanos.

Los márgenes de tolerancia térmica
Los márgenes de tolerancia térmica de los insectos de tierras bajas tropicales resultan más estrechos de lo estimado. Complica los desafíos para conservar la biodiversidad ante el cambio climático./Archivo Freepik

El procedimiento buscaba identificar el momento exacto en el que los insectos dejaban de moverse, una señal clara de su límite térmico.

Thomas Schmitzer, también de la Universidad de Würzburg, replicó la metodología en una montaña tropical de Kenia, abarcando entornos de diferentes altitudes.

Los científicos contaron con la colaboración de investigadores de la Universidad de Antioquía en Colombia y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Perú.

Los insectos frente al calentamiento

Los datos indican que los insectos de baja altitud toleran temperaturas algo más elevadas que los de zonas altas, pero sus límites están peligrosamente cercanos a las máximas habituales de su entorno.

Investigadores confirmaron que, aunque los
Investigadores confirmaron que, aunque los insectos de baja altitud toleran temperaturas mayores a los de altura, sus límites están peligrosamente cerca de las máximas habituales del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel González-Tokman, ecólogo especializado en fisiología de insectos del Instituto de Ecología de México, expresó en diálogo con la revista Science: “La amenaza principal recae sobre los insectos de las tierras bajas tropicales”. El margen de resistencia depende tanto de la elevación como del grupo taxonómico.

Holzmann y su equipo comprobaron que las moscas son las más vulnerables, al detenerse en un promedio de 39°C, mientras que los escarabajos resisten hasta 41 grados y algunos insectos sociales como las abejas, algo más.

Saltamontes y otros insectos ortópteros destacaron como los más resistentes, con límites cercanos a 44 grados.

Según Ary Hoffmann, biólogo evolutivo de la Universidad de Melbourne, Australia, este patrón, ya identificado en estudios menores, ahora cuenta con un respaldo sólido gracias al alto número de especies testeadas y la comparación entre dos gradientes de elevación.

El respaldo molecular para esta tendencia provino del análisis informático de las proteínas en 677 especies.

El análisis proteico computacional de
El análisis proteico computacional de 677 especies revela que los patrones de sensibilidad térmica hallados en laboratorio se corresponden con la fragilidad molecular de cada grupo. (Freepik)

Al someter mil proteínas de cada especie a un modelo capaz de medir la temperatura de ruptura estructural, el patrón de sensibilidad térmica fue idéntico al del experimento: mayor fragilidad en moscas y mayor resistencia en ortópteros.

Holzmann señaló que ese patrón podría estar fuertemente fijado y conservado evolutivamente.

Añadió que un cambio significativo y rápido en la arquitectura proteica frente al calentamiento resulta hoy difícil de prever.

El margen de seguridad térmica

La razón por la que los insectos son tan sensibles al calor se encuentra en su fisiología: no pueden regular su temperatura a través del sudor o del jadeo, como hacen los mamíferos.

Sus principales mecanismos defensivos son conductuales, como buscar sombra o excavar, junto con la producción de proteínas de choque térmico que estabilizan su metabolismo durante el estrés.

Expertos advierten que el futuro
Expertos advierten que el futuro de los insectos tropicales ante el cambio climático es incierto, ya que el potencial de adaptación evolutiva a temperaturas extremas aún no está claro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas barreras tienen un límite definido; una vez superado, los mecanismos fallan y el insecto muere.

Johannes Overgaard, ecólogo fisiológico de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, recordó que un aumento de apenas uno o dos grados por encima de lo habitual impacta fuertemente el nivel de estrés en zonas ya cálidas como los trópicos.

Para el año 2100, el cambio climático podría afectar gravemente a los insectos tropicales: hasta la mitad sufriría coma por calor tras ocho horas a temperaturas previstas para el futuro.

En regiones tropicales, exponerse a uno o dos grados más ya eleva considerablemente el estrés de los insectos.

Alisha Shah, profesora asistente de biología integrativa en la W.K. Kellogg Biological Station de la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos, destacó que aún se desconoce el potencial de adaptación de estas especies y su futuro es incierto.

Temas Relacionados

Insectos tropicalesCambio climáticoCalentamiento globalLímite térmicoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una extinción silenciosa: cómo el aumento de la temperatura pone en jaque a los insectos del Amazonas

El colapso de proteínas esenciales compromete funciones vitales en estos organismos que cuentan con un límite térmico crítico y carecen de mecanismos para adaptarse a las olas de calor, afirma un estudio

Una extinción silenciosa: cómo el

El nivel real del mar es un peligro invisible para millones de personas que viven en zonas costeras

Científicos de Alemania, Italia y Países Bajos hallaron que las mediciones tradicionales subestiman el alcance del agua en las zonas bajas

El nivel real del mar

Murió Einstein, el reconocido loro africano que podía cantar el feliz cumpleaños y usar más de 200 palabras

Ocurrió el 1 de marzo, pero la noticia se difundió recientemente. Esta ave fue una de las principales atracciones del Zoológico de Knoxville, en Tennessee. Fue despedida por el personal con unas sentidas palabras

Murió Einstein, el reconocido loro

La fauna silvestre de Panamá enfrenta riesgo creciente por amenazas múltiples

El informe del Ministerio de Ambiente advierte sobre el peligro que enfrenta parte importante de las especies animales del país por factores como deforestación, tráfico ilegal, enfermedades y cambios en el clima

La fauna silvestre de Panamá

Cuántas horas hay que dormir para reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2, según un estudio

Una investigación científica con más de 23 mil adultos estadounidenses permitió analizar la relación entre el descanso nocturno y el riesgo de desarrollar problemas metabólicos. Qué pasa si se duerme más los fines de semana

Cuántas horas hay que dormir
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Demasiada sal en tu dieta?

¿Demasiada sal en tu dieta? Lo que dice la ciencia de su vínculo con el cáncer

Resultados Chontico Noche: último sorteo del jueves 5 de marzo

Morena contra Morena: ¿nueva indirecta de Monreal a Sergio Mayer?

Mataron a un bebé de un año y medio en un ataque a tiros a una barbería en Rosario y hay un detenido

El Gran Carnaval de Ensenada 2026 tendrá a Alicia Villarreal, Paty Cantú, Banda MS y Yuridia

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump disfruta del "privilegio"

Donald Trump disfruta del "privilegio" de recibir a Messi en la Casa Blanca

EEUU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

Almudena Porras se suma a la aventura de 'Supervivientes' en el último momento

El Gobierno británico boicoteará las ceremonias en protesta por el regreso de Rusia y Bielorrusia

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida en

Así es la vida en prisión de Nick Reiner tras la muerte de sus padres: aislamiento total y vigilancia constante

Johnny Knoxville anuncia el final de Jackass tras 25 años de caos y acrobacias extremas

Sin asesinatos ni escenas crudas: el día que David Chase confesó el secreto mejor guardado de Los Soprano

La policía habría llamado más de una decena de veces a la casa de Britney Spears antes de arrestarla

‘Un novio por suscripción’: a qué hora se estrena la serie protagonizada por Jisoo de BlackPink en Netflix