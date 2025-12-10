El Caribe enfrenta la mayor degradación de arrecifes de su historia: causas, consecuencias y las claves de la recuperación

Los arrecifes de coral del Caribe sostienen el 25% de las especies marinas (JESSICA HANKINS / Europa Press)

Los arrecifes de coral del Caribe, aunque cubren menos del 1% del fondo marino mundial, albergan al 25% de las especies marinas y desempeñan un papel esencial en la protección costera y el sostenimiento de la economía regional. Sin embargo, su supervivencia está en riesgo debido a un deterioro acelerado vinculado a la crisis climática, una situación que expertos y organismos internacionales consideran crítica.

Estos ecosistemas actúan como barreras naturales frente a tormentas y huracanes, resguardan activos costeros valorados en más de USD 100.000 millones cada década y generan ingresos anuales de USD 6.200 millones a través de la pesca y el turismo, según datos que brindó The Conversation y la Red Mundial de Monitoreo de Arrecifes de Coral.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), más de mil millones de personas dependen de ellos por los servicios ecosistémicos que ofrecen. Las bases de estos ecosistemas la forman los corales, animales invertebrados pertenecientes al grupo de los Cnidarios. Cada coral individual se denomina pólipo, y la mayoría vive en colonias compuestas por cientos o miles de pólipos genéticamente idénticos. No obstante, esta realidad se enfrenta a un futuro sombrío.

Crisis climática y deterioro de los arrecifes

El aumento de la temperatura global y el nivel del mar pone en riesgo la protección costera y la seguridad alimentaria de millones en el Caribe (Liv Williamson/Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y de la Tierra, en la Universidad de Miami vía AP)

El estado de los arrecifes del Caribe ha experimentado un declive alarmante en las últimas décadas. De acuerdo con un estudio internacional coordinado por la Red Mundial de Monitoreo de Arrecifes de Coral, estos ecosistemas han perdido el 48% de su cobertura de coral duro desde 1980, una tendencia que se ha intensificado por el aumento de las temperaturas marinas.

El informe advierte que, si el calentamiento global supera los 2 ℃ respecto a los niveles preindustriales para 2100, la mayoría de los arrecifes dejarán de crecer y comenzarán a erosionarse antes de que termine el siglo, lo que comprometerá la protección costera y la seguridad alimentaria de las comunidades.

El blanqueamiento masivo de corales registrado en 2023 y 2024, provocado por olas de calor marinas sin precedentes, ha sido el peor documentado hasta la fecha. El doctor Jérémy Wicquart, editor del estudio, puso en palabras el impacto de este fenómeno: “Todos los corales estaban blanqueados. Todos eran corales blancos. Me afectó mucho. Es totalmente diferente verlo en el campo que verlo en una gráfica”. Este episodio causó una disminución interanual del 16,9% en la cobertura coralina, la mayor registrada hasta ahora.

El informe también señala que los arrecifes caribeños han perdido su capacidad de adaptación frente al aumento del nivel del mar. Mientras que históricamente crecían entre 4 y 5 milímetros por año, actualmente su ritmo ha caído a menos de 1 milímetro anual, apenas un centímetro por década, según The Conversation.

El blanqueamiento de corales en 2023 y 2024 causó la mayor disminución interanual de cobertura coralina registrada, con un 16,9% menos (REUTERS/Jorge Silva)

Las proyecciones indican que, si las emisiones continúan en la trayectoria actual, el planeta podría alcanzar un aumento de temperatura de 2,7 ℃ para finales de siglo, lo que elevaría el nivel del mar entre 8 y 10 milímetros al año para 2100. En este escenario, los arrecifes del Caribe enfrentarían entre 30 y 40 centímetros adicionales de agua para 2060, cifra que podría superar los 70 centímetros para 2100 y rebasar el metro si el calentamiento es aún mayor.

La degradación no solo representa una amenaza para la biodiversidad marina, sino que también expone a las comunidades costeras a la erosión y debilita la seguridad alimentaria de millones de personas. Según The Conversation y el ensayo científico, la pérdida de estos ecosistemas pone en riesgo la vida y los medios de subsistencia de quienes dependen de la pesca y el turismo, sectores que generan miles de millones de dólares anualmente en la región.

Factores como la sobrepesca, la contaminación y los brotes de enfermedades han reducido la capacidad de recuperación de los arrecifes. El crecimiento de macroalgas, impulsado por la disminución de depredadores herbívoros debido a la sobrepesca, ha aumentado un 85% desde 1980, compitiendo con los corales y dificultando su regeneración.

Soluciones y casos de éxito en recuperación

A pesar del panorama adverso, existen ejemplos de recuperación y propuestas concretas para revertir el deterioro de los arrecifes. La Red Mundial de Monitoreo de Arrecifes de Coral documenta la creación de una nueva área de protección marina en el sur del Golfo de México, que conecta dos parques nacionales y forma un corredor continuo de hábitats arrecifales. En esta zona, los investigadores han identificado colonias de coral antiguas y resilientes, libres de enfermedades y que albergan especies en peligro crítico de extinción.

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión sostenible son claves para la supervivencia de los arrecifes del Caribe (REUTERS/Lucas Jackson)

La restauración de arrecifes mediante la plantación de corales y el cultivo de variedades resistentes al calor ha mostrado resultados positivos en áreas pequeñas, aunque la magnitud del problema (miles de kilómetros cuadrados de arrecifes) limita el alcance de estas acciones, según The Conversation. Los especialistas coinciden en que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es fundamental para detener el declive y dar una oportunidad real a los esfuerzos de restauración.

Entre las soluciones propuestas, el jefe de ecosistemas marinos y costeros del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Sinikinesh Beyene Jimma, destaca la importancia de reducir las presiones sobre los arrecifes y mantener los recursos para favorecer su recuperación.

El doctor Wicquart, por su parte, señala que actuar contra el cambio climático disminuirá el estrés térmico y el impacto de los ciclones sobre los arrecifes. Además, recomienda mejorar la calidad del agua mediante una mejor gestión de las aguas residuales, restringir el turismo de masas e implementar áreas marinas protegidas como estrategias locales efectivas.

El futuro de los arrecifes del Caribe dependerá de la trayectoria de las emisiones globales. Mantener el calentamiento cerca de 1,5 ℃ ofrecería una oportunidad de supervivencia para estos ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos, mientras que superar ese umbral implicaría una pérdida generalizada. La experiencia científica demuestra que, cuando se reducen las amenazas y se gestionan adecuadamente los recursos, los arrecifes del Caribe pueden recuperarse y seguir desempeñando su papel vital en la región.