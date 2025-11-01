La nutria marina, el pequeño depredador que transforma océanos y protege el clima desde el Pacífico Norte

La nutria marina sostiene el equilibrio ecológico de los bosques de algas en el Pacífico Norte y protege la biodiversidad costera (AP/Emma Levy)

En las frías aguas del Pacífico Norte, un pequeño mamífero marino tiene la capacidad de transformar radicalmente los ecosistemas costeros. La nutria marina, con su aspecto carismático y su comportamiento cooperativo, no solo cautiva por su apariencia, sino que también juega un papel decisivo en el mantenimiento y la prosperidad de hábitats cruciales.

Guardianas de los bosques de algas

Las nutrias marinas actúan como defensas naturales de los bosques de algas. Estos animales, que alcanzan entre 14 y 55 kilogramos, consumen diariamente hasta el 30% de su peso en erizos de mar, moluscos y cangrejos. Su voracidad no solo es consecuencia de un metabolismo acelerado, sino que constituye un mecanismo ecológico fundamental.

Smithsonian Magazine destaca que, al controlar el número de erizos, las nutrias evitan que estos invertebrados acaben con los bosques de algas marinas, los cuales son refugio y fuente de alimento para muchas especies.

Los bosques de algas, protegidos por las nutrias marinas, almacenan hasta veinte veces más carbono que los bosques terrestres y ayudan a combatir el cambio climático (ANDY MANN/AFP)

Esta depredación selectiva tiene impactos visibles. Cuando las nutrias marinas desaparecen, los erizos proliferan sin control y arrasan los bosques de algas, transformando áreas vibrantes en extensos “desiertos submarinos”.

El ecólogo marino James Estes documentó este fenómeno en Alaska en los años 70, mostrando cómo un solo depredador puede influir en cascada sobre todo un ecosistema. La presencia de nutrias, entonces, determina la estructura y la variedad de la vida marina que se sustenta en estos entornos.

Arquitectas de la biodiversidad costera

La influencia de las nutrias marinas en la biodiversidad costera va mucho más allá del control de erizos. WWF describe que estos mamíferos utilizan las algas como anclaje, envolviéndose en ellas para formar bultos flotantes de más de diez ejemplares. Este comportamiento social refuerza la estructura física de los bosques de algas, garantizando protección y estabilidad al conjunto ecológico.

Al promover la solidez y la persistencia de estos bosques, las nutrias generan un efecto dominó positivo. Los hábitats que resultan de su labor favorecen el desarrollo de numerosas especies de peces, crustáceos y moluscos que, a su vez, sostienen actividades pesqueras y la diversidad genética de la región. La desaparición de la nutria provoca colapsos en la biodiversidad y disminuye la productividad, con efectos que repercuten incluso en la economía y la seguridad alimentaria de las comunidades humanas costeras.

La presencia de nutrias marinas impulsa la diversidad genética y la productividad de especies clave para la pesca y la seguridad alimentaria (AP/Eric Risberg)

Aliadas en la captura de carbono

Las nutrias marinas también desempeñan un papel inesperado en la lucha contra el cambio climático. Según WWF, los bosques de algas pueden almacenar hasta veinte veces más carbono por hectárea que los bosques terrestres. El ciclo comienza cuando las algas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y, al final de su vida, parte de ese carbono queda atrapado en los sedimentos marinos durante siglos.

Esta función de sumidero depende de la salud de los bosques de algas, amenazados si no existiera la acción depredadora de las nutrias sobre los erizos. Cuando los bosques desaparecen, el carbono almacenado se libera, exacerbando el calentamiento global. De acuerdo con WWF, estos ecosistemas pueden secuestrar decenas de millones de toneladas métricas de carbono anualmente, cifra que equipara el potencial de casi medio millón de hectáreas de bosques terrestres. El océano, gracias a las nutrias, mantiene su rol esencial en la regulación del clima planetario.

Impulsoras de praderas marinas saludables

El impacto de la nutria marina va más allá de los bosques de algas y alcanza las praderas de pastos marinos. Smithsonian Magazine indica que, al alimentarse de cangrejos, las nutrias permiten que pequeños organismos limpiadores prosperen y remuevan las algas que se adhieren a las hojas del pasto marino. Esta tarea de limpieza favorece el crecimiento del pasto y, en consecuencia, su capacidad para almacenar carbono en raíces y sedimentos.

El resultado es un ecosistema interconectado y más productivo. Las praderas marinas sanas no solo absorben carbono, sino que también proporcionan hábitat para diversas especies juveniles de peces, moluscos y crustáceos, reforzando la resiliencia del entorno marino. Así, la presencia de nutrias genera beneficios que se expanden a lo largo de la cadena trófica y la red alimentaria costera.

Las nutrias marinas favorecen la salud de las praderas de pastos marinos al controlar cangrejos y permitir el crecimiento de organismos limpiadores (Monterey Bay Aquarium/EFE)

Un pasado de explotación y un futuro en disputa

La historia de la nutria marina está signada por la persecución humana, la resistencia y la recuperación parcial. De acuerdo con Smithsonian Magazine, la caza intensiva de sus pieles, en mediados del siglo XVIII, llevó a la especie desde una población estimada de hasta 300.000 individuos a apenas uno o dos mil. Posteriormente, el Tratado de las Focas y leyes como la Ley de Protección de Mamíferos Marinos en Estados Unidos permitieron su reintroducción en Alaska, Washington y Columbia Británica, logrando cierta recuperación.

Aún así, las nutrias solo ocupan alrededor del 50% de su rango histórico y permanecen ausentes en más de 3.200 kilómetros de costa, según WWF. La especie enfrenta amenazas adicionales. En las islas Aleutianas, la depredación de orcas provocó una caída del 90% en la población local entre finales de los 80 y 2005. Los tiburones blancos atacan a las nutrias en California, y el cambio climático y la acidificación de los océanos incrementan la vulnerabilidad tanto de las nutrias como de los bosques de algas que sustentan.

El poder transformador de un depredador pequeño

Para comprender la magnitud del papel de la nutria marina, basta con observar los cambios que desencadena en el entorno. Tal como explicó Tim Tinker del Centro de Estudios de Nutrias Marinas de la Universidad de California en Santa Cruz en Smithsonian Magazine, el efecto de la nutria marina nunca es pequeño: genera consecuencias profundas, en ocasiones beneficiosas para el ecosistema y en otras conflictivas para algunas actividades económicas.

La decisión sobre el tipo de litoral y biodiversidad que se desea conservar pertenece a las comunidades humanas que comparten estos espacios con un animal tan singular. Lo que es indiscutible es que, quizás como ningún otro depredador de su tamaño, la nutria marina tiene el poder de transformar y proteger la vida en los océanos.