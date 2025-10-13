Medio Ambiente

Lupino silvestre: clave para la biodiversidad en peligro

Una investigación reciente revela que esta especie mantiene variabilidad genética baja pero sin señales de endogamia, lo que resalta la importancia de proteger poblaciones como la de Florida para conservar ecosistemas únicos

Por Celeste Sawczuk

Guardar
La población de Florida destaca
La población de Florida destaca como reservorio genético prioritario para la conservación del lupino silvestre en Estados Unidos - (Freepik)

Un reciente estudio de la Pennsylvania State University, publicado en Annals of Botany Plants, puso la lupa sobre el lupino silvestre (Lupinus perennis) y dejó un dato sorprendente: pese a que esta especie presenta una baja diversidad genética en todo su rango de distribución, no muestra señales de endogamia.

El hallazgo cobra especial relevancia en un contexto de fragmentación acelerada de hábitats en el este y medio oeste de Estados Unidos. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron muestras foliares de 25 poblaciones en 11 estados, y subrayaron un punto estratégico: la población de Florida se erige como un reservorio genético esencial, capaz de garantizar la supervivencia de la especie en el futuro.

El lupino silvestre, clasificado como especie de preocupación para la conservación en más de la mitad de su rango, desempeñó un papel esencial en la fertilidad del suelo gracias a su capacidad de fijar nitrógeno.

Además, es planta hospedera de insectos especializados como la mariposa azul Karner, especie en peligro de extinción. La pérdida y fragmentación de la sabana de roble —su principal hábitat— redujo este bioma a menos del 0,02% de su extensión original en Norteamérica, incrementando la vulnerabilidad de especies dependientes de estos ambientes. Margarita M. López-Uribe, coautora, destacó: “Cada vez que perdemos una especie, desaparecen millones de años de evolución”, señaló a la Pennsylvania State University.

El estudio revela que el
El estudio revela que el lupino silvestre mantiene baja diversidad genética sin señales de endogamia en su área de distribución - (Freepik)

Diversidad y estructura genética

El equipo de Isabella R. Petitta, Margarita M. López-Uribe y Autumn Sabo recolectó muestras en Florida, Pennsylvania, Virginia, Maryland, Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Ohio, Michigan e Indiana, con apoyo de botánicos y ecólogos voluntarios, y de la Universidad de Massachusetts para el manejo de muestras en el noreste y sur del país. El estudio se basó en nueve marcadores microsatélites y analizó 266 individuos (tras descartar duplicados genéticos).

Los resultados mostraron baja riqueza alélica promedio (1,77) y heterocigosidad esperada entre 0,17 y 0,44. La población de Florida concentró la mayor diversidad y más alelos únicos, lo que la convirtió en un reservorio prioritario para la conservación. Pese a la baja diversidad, no se detectaron signos de endogamia en ninguna población, señal de que la reproducción cruzada fue efectiva, probablemente por la polinización mediada por insectos y el sistema mixto reproductivo.

El análisis estructural identificó cinco grandes grupos genéticos con mezcla notable, aunque existió diferenciación significativa explicada en parte por barreras geográficas como los Apalaches. El valor global de diferenciación genética (Hedrick’s G′ST) fue de 0,31, con la mayor diferencia entre Florida e Indiana.

El estudio también encontró que la germinación de semillas no dependió del tamaño poblacional, pero disminuyó cuando hubo exceso de heterocigosidad, lo que podría indicar riesgos de depresión por cruzamiento entre individuos muy distantes genéticamente.

La fragmentación de la sabana
La fragmentación de la sabana de roble reduce el hábitat del lupino silvestre y aumenta la vulnerabilidad de especies asociadas - (Freepik)

Recomendaciones para restauración y conservación

El informe subrayó la necesidad de que los programas de restauración ecológica utilicen datos genéticos para guiar el refuerzo poblacional, priorizando la introducción de semillas apropiadas y adaptadas localmente. El traslado de semillas a grandes distancias podría comprometer la supervivencia de la especie, y el uso de semillas comerciales híbridas debe evitarse por sus pobres resultados en campo.

La sabana de roble, hábitat principal del lupino silvestre, presentó alta diversidad vegetal y se posicionó como uno de los biomas más amenazados de Norteamérica. El aislamiento y fragmentación de las poblaciones restringió el flujo genético y agravó la vulnerabilidad ante cambios ambientales. El declive de la especie impactó directamente en la mariposa azul Karner y en otros insectos dependientes, pudiendo producir efectos en cascada sobre la biodiversidad local.

