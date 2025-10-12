Medio Ambiente

El poder nutritivo y medicinal del algarrobo, el árbol emblemático de América que ofrece alimento, sombra y ayuda a la salud

Presente desde México hasta Brasil, esta especie milenaria aporta vitaminas, minerales y compuestos naturales con propiedades antioxidantes, mientras su madera y resina son aprovechadas en la carpintería, la medicina tradicional y la conservación de los bosques tropicales

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El algarrobo es un árbol
El algarrobo es un árbol emblemático de América tropical, valorado por sus propiedades nutritivas, medicinales y ecológicas - Superalimento inca (Horizonte A)

El algarrobo, conocido científicamente como Hymenaea courbaril, es un árbol emblemático de los bosques tropicales de América, especialmente presente en Colombia y otras regiones del continente. Su uso e importancia se consolidaron durante siglos por sus aportes ecológicos, culturales, alimentarios y medicinales. El árbol alcanza alturas entre 25 y 40 metros, presenta un tronco robusto que puede superar el metro de diámetro, y vive más de seis décadas. Su presencia se observa desde el centro de México hasta Brasil, Bolivia y las Guayanas, así como en las islas del Caribe.

De acuerdo con el sitio especializado Biodiversidad, el algarrobo se destaca por la majestuosidad de su porte, la resistencia de su madera y la diversidad de aplicaciones que ofrece tanto a comunidades rurales como urbanas. Sus hojas miden entre cinco y diez centímetros, poseen una forma particular parecida a una pezuña, y las flores que produce despiden un aroma intenso y color blanco verdoso, atrayendo múltiples especies de insectos. La corteza, de tono gris, puede liberar una resina ámbar característica conocida como copal sudamericano, útil en la fabricación de barnices y adhesivos.

El fruto del algarrobo es una cáscara rígida de entre 10 y 17 centímetros que encierra de tres a cuatro semillas, rodeadas de una pulpa amarilla dulce y comestible. Según el Jardín Botánico de Cartagena, esa pulpa contiene vitaminas y minerales relevantes para la dieta humana, como vitamina C, calcio e hierro. La harina resultante de moler la pulpa se emplea en bebidas, postres, mermeladas y otros productos de repostería. Para los pueblos indígenas, la pulpa fue base de preparaciones como la mazamorra, mientras el polvo que la acompaña reforzó su valor alimenticio.

Sus frutos aportan vitaminas y
Sus frutos aportan vitaminas y minerales esenciales, mientras su madera y resina tienen múltiples usos industriales y tradicionales (prama.com)

En el ámbito medicinal, el algarrobo muestra un legado importante. Comunidades indígenas latinoamericanas usaron distintas partes de la planta para tratar dolores de garganta, tos, resfriados y episodios de diarrea. De acuerdo con especialistas del Jardín Botánico, los estudios científicos modernos comprobaron propiedades antioxidantes y antiinflamatorias en el fruto, aunque advierten que los efectos terapéuticos frente a enfermedades como la diabetes o trastornos cardíacos todavía requieren mayor investigación.

El algarrobo no se limita a una sola utilidad. Su madera, de color blanco a crema, goza de demanda entre carpinteros y constructores, por su resistencia, durabilidad y aroma. El árbol es fuente principal de copal sudamericano, una resina amarillenta o rojiza que las industrias transforman en barnices finos y adhesivos tradicionales. El uso ornamental del algarrobo es común en parques y proyectos de restauración ecológica, gracias a la sombra amplia que ofrece y el papel que cumple en el sustento de la fauna local. El árbol aporta alimento a animales silvestres del bosque, consolidándose como pieza clave del ecosistema tropical.

El desarrollo del algarrobo es lento. Crece desde el nivel del mar hasta zonas de dos mil metros de altitud y puede encontrarse tanto en selvas altas como medianas. Su longevidad lo convierte en un recurso sostenible a largo plazo. El valor del algarrobo aumenta por el papel que desempeña en la cobertura boscosa, el almacenamiento de carbono y la protección de suelos. Su sistema radicular contribuye a la estabilidad de las superficies donde prospera, ayudando a evitar fenómenos de erosión.

