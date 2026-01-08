Medio Ambiente

Qué es el barigüí, el insecto que muerde y se puede observar en regiones cercanas a ríos y arroyos del AMBA

Su aparición masiva provoca preocupación en distintas zonas ribereñas bonaerenses. Esta mosca, que se alimenta de sangre y deja heridas dolorosas, encuentra condiciones ideales para su reproducción con la llegada del calor y las lluvias

Guardar
El barigüí conocido como mosca
El barigüí conocido como mosca negra o jején muerde la piel y provoca molestias prolongadas en varias localidades de Buenos Aires (SEMES)

La aparición masiva del barigüí, conocido como mosca negra o jején, alteró la rutina de quienes viven cerca de ríos y arroyos en la provincia de Buenos Aires. Este insecto muerde en vez de picar y deja marcas dolorosas y molestias prolongadas en la piel. El fenómeno se intensificó durante el verano, en coincidencia con altas temperaturas y abundantes lluvias que favorecen su reproducción.

Las advertencias se enfocan en localidades como Junín y Bragado, aunque también se los ha detectado en áreas urbanas tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. En el último tiempo, el fenómeno cobró fuerza en localidades ribereñas, especialmente durante los meses cálidos y lluviosos. El crecimiento de su población genera preocupación tanto por el impacto en la vida cotidiana como por las dificultades para prevenir su ataque y controlar su propagación.

Cómo es el barigüí y por qué muerde

El barigüí pertenece al grupo de los simúlidos, insectos voladores que son parientes de mosquitos y tábanos. Según explicó Guillermo Tarelli, profesor de zoología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en su cuenta de Instagram, la hembra del barigüí utiliza sus garras para cortar la piel, lo que la convierte en un insecto telmófago.

No perfora y succiona sangre directamente de los capilares, como hacen los mosquitos, sino que provoca una herida superficial de la cual extrae la sangre que brota. Esta característica aumenta el dolor y el riesgo de infecciones.

La cuenca del Salado registra
La cuenca del Salado registra una proliferación inusual de barigüí durante el verano por el aumento del caudal de ríos y las lluvias intensas (Claudio Velazco)

Agregó que las hembras necesitan sangre para completar su ciclo reproductivo y que estos insectos “no se crían en aguas estancadas o charcos, sino que requieren ríos o arroyos con buena corriente, bien oxigenada y materia orgánica en suspensión”. Esta diferencia en los hábitos reproductivos complica el control del barigüí, ya que muchas estrategias tradicionales, como las fumigaciones, resultan ineficaces frente a esta especie.

La proliferación de este insecto aumenta con altas temperaturas, lluvias intensas y la presencia de ríos o arroyos con caudal elevado y agua oxigenada, condiciones que impulsaron la multiplicación del insecto en zonas como Junín y Bragado, donde su presencia creció de manera notable en los últimos días.

Cuál es el impacto de la picadura del barigüí y cómo se puede prevenir

La mordedura del barigüí tiene consecuencias que van desde picazón intensa hasta infecciones y reacciones alérgicas severas. Deja manchas rojas, heridas costrosas y, en algunos casos, inflamación y fiebre. El problema se agrava si la persona se rasca, ya que puede introducir patógenos presentes en las manos o las uñas.

En diálogo con Canal 13, Tarelli explicó: “La gran particularidad que tiene en relación con el mosquito es que muerde, corta la piel y se alimenta por la sangre que brota”. Además, el entomólogo remarcó la importancia de actuar con rapidez frente a una mordedura: “Lo que hay que tratar es, si uno tiene el acceso, lavarse rápidamente, se puede aplicar frío, cosas que por ahí ya se han mencionado mucho. Tiene que ver con eso, en procurar, dado que es una herida leve, pero herida abierta, no trasladar patógenos uno mismo a través de las uñas o de las manos”.

A diferencia del mosquito común
A diferencia del mosquito común el barigüí corta la piel y se alimenta de la sangre que brota de la herida (Fritz Geller Grimm)

Las estrategias de prevención recomendadas incluyen el uso de ropa clara, suelta y de mangas largas, el empleo de repelentes con DEET al 25% o más, según detalló el especialista, y la restricción de actividades cerca de cursos de agua durante el amanecer o el atardecer, cuando la actividad del insecto suele aumentar. El control ambiental resulta complejo, ya que los barigüíes se desarrollan en aguas corrientes, lo que limita la eficacia de los métodos habituales.

