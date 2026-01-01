La ciudad más poblada del mundo se está hundiendo y pone en riesgo a sus 42 millones de habitantes

Yakarta enfrenta un proceso de hundimiento acelerado que afecta a millones de habitantes y desafía la infraestructura urbana

En Yakarta, la ciudad más poblada del mundo y capital de Indonesia, la vida de casi 42 millones de personas transcurre bajo la amenaza de un hundimiento acelerado, reflejo de la interacción entre desarrollo urbano y desafíos medioambientales.

De acuerdo con el informe de perspectivas urbanas de la ONU, la densidad y la rápida expansión de la urbe posicionan a la capital indonesia en una situación de vulnerabilidad crítica frente a la crisis climática.

La magnitud demográfica de Yakarta es tan notable que, según la ONU, su población supera a la suma de los Países Bajos, Bélgica y Portugal, deja atrás a Canadá y Australia, y se acerca a la cifra total de Argentina. Este liderazgo mundial, por encima de Tokio, es resultado del crecimiento real y de cambios en la metodología estadística aplicada recientemente en el informe de la ONU. Asimismo, la ciudad reúne más habitantes que 23 de los 27 países de la Unión Europea, condensando una de las mayores densidades urbanas del planeta.

Este crecimiento no surgió de una planificación estructurada. Como recoge Wired, Yakarta se configuró a partir de capas históricas sucesivas, desde la época colonial hasta la actualidad, donde la llegada sostenida de migrantes en busca de empleo y mejores servicios intensificó la presión sobre espacios y recursos, moldeando un entorno social y urbano de enormes contrastes.

El crecimiento demográfico y la expansión urbana sitúan a la capital de Indonesia entre las ciudades con mayor densidad del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas ambientales del hundimiento de Yakarta

El hundimiento de Yakarta se debe a un conjunto de causas ambientales y humanas. Según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, citados por Wire, la extracción excesiva de agua subterránea, el peso de la infraestructura urbana y la subsidencia natural de los sedimentos han originado tasas de descenso del suelo que en muchas zonas rebasan varios decímetros anualmente. Este proceso afecta especialmente al norte de la ciudad, donde varias áreas ya se encuentran bajo el nivel del mar.

La ausencia de una red suficiente de agua potable obliga a una parte considerable de la población a extraer agua de los acuíferos, lo que incrementa la subsidencia y compromete el equilibrio del subsuelo. Esta dinámica, junto con la urbanización desbordada, eleva la vulnerabilidad y expone a la capital indonesia a riesgos crecientes conforme avanza el siglo XXI.

Vulnerabilidad climática y amenazas a la ciudad

Como urbe costera, la capital sufre de inundaciones cada vez más frecuentes, exacerbadas por el ascenso del nivel del mar debido al cambio climático y a lluvias extremas. La combinación de fenómenos meteorológicos y la elevación del mar generan episodios recurrentes que amenazan tanto las infraestructuras como la calidad de vida de sus habitantes, transformando los eventos extremos en una preocupación estructural.

Este escenario convierte a Yakarta en un caso paradigmático de los desafíos que enfrentan las megaciudades asiáticas ante el avance de la crisis climática, enfatizaron analistas de la ONU citados en Wired.

La extracción excesiva de agua subterránea incrementa la subsidencia y compromete el equilibrio del subsuelo en Yakarta

Soluciones institucionales y proyectos en ejecución

Para enfrentar sus desafíos, las autoridades nacionales y locales han implementado diversas estrategias. Se está desarrollando el “Muro Marino Gigante”, un sistema de defensas costeras diseñado para proteger la ciudad de las mareas y las incursiones del mar, acompañado por un programa de restauración y normalización de los ríos urbanos para optimizar el drenaje.

Otros proyectos clave incluyen el fortalecimiento del transporte público, como la ampliación de las líneas de metro y los sistemas de tren ligero, cuyo objetivo principal es aliviar la congestión y reducir la contaminación.

La medida de mayor alcance es el traslado parcial de la administración central a la nueva capital, Nusantara, en la isla de Borneo. Esta mudanza se presenta como una estrategia de redistribución territorial para disminuir la presión sobre Yakarta, aunque enfrenta dificultades administrativas y no resolverá de inmediato la alta densidad económica de la ciudad principal.

Desafíos sociales y económicos en la megaciudad

Las inundaciones recurrentes y el ascenso del nivel del mar agravan la crisis ambiental de la ciudad más poblada del mundo (AP Foto/Dita Alangkara, Archivo)

La superpoblación acarrea retos severos en movilidad, servicios básicos y calidad de vida. De acuerdo con analistas de la ONU, la coexistencia entre zonas empresariales modernas y barrios informales crea una fragmentación social que requiere políticas públicas decididas en vivienda, atención sanitaria e infraestructura.

El tráfico constante, la saturación de la red de transporte y las frecuentes catástrofes naturales afectan la productividad y generan costos económicos notables, repercutiendo en toda la economía nacional. Además de los impactos logísticos, los riesgos ligados al clima ponen a prueba la resiliencia de la ciudad y la seguridad de quienes la habitan.