Las acciones de conservación y siembra de algarrobos forman parte de estrategias para fortalecer la biodiversidad y la conectividad de los bosques tropicales. Tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos, la promoción del árbol supone una respuesta a problemas ambientales, al favorecer el equilibrio de los ecosistemas y aportar beneficios económicos a las comunidades que lo aprovechan.

El algarrobo contribuye a la
El algarrobo contribuye a la conservación de los bosques, la protección de suelos y el equilibrio de los ecosistemas tropicales (goodkmsm)

El algarrobo constituye una especie de alto valor ecológico, cultural y económico en América tropical. Sus frutos nutren la dieta tradicional, su madera resulta apreciada por su resistencia, su resina se transforma en insumos para la industria y su presencia asegura refugio y alimento para la fauna nativa. Su lento crecimiento y longevidad lo presentan como una alternativa para proyectos de restauración ecológica, protección de suelos y mitigación del cambio climático.

Con una distribución que abarca toda América tropical y un arraigo cultural que trasciende generaciones, se consolida como parte fundamental del patrimonio natural americano, con resultados tangibles en la nutrición, la salud y la conservación de los bosques. Su estudio, promoción y manejo sostenible son claves para preservar la riqueza biológica y cultural de la región.

Temas Relacionados

AlgarroboHymenaea courbarilBiodiversidadMedicina tradicionalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución de los lagartos

Un estudio de investigadores de Australia, Alemania y Vietnam integró procesos evolutivos rápidos y lentos. Cómo las variaciones hereditarias pueden explicar la aparición de especies nativas de América

Descubren cómo pequeños cambios genéticos

El plástico, de salvador ambiental a grave problema mundial de contaminación

Tras más de un siglo de desarrollo, su producción global se multiplica y genera serias alertas por sus efectos en la salud, el medio ambiente y la distribución de responsabilidades económicas, informa Popular Science

El plástico, de salvador ambiental

Día Mundial de las Aves Migratorias: científicos revelaron cómo es la travesía nocturna en el trópico

Investigadores de los Estados Unidos y Colombia registraron que, a diferencia de lo que pasa en América del Norte, las aves se desplazan en Sudamérica a un ritmo constante y sin depender de las tormentas

Día Mundial de las Aves

Los ciclones más mortales de la historia moderna y sus devastadores impactos

Desde el Bhola en 1970 hasta Nargis en 2008, estas poderosas tormentas tropicales arrasaron con ciudades enteras, dejaron cientos de miles de víctimas y revelaron la vulnerabilidad histórica de las comunidades costeras frente a los desastres naturales

Los ciclones más mortales de

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

El regreso del gran felino al norte argentino suma un nuevo hito con la incorporación de Acaí, una hembra nacida en libertad en Iberá, Misiones

Liberan una yaguareté silvestre en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cruz Roja activa plan de

Cruz Roja activa plan de acción y refuerza ayuda humanitaria ante inundaciones en Veracruz

Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

Rescataron a dos jóvenes que fueron captadas por una red de trata: les ofrecieron un trabajo en Brasil

Contuvieron tres incendios en Córdoba, mientras sigue activo el fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Firma de Abelardo de la Espriella denuncia penalmente a Lucy Osorno por presunta injuria y calumnia agravada

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones en la región ucraniana de Kharkiv: al menos cinco heridos

Pakistán y los talibán se enzarzan en la crisis más grave desde el retorno de los integristas

Los mejores discos de metal del siglo XXI, según especialistas

El hallazgo que revolucionó la medicina: cómo la Isla de Pascua dio origen a un medicamento clave

Afganistán y Pakistán cierra sus principales cruces tras los combates de esta madrugada

ENTRETENIMIENTO

Detrás de la épica cinematográfica:

Detrás de la épica cinematográfica: lo que “1492″ silenció sobre la llegada de Colón a América

Los mejores discos de metal del siglo XXI, según especialistas

Splinter Cell: Deathwatch encabeza la lista de estrenos en las plataformas de streaming del 13 al 19 de octubre

Hollywood de luto por la muerte de Diane Keaton: varias celebridades recordaron a la icónica actriz

Ian Watkins, exlíder de la banda Lostprophets, fue asesinado en prisión: cumplía una larga condena por pedofilia