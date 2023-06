Expo Desarrollo Sustentable 2023: el desafío de impulsar la conciencia ambiental para cuidar al planeta

Claudia Kalinec presidenta de Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES) y Gustavo Solari, presidente de Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) disertaron sobre la actualidad del tratamiento de residuos (Maximiliano Luna)

Cuidar el planeta y lograr que sea un mundo habitable para las generaciones actuales y las venideras parece un postulado abstracto, sin embargo, la gestión ambiental se plasma en las acciones cotidianas de miles de ciudadanos y en decisiones concretas que individuos e instituciones toman cada día. En ese escenario, uno de los grandes desafíos ante el cuidado del medio ambiente es el tratamiento de residuos, con especial atención en los residuos peligrosos y patogénicos.

Un dato contundente muestra la importancia de esta temática en la gestión ambiental, en Argentina sólo el 10% de los residuos industriales se gestionan de forma adecuada, esto significa que el 90% de los residuos industriales generada en todo el país no recibe el tratamiento adecuado para no contaminar y dañar al planeta.

En ese marco, se desarrolla hoy la Expo Desarrollo Sustentable 2023, la segunda edición de un evento que reúne a los expertos del sector, desde las instituciones ambientales y los referentes de las empresas de tratamiento de residuos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El juez de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien además es experto en derecho ambiental y director de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UBA, cerrará la jornada. También disertará el licenciado Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación.

La apertura de Expo Desarrollo Sustentable estuvo a cargo de Marcelo Corti, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable Geo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto a Gustavo Montanini, secretario académico de Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El puntapié inicial del debate giró en torno a la importancia de que todos los sectores dimensionen la relevancia de ocuparse de la sostenibilidad y sustentabilidad, en ese sentido, Montanini expresó: “La importancia de la sustentabilidad no radica en que es sólo porque es una palabra de moda, sino por la cuestión de fondo detrás de eso. Vivimos en un punto de inflexión, hoy nos preocupamos de cosas de las que antes no nos ocupábamos, antes se suponía que los recursos naturales eran ilimitados, pero nos dimos cuenta que no era así a los golpes, hoy estamos pensando den dejar un mejor mundo a los jóvenes con carácter de sostenible y sustentable, porque lo sustentable es lo que se mantiene en el tiempo”.

Luego, en el panel sobre “Análisis de tendencias del sector de residuos industriales”, disertaron Claudia Kalinec presidenta de Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES) y Gustavo Solari, presidente de Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA).

“La sustentabilidad es una problemática transversal y el tratamiento de residuos dentro de la agenda ambiental es el principal problema que hoy tenemos, la pandemia y el confinamiento nos dio la oportunidad de poner al tratamiento de residuos en primer plano, en especial esto se vio con los residuos patogénicos. En aquel momento todos los actores del sector seguimos en actividad porque somos esenciales. Por eso decimos que somos parte de la solución. Necesitamos que ese 90% de residuos industriales que no se tratan adecuadamente ingresen en los canales formales de tratamiento de residuos”, señaló Kalinec.

En ese sentido, Solari explicó que “los grandes grupos de residuos son los residuos sólidos urbanos, los peligrosos o especiales y los patogénicos. En Argentina, el porcentaje de residuos patogénicos que se trata es el más alto -debido quizás a los controles, entre otras cosas- y alcanza al 70% u 80%. Hoy, el problema más grande que tenemos está en los residuos especiales y lo vemos traducidos en dos cuestiones principalmente, en los basurales a cielo abierto y en los cursos de agua contaminados. A esos dos lugares es donde van la gran mayoría de los residuos no tratados”.

Otro de los ejes relevantes de la sustentabilidad es la legislación y la aplicación de la normativa ambiental en cuanto a las actividades industriales. El panel “Actualidad fiscal de temas ambientales” ahondó en esa problemática, con el fiscal Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) como principal disertante.

El fiscal González detalló que “la UFIMA se constituyó en 2006 y está en funciones desde 2007. Tiene sede en Buenos Aires pero tiene alcance en toda la Argentina, el Ministerio Público -integrado por los fiscales y defensores- es un órgano autónomo que representa a la sociedad civil. Y justamente por esa autonomia, tenemos una herramienta a partir de anoticiarnos de un posible delito, tenemos la posibilidad de hacer una investigación preliminar en materia ambiental”.

Otro de los paneles ahondó sobre las desafíos de la formación académica en esta problemática ambiental, y se expusieron las primeras experiencias en la diplomatura en Gestión de Residuos Industriales a cargo del doctor Oscar Taborda de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO), quien también se desempeña como director nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto al ingeniero Federico Olivo Aneiros de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional).

Los dos expertos expusieron sobre los detalles curriculares y ponderaron que estas diplomaturas se desarrollan con formato de cursada virtual, lo que amplía la federalización de este tipo de capacitación.

En Expo Desarrollo Sustentable 2023 también se presentaron los lineamientos del Instituto Contaminación Cero, a cargo del licenciado Miguel Lozupone (ICC).