El análisis genético identifica cinco
El análisis genético identifica cinco grandes grupos y resalta la importancia de la polinización cruzada en la reproducción del lupino silvestre - (Freepik)

Annals of Botany Plants recomendó enfocar los esfuerzos en la gestión de las poblaciones existentes, procurando mantener al menos 500 individuos por población mediante plantaciones suplementarias, manejo del fuego y control de especies invasoras. Cuando la siembra sea necesaria, es esencial elegir semillas de fuentes genéticas próximas y verificar su autenticidad para evitar mezclas perjudiciales entre poblaciones distantes.

Una comprensión sólida de la estructura genética del lupino silvestre resultó fundamental para diseñar estrategias eficaces de conservación, que a su vez sirvan de modelo para otras especies asociadas a la sabana de roble.

“El objetivo es dar a las personas un poco más de valor para rescatar algunas de estas poblaciones con decisiones informadas”, afirmó Autumn Sabo a la Pennsylvania State University.

La desaparición de una especie implicó la pérdida de su función ecológica y su valor evolutivo, lo que exige actuar con la mejor evidencia científica disponible para preservar la biodiversidad.

Temas Relacionados

Lupino silvestreBiodiversidadSabana de robleConservación de especiesPennsylvania State UniversityNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué los glaciares podrían empezar a derretirse más rápido en la próxima década, según científicos

Un estudio internacional advierte que un mecanismo de defensa natural está llegando a su límite. Además, la investigación prevé que, en pocos años, sus temperaturas comenzarán a aumentar con mayor velocidad

Por qué los glaciares podrían

Grandes tiburones en el Atlántico Sur: cuáles son las áreas clave para su conservación y cómo migran

Científicos de Argentina y Uruguay identificaron las principales zonas en las que coinciden los hábitats de las especies más importantes en la región. En qué consiste la campaña satelital que harán cerca de San Clemente del Tuyú

Grandes tiburones en el Atlántico

El poder nutritivo y medicinal del algarrobo, el árbol emblemático de América que ofrece alimento, sombra y ayuda a la salud

Presente desde México hasta Brasil, esta especie milenaria aporta vitaminas, minerales y compuestos naturales con propiedades antioxidantes, mientras su madera y resina son aprovechadas en la carpintería, la medicina tradicional y la conservación de los bosques tropicales

El poder nutritivo y medicinal

Descubren cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución de los lagartos

Un estudio de investigadores de Australia, Alemania y Vietnam integró procesos evolutivos rápidos y lentos. Cómo las variaciones hereditarias pueden explicar la aparición de especies nativas de América

Descubren cómo pequeños cambios genéticos

El plástico, de salvador ambiental a grave problema mundial de contaminación

Tras más de un siglo de desarrollo, su producción global se multiplica y genera serias alertas por sus efectos en la salud, el medio ambiente y la distribución de responsabilidades económicas, informa Popular Science

El plástico, de salvador ambiental
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este circuito de carreras de

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

El juez Peinado prorroga otros seis meses la investigación contra Begoña Gómez porque “la lógica y la empírica” señalan que necesita ese tiempo para recabar más pruebas

Se publica el libro definitivo para acceder al universo del escritor rumano Mircea Cărtărescu: “Una catedral de la imaginación y la erudición”

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de octubre de 2025

La ministra de Vivienda se revuelve contra quienes “hablan de fórmulas sencillas” frente a la crisis inmobiliaria: “No están siendo sinceros”

INFOBAE AMÉRICA
Junta de CyL forma en

Junta de CyL forma en comunicación estratégica y marketing a directivos de las empresas agroalimentarias de la Comunidad

SEPAR, AEV y SEMG instan a reforzar la vacunación frente a gripe, Covid-19 y neumococo en población de riesgo

Macron reclama "estabilidad" política en Francia y carga contra "los que alimentan la división"

Amazon Quick Suite ofrece una plataforma con agentes para responder preguntas y tomar decisiones

Rusia confía en el éxito de la cumbre de este lunes en Sharm el Sheij

ENTRETENIMIENTO

Brittany Snow contó cómo la

Brittany Snow contó cómo la lectura y la escritura la ayudaron a reencontrarse con su bienestar

Dieta extrema, entrenamiento demoledor y disciplina mental: los pilares de Hilary Swank en Million Dollar Baby, el rol que la lanzó al estrellato

Jennifer Lopez admitió que no pierde la fe en el amor tras su divorcio de Ben Affleck

La razón por la que Diane Keaton decidió no casarse nunca y ser madre a los 50 años

Quién es Lee Areum, la ex cantante de K-Pop sentenciada a prisión por abuso infantil y fraude