Medio Ambiente

La vida social de delfines y ballenas influye en la propagación de enfermedades, según un estudio científico

Detectar animales con múltiples conexiones puede fortalecer la prevención y mejorar las acciones para reducir el impacto de brotes en el océano

Guardar
Las redes sociales de delfines
Las redes sociales de delfines y focas influyen en la propagación de enfermedades infecciosas entre mamíferos marinos - (Imagen ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad Flinders, publicado en la revista Mammal Review, demuestra que la vida social de delfines, ballenas y focas incide directamente en la propagación de enfermedades. Los científicos sostienen que comprender cómo se conectan estos mamíferos marinos resulta esencial para anticipar y controlar brotes, en un escenario de cambio climático y contaminación crecientes.

La investigación, dirigida por expertos del Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Evolución de Cetáceos (CEBEL) de la Universidad Flinders y de Estados Unidos, identifica la estructura social como un factor determinante en la vulnerabilidad de estos animales frente a infecciones.

Aunque el análisis se enfocó en especies de Australia y América del Norte, los autores consideran que sus conclusiones pueden extrapolarse a poblaciones de todo el mundo.

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad Flinders destaca que la estructura social es clave en la vulnerabilidad de delfines, ballenas y focas frente a infecciones (Imagen ilustrativa Infobae)

Guido J. Parra, profesor asociado del grupo CEBEL, explicó que las enfermedades figuran entre las principales causas de mortalidad para estos vertebrados marinos, junto con impactos humanos como la degradación del hábitat, la contaminación y las interacciones pesqueras.

El estudio subraya que factores como el cambio climático pueden debilitar el sistema inmunológico de estos animales, lo que incrementa su vulnerabilidad ante infecciones.

Parra enfatizó que un conocimiento detallado de las redes sociales animales, que varían entre especies y comunidades, resulta imprescindible para diseñar estrategias eficaces de conservación. Los vínculos sociales entre los mamíferos marinos configuran rutas diversas para la transmisión de enfermedades, y comprender esas diferencias permite identificar los riesgos antes de que surjan brotes.

Según Caitlin Nicholls, autora principal del artículo y miembro del equipo de CEBEL, los mamíferos marinos presentan estructuras sociales complejas. Muchos viven en grupos estables y establecen relaciones a largo plazo, mientras que otros se desplazan entre agrupaciones en redes sociales fluidas. Esta diversidad de enlaces puede dificultar la vigilancia y la intervención temprana cuando aparece una infección.

El cambio climático y la
El cambio climático y la contaminación debilitan el sistema inmunológico de mamíferos marinos, favoreciendo brotes de enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio publicado en Mammal Review advierte que la observación directa y la capacidad de aislar individuos enfermos en el océano son limitadas. Además, el acceso restringido a ciertas especies y regiones agrava la dificultad para evaluar el riesgo real de transmisión, especialmente en especies amenazadas que han sido poco estudiadas.

Uno de los hallazgos más relevantes de la Universidad Flinders es la existencia de “individuos altamente conectados” en algunos grupos, conocidos como superpropagadores. Estos animales interactúan con muchos otros y pueden acelerar la diseminación de enfermedades en toda una población.

En comunidades como la de los delfines nariz de botella, los individuos con vínculos sociales más fuertes suelen estar más implicados en episodios de infección.

Para diversas especies amenazadas, especialmente las menos analizadas, el riesgo de contagio aumenta debido al desconocimiento sobre sus redes de interacción. Esta falta de información limita la capacidad de desarrollar estrategias de manejo adecuadas para su protección.

Grupos con superpropagadores aceleran la
Grupos con superpropagadores aceleran la diseminación de infecciones en poblaciones de delfines nariz de botella y otras especies marinas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de la Universidad Flinders y Mammal Review concluye que tratar infecciones en mamíferos marinos, una vez extendidas, resulta sumamente difícil. Por ese motivo, recomienda que los esfuerzos de monitoreo y detección temprana se enfoquen en aquellos animales clave dentro de las redes sociales. Además, sugiere preservar hábitats estables que favorezcan relaciones sociales duraderas para frenar la expansión de las enfermedades.

La prevención, el monitoreo estratégico y la vigilancia activa aparecen como las herramientas más efectivas para reducir el impacto de futuros brotes en poblaciones vulnerables. Un enfoque preventivo y el fortalecimiento de la supervisión podrían brindar nuevas oportunidades de supervivencia a las especies de mamíferos marinos en riesgo.

La escasez de información sobre
La escasez de información sobre redes sociales incrementa el riesgo de contagio en especies amenazadas y poco estudiadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la investigación y protección de estos animales. Las migraciones de delfines, ballenas y focas atraviesan fronteras nacionales, lo que demanda estrategias coordinadas entre países para el seguimiento y la gestión de las enfermedades.