Tarelli insistió en que el control de la plaga depende en gran medida de la prevención individual: “El combate contra el barigüi es complejo, precisamente porque se cría en agua, pero en agua que tiene mucho caudal. Es difícil establecer estrategias de control de esas larvas. El adulto se controla como puede controlarse un mosquito, pero termina siendo una estrategia de bajo impacto. Sí o sí hay que recaer sobre la prevención en manos de la gente”.

La expansión del barigüí y los desafíos para el control

Este insecto está presente de manera constante en el ambiente, aunque su proliferación se intensifica con lluvias y crecidas de ríos. Desde principios de la década de 2000, regiones como Junín experimentan episodios recurrentes de invasión, en especial cuando el caudal de los cauces de agua aumenta por motivos naturales.

Los repelentes con DEET al
Los repelentes con DEET al 25% o más tienen cierta eficacia aunque menor que contra los mosquitos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo de vida de esta especie y su capacidad de adaptación a diferentes ambientes acuáticos generan un desafío para las autoridades sanitarias. Si bien no se detectó ninguna transmisión de enfermedades graves por este insecto en la región, su mordedura puede derivar en complicaciones de salud que afectan la calidad de vida de quienes residen o transitan por zonas ribereñas.

Frente a este panorama, los especialistas reiteran la importancia de las medidas preventivas y el monitoreo permanente de la población de simúlidos en áreas de riesgo, para reducir el impacto de futuros brotes y proteger a la comunidad.

Temas Relacionados

Mosca negraMoscaMoscasMosquitosPicadurasInsectosProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

El inesperado aporte de los gorriones noruegos a la batalla mundial por la biodiversidad

Un estudio genómico en aves silvestres revela nuevas estrategias para la conservación. Cómo la genética puede cambiar el destino de especies amenazadas en todo el planeta

El inesperado aporte de los

Qué es la plastisfera y cómo los residuos plásticos están creando nuevos ecosistemas en el océano

Microbiólogos marinos e investigadores ambientales detallaron en un informe publicado por BBC Wildlife Magazine que fragmentos sintéticos persistentes funcionan como sustratos duraderos donde bacterias, algas e invertebrados se organizan en comunidades complejas

Qué es la plastisfera y

Por qué 2026 será clave para 10 especies en peligro de extinción

La lista de Fauna & Flora advierte sobre animales y plantas que enfrentan amenazas críticas, resaltando la importancia de acciones urgentes para evitar la desaparición y frenar la pérdida de biodiversidad mundial

Por qué 2026 será clave

Las medusas y anémonas dedican casi un tercio del día a dormir: los beneficios para su ADN

Un equipo de la Universidad Bar-Ilan de Israel analizó a estas especies marinas. Por qué los resultados sugieren un origen evolutivo común del sueño en el reino animal

Las medusas y anémonas dedican

Un estudio descubrió un vínculo clave entre la contaminación plástica y el aumento de las temperaturas del planeta

El hallazgo científico plantea un cambio de paradigma sobre el impacto ambiental del plástico, al exponer cómo la acumulación de estos residuos transforma el equilibrio climático mundial

Un estudio descubrió un vínculo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, el partido de Supercopa de España en directo: Fede Valverde adelanta a los blancos con un golazo de falta

Volvieron a negarle la prisión domiciliaria de Julio De Vido y seguirá preso en la cárcel de Ezeiza

Violencia en Sinaloa: asesinan en su domicilio a comisaria de Bachigualatito, Culiacán

Valentina Lizcano sí estará en ‘La casa de los famosos Colombia’: entrará a acompañada de Cara Rodríguez y otras celebridades

Cathy Juvinao defendió a Petro de quienes lo llaman ‘arrodillado’ tras llamada con Trump: “Es su deber normalizar las relaciones”

INFOBAE AMÉRICA
SailGP y American Magic se

SailGP y American Magic se unen para crear la primera base de entrenamiento a largo plazo de la liga en Florida

El empleo formal en México subió 1,3 % en 2025 tras la creación de más de 278.000 puestos

Irán restringe el acceso al internet global en medio de las protestas

El Gobierno confirma la liberación de cinco españoles en Venezuela, incluida una con doble nacionalidad

El Banco de México valorará "ajustes adicionales" a la tasa de interés en 2026

ENTRETENIMIENTO

“Es la serie más oscura

“Es la serie más oscura y provocadora de mi trayectoria”, afirmó Ashton Kutcher sobre The Beauty

Noches de insomnio y llamadas en la madrugada: un amigo íntimo de Michael Jackson revela cómo fueron los últimos días del rey del pop

Sydney Sweeney reveló su filosofía ante los desafíos actorales: “Si algo me asusta, lo hago”

Bad Bunny y su sello discográfico han sido demandados por 16 millones de dólares

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60