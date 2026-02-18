La deforestación en la Amazonía incrementa el calor y reduce las lluvias, según un análisis satelital

La deforestación en la Amazonía reduce la cantidad de lluvias durante la estación seca, lo que afecta el equilibrio climático regional, según un estudio (REUTERS/Ueslei Marcelino)

La transformación del paisaje amazónico por la deforestación altera el equilibrio climático de la región y repercute en la disponibilidad de agua, la temperatura y la frecuencia de lluvias. La pérdida sostenida de bosques en la cuenca más extensa de selva tropical genera cambios medibles en las condiciones ambientales que afectan tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas.

Un estudio publicado en Communications Earth & Environment analiza datos satelitales recopilados entre 2013 y 2021 para cuantificar el impacto de la deforestación en variables climáticas clave, incluyendo temperatura superficial, cantidad de agua liberada a la atmósfera por la vegetación (evapotranspiración) y lluvias estacionales. La investigación compara regiones amazónicas con distintos niveles de cobertura forestal y revela cómo la disminución del bosque incide en la dinámica climática regional.

Cambios detectados en el clima de la Amazonía tras la pérdida de bosques

El estudio documenta que la deforestación impulsa un aumento de la temperatura superficial, una reducción de la evapotranspiración y una menor frecuencia de lluvias durante la estación seca, que según la NASA es entre julio y noviembre, además de una disminución en la cantidad de días lluviosos. Según el análisis de los investigadores, las áreas con menos del 60% de cobertura forestal presentan un clima cada vez más semejante al de las zonas de transición entre selva y sabana.

Los resultados muestran que, en regiones con menos del 40% de bosque, la temperatura superficial durante la estación seca supera en promedio en 4 °C a la de las áreas con más del 80% de cobertura vegetal. Esta diferencia alcanza los 3 °C cuando el promedio considera todas las zonas con menos del 60% de bosque.

El análisis científico señala que la pérdida de bosques disminuye la cantidad de días lluviosos en la Amazonía, con un promedio anual de 11 días menos (REUTERS/Paulo Whitaker)

El informe detalla que la evapotranspiración, el proceso por el cual el agua regresa a la atmósfera desde plantas y suelos, es alrededor de 12% menor en áreas altamente deforestadas respecto a las regiones de referencia. En la estación seca, la cantidad de lluvias disminuye un 25% en las zonas deforestadas y, a lo largo del año, se registran alrededor de 11 días menos con lluvia en comparación con las áreas con mayor cobertura de bosque.

La investigación indica que los cambios en el clima regional asociados a la deforestación son más intensos donde la pérdida de vegetación alcanza los niveles más altos. Además, los autores señalan que las características climáticas de las zonas severamente deforestadas se asemejan a las propias de las transiciones hacia la sabana, por lo que se identifica una tendencia hacia condiciones más cálidas y secas.

Los resultados, según los expertos, “subrayan la importancia del control de la deforestación y la restauración forestal para mejorar la resiliencia climática de los ecosistemas amazónicos y de las actividades económicas dependientes del clima”.

Estrategias y control en la evaluación del impacto

Para medir los efectos de la deforestación sobre el clima, el equipo científico dividió la Amazonía en una cuadrícula y agrupó las muestras según el porcentaje de bosque. El diseño incluyó comparaciones entre áreas deforestadas y zonas adyacentes con cobertura superior al 80%, consideradas referencia de condiciones mínimamente alteradas. El análisis incluyó once variables climáticas, entre ellas la temperatura superficial, la evapotranspiración, el total de lluvias anuales y estacionales, así como la cantidad de días lluviosos y la duración máxima de periodos secos.

Los investigadores atribuyen a la deforestación un cambio hacia condiciones más cálidas y secas, similares a las de las transiciones entre selva y sabana (REUTERS/Amanda Perobelli)

Para obtener estos resultados, el equipo recurrió a datos satelitales de alta resolución correspondientes al período 2013-2021, lo que permitió monitorear de manera precisa la temperatura, la humedad y las precipitaciones en extensas zonas de la Amazonía. Esta metodología posibilitó comparar las condiciones climáticas en distintas áreas según la cantidad de bosque remanente, sin depender de registros en superficie o estaciones meteorológicas dispersas.

“El estudio demuestra que los bosques tropicales tienen un enorme impacto en el clima, con consecuencias para diversos sectores de la sociedad, tanto para el bienestar de las poblaciones como para las actividades económicas. Por lo tanto, el debate sobre la importancia de los bosques debe tener una perspectiva más integral, más allá de la cuestión ambiental. Necesitamos trabajar con una visión de desarrollo nacional, con acciones coordinadas e integradas entre los diferentes sectores de la sociedad”, expresó Luiz Aragão, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.

Por su parte, Marcus Silveira, autor principal del trabajo e investigador del INPE, señaló que el estudio aporta evidencia científica sobre la importancia de mantener al menos un 80% de cobertura forestal en las propiedades rurales de la Amazonía, en línea con lo que dispone el Código Forestal brasileño. Este marco legal fija reglas para el uso del suelo y la protección ambiental en reservas privadas, requiriendo que una parte de los predios rurales se conserve con vegetación nativa.

Riesgos y posibilidades para el futuro amazónico

El estudio revela que la pérdida de vegetación impacta tanto en la temperatura como en la disponibilidad de agua en la mayor selva tropical del mundo (REUTERS/Adriano Machado)

El panorama trazado por el estudio implica riesgos crecientes para la Amazonía y los servicios ecosistémicos que ofrece. Los investigadores advierten sobre la posibilidad de que las condiciones más cálidas y secas favorezcan la degradación forestal, aumenten la mortalidad de árboles y eleven la incidencia de incendios, lo que podría poner en peligro a especies menos tolerantes al estrés hídrico y térmico. La consecuencia sería una mayor dominancia de especies oportunistas, tanto nativas como exóticas, y una pérdida de biodiversidad.

En línea con estos hallazgos, Silveira subrayó el vínculo entre el estado de los bosques y la producción agropecuaria: “Las regiones deforestadas sufren condiciones más secas y calurosas, lo que también termina afectando la producción agrícola. La propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó un documento en la COP30 que demuestra que los bosques son aliados de la agroindustria, no enemigos”.

El estudio también señala que la restauración de la estructura forestal puede restituir servicios ecosistémicos fundamentales, como la regulación de la temperatura, el aumento del ciclo del agua y la retención de carbono.

Las condiciones más cálidas y secas favorecen la dominancia de especies oportunistas, poniendo en riesgo la diversidad biológica de la región (REUTERS/Adriano Machado)

“Nuestro estudio indica que si logramos restaurar la estructura forestal, también es posible recuperar servicios ecosistémicos, como la reducción de la temperatura, el aumento del ciclo del agua y las reservas de carbono, garantizando así una mayor seguridad hídrica, alimentaria y económica para el país”, afirmó Aragão.

La pérdida acumulada de vegetación en la Amazonía brasileña entre 1985 y 2024 supera el 13%, lo que equivale a más de 520.000 kilómetros cuadrados, según explican en un comunicado oficial. En 2024, la región vivió su año más cálido registrado y la temperatura media global superó, por primera vez, el umbral de 1,5°C respecto a niveles preindustriales.

Los autores del estudio insisten en la urgencia de frenar la deforestación y avanzar en la restauración de áreas degradadas para preservar la resiliencia climática y la viabilidad de las actividades económicas dependientes del clima en la Amazonía.