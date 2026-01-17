La vida social de delfines y ballenas influye en la propagación de enfermedades, según un estudio científico

Las redes sociales de delfines y focas influyen en la propagación de enfermedades infecciosas entre mamíferos marinos - (Imagen ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad Flinders, publicado en la revista Mammal Review, demuestra que la vida social de delfines, ballenas y focas incide directamente en la propagación de enfermedades. Los científicos sostienen que comprender cómo se conectan estos mamíferos marinos resulta esencial para anticipar y controlar brotes, en un escenario de cambio climático y contaminación crecientes.

La investigación, dirigida por expertos del Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Evolución de Cetáceos (CEBEL) de la Universidad Flinders y de Estados Unidos, identifica la estructura social como un factor determinante en la vulnerabilidad de estos animales frente a infecciones.

Aunque el análisis se enfocó en especies de Australia y América del Norte, los autores consideran que sus conclusiones pueden extrapolarse a poblaciones de todo el mundo.

El estudio de la Universidad Flinders destaca que la estructura social es clave en la vulnerabilidad de delfines, ballenas y focas frente a infecciones (Imagen ilustrativa Infobae)

Guido J. Parra, profesor asociado del grupo CEBEL, explicó que las enfermedades figuran entre las principales causas de mortalidad para estos vertebrados marinos, junto con impactos humanos como la degradación del hábitat, la contaminación y las interacciones pesqueras.

El estudio subraya que factores como el cambio climático pueden debilitar el sistema inmunológico de estos animales, lo que incrementa su vulnerabilidad ante infecciones.

Parra enfatizó que un conocimiento detallado de las redes sociales animales, que varían entre especies y comunidades, resulta imprescindible para diseñar estrategias eficaces de conservación. Los vínculos sociales entre los mamíferos marinos configuran rutas diversas para la transmisión de enfermedades, y comprender esas diferencias permite identificar los riesgos antes de que surjan brotes.

Según Caitlin Nicholls, autora principal del artículo y miembro del equipo de CEBEL, los mamíferos marinos presentan estructuras sociales complejas. Muchos viven en grupos estables y establecen relaciones a largo plazo, mientras que otros se desplazan entre agrupaciones en redes sociales fluidas. Esta diversidad de enlaces puede dificultar la vigilancia y la intervención temprana cuando aparece una infección.

El cambio climático y la contaminación debilitan el sistema inmunológico de mamíferos marinos, favoreciendo brotes de enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio publicado en Mammal Review advierte que la observación directa y la capacidad de aislar individuos enfermos en el océano son limitadas. Además, el acceso restringido a ciertas especies y regiones agrava la dificultad para evaluar el riesgo real de transmisión, especialmente en especies amenazadas que han sido poco estudiadas.

Uno de los hallazgos más relevantes de la Universidad Flinders es la existencia de “individuos altamente conectados” en algunos grupos, conocidos como superpropagadores. Estos animales interactúan con muchos otros y pueden acelerar la diseminación de enfermedades en toda una población.

En comunidades como la de los delfines nariz de botella, los individuos con vínculos sociales más fuertes suelen estar más implicados en episodios de infección.

Para diversas especies amenazadas, especialmente las menos analizadas, el riesgo de contagio aumenta debido al desconocimiento sobre sus redes de interacción. Esta falta de información limita la capacidad de desarrollar estrategias de manejo adecuadas para su protección.

Grupos con superpropagadores aceleran la diseminación de infecciones en poblaciones de delfines nariz de botella y otras especies marinas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de la Universidad Flinders y Mammal Review concluye que tratar infecciones en mamíferos marinos, una vez extendidas, resulta sumamente difícil. Por ese motivo, recomienda que los esfuerzos de monitoreo y detección temprana se enfoquen en aquellos animales clave dentro de las redes sociales. Además, sugiere preservar hábitats estables que favorezcan relaciones sociales duraderas para frenar la expansión de las enfermedades.

La prevención, el monitoreo estratégico y la vigilancia activa aparecen como las herramientas más efectivas para reducir el impacto de futuros brotes en poblaciones vulnerables. Un enfoque preventivo y el fortalecimiento de la supervisión podrían brindar nuevas oportunidades de supervivencia a las especies de mamíferos marinos en riesgo.

La escasez de información sobre redes sociales incrementa el riesgo de contagio en especies amenazadas y poco estudiadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la investigación y protección de estos animales. Las migraciones de delfines, ballenas y focas atraviesan fronteras nacionales, lo que demanda estrategias coordinadas entre países para el seguimiento y la gestión de las enfermedades.

En tanto, los autores señalan que los programas de marcaje y seguimiento satelital permiten obtener datos sobre los movimientos y las relaciones sociales de los individuos, información crucial para anticipar la propagación de patógenos.

Los expertos alertan sobre la necesidad de reforzar los controles en zonas de alta biodiversidad marina y de aumentar la financiación destinada a la investigación de especies menos conocidas. El avance de la contaminación, la pesca intensiva y el ruido submarino representan amenazas adicionales que pueden modificar los patrones de socialización de estos animales, alterando el equilibrio natural de sus comunidades y facilitando la aparición de enfermedades emergentes.

El monitoreo estratégico y la vigilancia activa permiten detectar brotes tempranamente y proteger a mamíferos marinos vulnerables (Imagen ilustrativa Infobae)

El equipo de la Universidad Flinders destaca que, aunque los esfuerzos actuales han permitido avances significativos en la comprensión de las redes sociales de algunas especies, aún existen numerosos vacíos de información. Las autoridades responsables de la conservación deben priorizar la recopilación de datos en regiones y especies subestudiadas para fortalecer la protección global de los mamíferos marinos.

La interacción social de delfines, ballenas y focas no solo es un componente fundamental de su comportamiento y bienestar, sino que también se convierte en un elemento crítico para su salud y supervivencia. Frente a los desafíos planteados por el cambio climático y la actividad humana, el estudio de la Universidad Flinders insta a la comunidad científica y a los organismos internacionales a intensificar los esfuerzos en la prevención y monitoreo de enfermedades, con el objetivo de salvaguardar el futuro de estos emblemáticos habitantes de los océanos.

La cooperación científica, la protección de hábitats y la vigilancia constante serán claves para enfrentar los retos y garantizar la persistencia de las poblaciones de mamíferos marinos en todo el mundo.