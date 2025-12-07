El impacto de la sequía en la contaminación: por qué las plantas liberan más gases cuando el clima varía bruscamente

La investigación demuestra que la rapidez de variación en la humedad y la temperatura, y no los niveles absolutos, impacta la calidad del aire durante las sequías - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicado en la revista Science of The Total Environment, reveló que la rapidez de los cambios en la temperatura y la humedad, y no los niveles absolutos de calor o sequedad, determina cómo las plantas emiten gases que influyen en el clima y la calidad del aire durante las sequías. Este hallazgo redefine la comprensión científica sobre la relación entre la vegetación, la sequía y la contaminación atmosférica.

Descubrimiento sobre la respuesta de las plantas a cambios climáticos

La investigación, liderada por el Dr. Eran Tas del Instituto de Ciencias Ambientales de la Facultad de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en colaboración con el Prof. Alex Genther de la Universidad de California, Irvine, y el Prof. Pawel Misztal de la Universidad de Texas en Austin, identificó que las plantas responden de manera inmediata a los cambios rápidos en las condiciones climáticas.

Cuando ocurre un aumento brusco de la humedad o una caída repentina de la temperatura, la vegetación ajusta la velocidad a la que libera compuestos orgánicos volátiles biogénicos (VOCB) al ambiente.

Un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén revela que la velocidad de los cambios climáticos determina la emisión de compuestos orgánicos volátiles biogénicos por las plantas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, la comunidad científica consideraba que los niveles de temperatura o humedad eran los factores determinantes en la emisión de estos compuestos. Sin embargo, el estudio demostró que la tasa de cambio en la humedad relativa es el mejor indicador para predecir la cantidad de VOCB que las plantas emiten, especialmente durante periodos de sequía.

Implicaciones para la calidad del aire y el cambio climático

Los compuestos orgánicos volátiles biogénicos, aunque no son contaminantes por sí mismos, participan en la formación de ozono troposférico y partículas finas. Estos elementos impactan directamente en la calidad del aire y contribuyen al cambio climático.

El descubrimiento de que la rapidez de los cambios climáticos es el factor clave en la emisión de VOCB permite comprender mejor cómo la vegetación interactúa con la atmósfera y cómo puede influir en la formación de contaminantes secundarios.

Un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén revela que la velocidad de los cambios climáticos determina la emisión de compuestos orgánicos volátiles biogénicos por las plantas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Tas explicó a la Universidad Hebrea de Jerusalén, en un comunicado de prensa compartido por la misma institución, que “el bosque responde en tiempo real. La sequía no solo seca el suelo, sino que altera la composición química del aire. Nuestros hallazgos ofrecen una forma más precisa de simular el efecto de la vegetación en la retroalimentación entre las condiciones meteorológicas y la contaminación atmosférica, que cobra cada vez mayor importancia con el cambio climático, especialmente en regiones secas como Oriente Medio”.

Metodología y lugar del estudio

El trabajo de campo se realizó en el bosque de Beit Keshet, ubicado en el norte de Israel. Para obtener datos precisos, el equipo utilizó instrumentación avanzada de espectrometría de masas de transferencia de protones con tiempo de vuelo (PTR-ToF-MS), lo que permitió medir con alta frecuencia las concentraciones de gases emitidos por la vegetación.

Estos datos se complementaron con análisis meteorológicos basados en modelos climáticos, lo que permitió correlacionar las emisiones de VOCB con las rápidas fluctuaciones en la humedad y la temperatura.

El descubrimiento permitirá mejorar los modelos globales de predicción climática y de calidad del aire, especialmente en regiones secas y afectadas por sequías - (Imagen ilustrativa Infobae)

Impacto en los modelos de predicción climática

El hallazgo tiene el potencial de mejorar significativamente los modelos globales de predicción del clima y la calidad del aire. Hasta ahora, estos modelos no incorporaban de manera adecuada el impacto de las rápidas fluctuaciones climáticas sobre las emisiones de las plantas.

La inclusión de este nuevo parámetro permitirá simular con mayor precisión la retroalimentación entre la vegetación y la atmósfera, lo que resulta especialmente relevante para regiones secas de América Latina y otras zonas afectadas por sequías y cambios climáticos abruptos.

El avance logrado por la Universidad Hebrea de Jerusalén y sus colaboradores representa un paso importante para perfeccionar las herramientas científicas que permiten anticipar la evolución del clima y la contaminación atmosférica, abriendo nuevas posibilidades para la gestión ambiental y la protección de la salud pública.