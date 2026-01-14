Incendios en Chubut: el fuego permanece activo y hoy podría haber un respiro por las lluvias pronosticadas

El incendio afectó a casi 12 mil hectáreas en la zona de Epuyén y alrededores

La posibilidad de lluvias pronosticadas para hoy por la tarde podrían aportar cierto alivio en los incesantes incendios en la provincia de Chubut, precisamente en la zona de Epuyén en donde se registró una baja de temperatura, que ronda los 10°C y ráfagas de viento de casi 30 km/h.

Las autoridades chubutenses subrayaron la necesidad de mantener el compromiso y la coordinación entre brigadistas, bomberos, equipos de apoyo, recursos aéreos y voluntarios para combatir este incendio que ya consumió casi 12 mil hectáreas.

El pronóstico del clima para hoy prevé lluvias en la zona de Epuyén (Servicio Meteorológico Nacional)

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en un mensaje publicado en su cuenta oficial, llamó a realizar un “último esfuerzo, espalda con espalda”. Asimismo, remarcó: “Hoy quiero pedirles a todos los chubutenses, y en especial a cada uno de los que están en la Comarca combatiendo los incendios, que hagamos un último esfuerzo para contener el fuego y garantizar la seguridad de nuestra Cordillera”.

El mandatario agregó que, desde el inicio del operativo, brigadistas de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero colaboran bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

El posteo del gobernador Torres (@NachoTorresCH)

El incendio identificado el lunes 5 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo, sigue activo y afectó, según el último informe del SPMF estimó casi 12.000 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo afectado. “La causa del siniestro aún se encuentra bajo investigación“, agregó el organismo. Las primeras pericias detectaron la presencia de gases combustibles en el lugar y no descartan que existieran dos focos simultáneos. El fiscal Carlos Díaz Mayer aclaró que la motivación inmobiliaria se considera poco probable debido a la ubicación y descartó cualquier relación con la comunidad mapuche.

Ante la magnitud del incendio, las operaciones cuentan con 659 personas desplegadas en los sectores donde el fuego presenta mayor actividad.

Ayer se reactivó un importante foco en una de las laderas montañosas del lago Epuyén (REUTERS/Matias Garay/File Photo)

En la jornada de ayer, el personal asignado a la zona de Bahía Las Percas – Condorera llegó al área afectada tras un traslado en embarcación y una caminata de dos horas.

Las labores incluyeron el uso de herramientas manuales y equipos de agua para reforzar líneas cortafuegos y realizar tareas de enfriamiento. Al cierre del día, los brigadistas fueron evacuados en helicóptero.

El despliegue aéreo intervino puntualmente en las áreas de La Condorera y El Coihue, en respuesta a las solicitudes del equipo que trabaja en el terreno.

El gobernador Torres en una de las recorridas en la zona del desastre en donde habló con vecinos y brigadistas (@NachoTorresCH)

Para hoy se prevén acciones continuadas de refuerzo y consolidación de cortafuegos, con la incorporación de personal del Splif Bariloche al operativo en Bahía Las Percas – La Condorera.

Ayer se registró la reactivación de uno de los focos de fuego en una de las laderas cercanas al Lago Epuyén, al oeste de la provincia de Chubut, luego de que ráfagas de viento reavivaran un foco activo desde el día anterior y provocaran una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la región.

La propagación de las llamas se complicó por vientos del oeste con velocidades máximas de 40 km/h, que favorecieron la dispersión de las llamas y desplazaron el humo hacia Epuyén y zonas aledañas. Las temperaturas llegaron a 22 °C con un nivel mínimo de humedad del 20%, lo que generó un escenario crítico para los equipos de emergencia.