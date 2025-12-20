Colombia

La extracción de musgo y orquídeas amenaza la regulación hídrica en Bogotá en los cerros orientales por temporada navideña

la vigilancia intensificada busca frenar la pérdida de humedad y la erosión en los cerros orientales durante las festividades

Un aumento en los controles ambientales busca evitar la remoción de musgo, orquídeas y bromelias durante la temporada navideña, mientras se advierte sobre sanciones y se promueve la protección de los ecosistemas de montaña - crédito @Alfred_Balle / X

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha reforzado durante diciembre los operativos de vigilancia y control en los Cerros Orientales de Bogotá para prevenir la extracción ilegal de musgo, orquídeas y bromelias, especies tradicionalmente empleadas en la elaboración de pesebres y decoraciones navideñas.

Equipos de profesionales ambientales de la Dirección Regional Bogotá–La Calera recorren senderos y zonas de páramo y subpáramo para verificar que no se arranquen coberturas vegetales nativas. Hasta el momento, los operativos no han detectado infracciones, pero la entidad mantiene la alerta y advierte sobre sanciones para quienes incurran en estas prácticas.

De acuerdo con Alerta Bogotá, la temporada navideña representa un periodo crítico para los ecosistemas de montaña, ya que aumenta la demanda de especies como el musgo, las orquídeas y las bromelias para fines ornamentales.

Por ello, la CAR ha incrementado su presencia institucional en los Cerros Orientales, realizando recorridos constantes y supervisando áreas estratégicas para evitar la intervención ilegal de la vegetación.

Estos operativos buscan no solo la detección de infractores, sino también la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de proteger estas especies. La vigilancia se mantendrá activa durante toda la temporada decembrina, dada la fragilidad de estos ecosistemas.

Un despliegue de equipos especializados recorre zonas estratégicas para impedir la intervención no autorizada de vegetación nativa, en respuesta al incremento de la demanda por decoraciones navideñas - crédito captura de pantalla / X

El musgo, considerado por la botánica como “la piel del bosque y del páramo”, cumple un papel fundamental en la conservación del recurso hídrico.

Según explicó William Díaz, ingeniero forestal de la Dirección Regional Bogotá–La Calera, en declaraciones recogidas por El Tiempo los musgos pueden absorber entre 20 y 40 veces su peso en agua.

Esto significa que, al extraer un kilogramo, se impide que hasta 40 litros de agua permanezcan en el ecosistema de los cerros orientales o de los páramos. Esta capacidad de retención de humedad permite alimentar nacimientos de agua y regular el flujo hídrico en zonas altas, lo que resulta esencial para el abastecimiento de agua en Bogotá y municipios cercanos.

Las orquídeas y bromelias también desempeñan funciones ecológicas clave. Estas especies, al adherirse a rocas y troncos, facilitan el intercambio de nutrientes, contribuyen a la formación de suelo y sostienen la biodiversidad en los ecosistemas de alta montaña. Su protección es una prioridad institucional para la CAR, ya que su alteración afecta directamente los procesos naturales que mantienen el equilibrio ecológico.

Un monitoreo constante y campañas de sensibilización buscan preservar la biodiversidad y el recurso hídrico, ante el aumento de actividades que ponen en peligro la estabilidad de los ecosistemas - crédito @Alfred_Balle / X

La extracción de musgo, orquídeas y bromelias tiene consecuencias directas sobre la estabilidad de los ecosistemas de montaña.

El retiro de musgo deja el suelo desprotegido, rompe la regulación hídrica y puede derivar en procesos de erosión y deslizamientos. La reducción de la cobertura vegetal disminuye la capacidad del territorio para regular la humedad, lo que pone en riesgo las fuentes hídricas que abastecen a la ciudad. La alteración de orquídeas y bromelias, interfiere en los procesos naturales que sostienen la biodiversidad y la formación de suelo, agravando el impacto ambiental.

El director regional Bogotá–La Calera de la CAR, Yuber Yesid Cárdenas, ha hecho reiterados llamados a la ciudadanía para evitar el uso de especies vedadas en celebraciones navideñas.

Cárdenas expresó que la época navideña y de compartir en familia no debe asociarse con daños al ambiente, ya que estas especies cumplen un papel importante en las zonas de recarga y su extracción pone en riesgo el equilibrio y la biodiversidad.

Estas medidas buscan evitar que las celebraciones de fin de año se traduzcan en afectaciones al entorno natural. Los expertos consultados por el medio mencionado insisten en la necesidad de preservar estas especies para garantizar la regulación hídrica y la protección del suelo.

La extracción de especies nativas para celebraciones decembrinas expone la fragilidad de los ecosistemas de montaña y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de prácticas culturales frente a la urgencia de proteger recursos vitales - crédito @Alfred_Balle / X

La CAR ha advertido que la extracción y comercialización de musgo, orquídeas y bromelias constituye una infracción a la normativa ambiental vigente.

En caso de identificar responsables, se procederá con el decomiso del material y la apertura de procesos sancionatorios.