En tanto, los autores señalan que los programas de marcaje y seguimiento satelital permiten obtener datos sobre los movimientos y las relaciones sociales de los individuos, información crucial para anticipar la propagación de patógenos.

Los expertos alertan sobre la necesidad de reforzar los controles en zonas de alta biodiversidad marina y de aumentar la financiación destinada a la investigación de especies menos conocidas. El avance de la contaminación, la pesca intensiva y el ruido submarino representan amenazas adicionales que pueden modificar los patrones de socialización de estos animales, alterando el equilibrio natural de sus comunidades y facilitando la aparición de enfermedades emergentes.

El monitoreo estratégico y la
El monitoreo estratégico y la vigilancia activa permiten detectar brotes tempranamente y proteger a mamíferos marinos vulnerables (Imagen ilustrativa Infobae)

El equipo de la Universidad Flinders destaca que, aunque los esfuerzos actuales han permitido avances significativos en la comprensión de las redes sociales de algunas especies, aún existen numerosos vacíos de información. Las autoridades responsables de la conservación deben priorizar la recopilación de datos en regiones y especies subestudiadas para fortalecer la protección global de los mamíferos marinos.

La interacción social de delfines, ballenas y focas no solo es un componente fundamental de su comportamiento y bienestar, sino que también se convierte en un elemento crítico para su salud y supervivencia. Frente a los desafíos planteados por el cambio climático y la actividad humana, el estudio de la Universidad Flinders insta a la comunidad científica y a los organismos internacionales a intensificar los esfuerzos en la prevención y monitoreo de enfermedades, con el objetivo de salvaguardar el futuro de estos emblemáticos habitantes de los océanos.

La cooperación científica, la protección de hábitats y la vigilancia constante serán claves para enfrentar los retos y garantizar la persistencia de las poblaciones de mamíferos marinos en todo el mundo.

Temas Relacionados

Mamíferos marinosUniversidad FlindersPropagación de enfermedadesRedes sociales animalesConservación de especiesNewsroom BUE

Últimas Noticias

La acidificación del océano amenaza la estructura dental de los tiburones

El proceso químico provocado por la absorción de dióxido de carbono obliga a los depredadores marinos a enfrentar dificultades inéditas para la conservación de su rol ecológico

La acidificación del océano amenaza

Cómo funcionan los bigotes de las ratas para orientarse en la oscuridad

Una investigación del Instituto Weizmann y universidades japonesas descubrió la manera en que estos roedores aíslan las señales generadas por sus bigotes para distinguir el tacto real del ambiente que los rodea

Cómo funcionan los bigotes de

La última batalla de la rana de Darwin: la ciencia identifica al hongo que amenaza su supervivencia

Un equipo internacional de investigadores descubrió al patógeno responsable del colapso de la emblemática especie en Chile y Argentina. El hallazgo abre nuevas estrategias de conservación y renueva la esperanza para uno de los anfibios más singulares del mundo

La última batalla de la

Mosca negra o barigüí: por qué muerde y cómo evitar infecciones

Este insecto habitual en áreas cercanas a ríos y arroyos puede causar lesiones en la piel y reacciones alérgicas si no se toman recaudos, según dijeron los especialistas a Infobae

Mosca negra o barigüí: por

El misterioso reino de los caballitos de mar: la mayor concentración mundial está en una laguna de Bahamas

El descubrimiento expone adaptaciones asombrosas, nuevos enigmas científicos y subraya la urgencia de proteger a una de las especies más singulares del océano

El misterioso reino de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Testimonio de conductor del vehículo

Testimonio de conductor del vehículo que persiguió a ladrones después de un robo en la Avenida 68: “Sentí un impacto. La bolsa de aire se activó”

Sin Lula y con Milei, el Mercosur y la Unión Europea firman el histórico acuerdo de asociación en Paraguay

Cuotas de administración y vivienda VIS: el Gobierno aclara si las cuotas subirán con el salario mínimo

El desesperado pedido de ayuda para un bailarín mendocino que está internado en Punta Cana

Ticketmaster responde a fans de BTS y aclara cuándo revelará precios de boletos para shows en CDMX

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Miles de manifestantes denuncian en París la represión iraní y piden cambio de régimen

Cinco muertos en dos avalanchas de nueve en los Alpes austríacos

Young Cister presenta nuevo álbum y dice que "la cultura y el arte son muy importantes"

Netanyahu dice que EEUU no coordinó con Israel el anuncio de la Junta Ejecutiva para Gaza

Emergencias emite un aviso especial por lluvias fuertes y temporal marítimo desde el lunes

ENTRETENIMIENTO

La decisión que evalúan los

La decisión que evalúan los Rolling Stones para su futuro y que podría traerlos a Argentina después de 10 años

Timothy Busfield bajo la lupa: cronología de las denuncias por abuso y acoso sexual

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno