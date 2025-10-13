Lupino silvestre: clave para la biodiversidad en peligro

La población de Florida destaca como reservorio genético prioritario para la conservación del lupino silvestre en Estados Unidos - (Freepik)

Un reciente estudio de la Pennsylvania State University, publicado en Annals of Botany Plants, puso la lupa sobre el lupino silvestre (Lupinus perennis) y dejó un dato sorprendente: pese a que esta especie presenta una baja diversidad genética en todo su rango de distribución, no muestra señales de endogamia.

El hallazgo cobra especial relevancia en un contexto de fragmentación acelerada de hábitats en el este y medio oeste de Estados Unidos. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron muestras foliares de 25 poblaciones en 11 estados, y subrayaron un punto estratégico: la población de Florida se erige como un reservorio genético esencial, capaz de garantizar la supervivencia de la especie en el futuro.

El lupino silvestre, clasificado como especie de preocupación para la conservación en más de la mitad de su rango, desempeñó un papel esencial en la fertilidad del suelo gracias a su capacidad de fijar nitrógeno.

Además, es planta hospedera de insectos especializados como la mariposa azul Karner, especie en peligro de extinción. La pérdida y fragmentación de la sabana de roble —su principal hábitat— redujo este bioma a menos del 0,02% de su extensión original en Norteamérica, incrementando la vulnerabilidad de especies dependientes de estos ambientes. Margarita M. López-Uribe, coautora, destacó: “Cada vez que perdemos una especie, desaparecen millones de años de evolución”, señaló a la Pennsylvania State University.

El estudio revela que el lupino silvestre mantiene baja diversidad genética sin señales de endogamia en su área de distribución - (Freepik)

Diversidad y estructura genética

El equipo de Isabella R. Petitta, Margarita M. López-Uribe y Autumn Sabo recolectó muestras en Florida, Pennsylvania, Virginia, Maryland, Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Ohio, Michigan e Indiana, con apoyo de botánicos y ecólogos voluntarios, y de la Universidad de Massachusetts para el manejo de muestras en el noreste y sur del país. El estudio se basó en nueve marcadores microsatélites y analizó 266 individuos (tras descartar duplicados genéticos).

Los resultados mostraron baja riqueza alélica promedio (1,77) y heterocigosidad esperada entre 0,17 y 0,44. La población de Florida concentró la mayor diversidad y más alelos únicos, lo que la convirtió en un reservorio prioritario para la conservación. Pese a la baja diversidad, no se detectaron signos de endogamia en ninguna población, señal de que la reproducción cruzada fue efectiva, probablemente por la polinización mediada por insectos y el sistema mixto reproductivo.

El análisis estructural identificó cinco grandes grupos genéticos con mezcla notable, aunque existió diferenciación significativa explicada en parte por barreras geográficas como los Apalaches. El valor global de diferenciación genética (Hedrick’s G′ST) fue de 0,31, con la mayor diferencia entre Florida e Indiana.

El estudio también encontró que la germinación de semillas no dependió del tamaño poblacional, pero disminuyó cuando hubo exceso de heterocigosidad, lo que podría indicar riesgos de depresión por cruzamiento entre individuos muy distantes genéticamente.

La fragmentación de la sabana de roble reduce el hábitat del lupino silvestre y aumenta la vulnerabilidad de especies asociadas - (Freepik)

Recomendaciones para restauración y conservación

El informe subrayó la necesidad de que los programas de restauración ecológica utilicen datos genéticos para guiar el refuerzo poblacional, priorizando la introducción de semillas apropiadas y adaptadas localmente. El traslado de semillas a grandes distancias podría comprometer la supervivencia de la especie, y el uso de semillas comerciales híbridas debe evitarse por sus pobres resultados en campo.

La sabana de roble, hábitat principal del lupino silvestre, presentó alta diversidad vegetal y se posicionó como uno de los biomas más amenazados de Norteamérica. El aislamiento y fragmentación de las poblaciones restringió el flujo genético y agravó la vulnerabilidad ante cambios ambientales. El declive de la especie impactó directamente en la mariposa azul Karner y en otros insectos dependientes, pudiendo producir efectos en cascada sobre la biodiversidad local.

El análisis genético identifica cinco grandes grupos y resalta la importancia de la polinización cruzada en la reproducción del lupino silvestre - (Freepik)

Annals of Botany Plants recomendó enfocar los esfuerzos en la gestión de las poblaciones existentes, procurando mantener al menos 500 individuos por población mediante plantaciones suplementarias, manejo del fuego y control de especies invasoras. Cuando la siembra sea necesaria, es esencial elegir semillas de fuentes genéticas próximas y verificar su autenticidad para evitar mezclas perjudiciales entre poblaciones distantes.

Una comprensión sólida de la estructura genética del lupino silvestre resultó fundamental para diseñar estrategias eficaces de conservación, que a su vez sirvan de modelo para otras especies asociadas a la sabana de roble.

“El objetivo es dar a las personas un poco más de valor para rescatar algunas de estas poblaciones con decisiones informadas”, afirmó Autumn Sabo a la Pennsylvania State University.

La desaparición de una especie implicó la pérdida de su función ecológica y su valor evolutivo, lo que exige actuar con la mejor evidencia científica disponible para preservar la biodiversidad.