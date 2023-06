La sustentabilidad medioambiental debe abandonar la categoría de eslogan y ser realizable

Para tener un desarrollo sustentable y resiliente hay que modificar el sistema de explotación y la mala distribución de los recursos naturales

El Día del Medio Ambiente como tal no define nada. Sí, es importante para rememorar y para tener conciencia, pero también para reflexionar sobre cómo nacen esas fechas. Esta jornada celebra una situación burocrático administrativa que fue el inicio de la Primera Convención de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y que no deja de ser el recuerdo de una negociación internacional.

En cambio, por ejemplo, el Día de la Tierra, el 22 de abril, rememora la primera manifestación popular en Estados Unidos; una marcha de cientos de miles de personas protestando por la contaminación provocada por el uso indebido del DDT, y que dio lugar esa movilización al primer organismo de control la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en la historia de la política mundial.

Por lo tanto en sí misma las fechas no significan nada si no se les brinda y se las llena del contenido correspondiente.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que como decíamos rememora el inicio de la primera cumbre de Naciones Unidos en 1972, en Estocolmo, hay que considerar que la diplomacia internacional, principalmente desde 1992 con la realización de la Cumbre de Río hasta la fecha, no ha logrado resultados. Más bien ha fracasado en el intento de modificar la tendencia negativa hacia el ambiente del sistema vigente de consumo, del patrón vigente de consumo, de exacción de los recursos naturales y de mala distribución de los recursos en el planeta.

"Argentina en materia de sostenibilidad, de cambio climático y de biodiversidad, además de consolidar su participación en todos los organismos internacionales, está abocada a tener sistemas fortalecidos como el de el tratamiento de los residuos sólidos urbanos", dijo el experto a Infobae Aldo Grangetto

En el contexto actual, lo que más es necesario a la hora de tratar de obtener un desarrollo sustentable y resiliente es poder modificar el sistema de explotación y pésima distribución de los recursos naturales.

En la medida en que no seamos capaces como planeta de establecer criterios que nos aproximen a los parámetros de la naturaleza, y no que nos sigan alejando de ellos, no va a ser posible quitar al desarrollo sustentable de la categoría de eslogan o de consigna irrealizable.

Personalmente no tengo demasiadas expectativas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 28. Pensemos que COP 28 significa que ha habido 27 conferencias de las partes, es decir 27 reuniones internacionales, para monitorear el avance de la Convención de Cambio Climático firmada en 1992.

Justamente durante estos 30 años en los que hipotéticamente la diplomacia internacional colocó en lo más alto de la agenda internacional la cuestión del cambio climático, han sido los años de mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de toda la historia de la humanidad.

Este año la discusión del Día Mundial del Medio Ambiente, está puesta sobre la contaminación por plásticos (© Justin Hofman / Greenpeace)

Por lo tanto, si uno evalúa en función de los resultados, hay que llegar a la conclusión de que el proceso que a lo largo de todos estos años nos ha llevado, en este caso particular a la COP28, no es un proceso exitoso y difícilmente pueda revertirse simplemente en una reunión internacional.

Alerta contaminación por plásticos

Este año, la discusión está sobre la contaminación por plásticos. En mi presencia en París, como jefe de la delegación argentina, se realizó la segunda ronda de negociaciones en dirección a la Convención y tratado de reducción de contaminación plástica, que presumiblemente se va a firmar en el año 2025.

Ese tratado tiene que contemplar los efectos nocivos de la contaminación plástica, promoviendo el reciclaje y la economía circular, pero principalmente analizando las causas del fenómeno que son: el hiperconsumo, el desarrollo exagerado de los países ricos, la transferencia permanente de contaminación hacia los países más pobres y la escasa transferencia de recursos y de tecnología del mundo rico, al mundo en desarrollo.

En Argentina se invirtió más de 100 millones de dólares en la erradicación de basurales hacia cielo abierto (Fernando Calzada)

Por supuesto para combatir la contaminación por plástico, los compromisos nacionales son esenciales y en la Argentina, esta gestión, ha provocado un cambio de tendencia en ese sentido. Esta gestión ha sido la que envió el proyecto de Ley de Envases con la tasa correspondiente para financiar el sistema, que modificaría radicalmente el mecanismo, las capacidades económicas e institucionales para el tratamiento de todos los envases que se producen en el país.

También ha sido la gestión que invirtió más de 100 millones de dólares en la erradicación de basurales a cielo abierto y obtuvo, del Banco Interamericano de Desarrollo, un nuevo préstamo por 450 millones de dólares para los próximos cinco años para ese mismo fin.

También se está negociando y obtendrá hacia fin de año un préstamo de otros 100 millones de dólares del Banco Mundial con el objetivo de, en los próximos 10 años, haber erradicado la totalidad de los basurales a cielo abierto y haber instaurado la lógica del reciclaje y la economía circular en la política de tratamiento de residuos.

Esta jornada recuerda la Primera Convención de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente / (Getty Images)

Argentina en materia de sostenibilidad, de cambio climático y de biodiversidad, además de consolidar su participación en todos los organismos internacionales, está abocada, con la idea de convertirlo en política pública permanente (más allá de quién sea el gobierno de aquí en más), a tener sistemas fortalecidos como el del tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

Y principalmente enfocados en la adaptación, es decir, entendiendo las consecuencias que ya están desplegadas del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad en la Argentina, de la cual la sequía de los últimos cuatro años ha sido una muestra indiscutible.

Además, subrayar el objetivo promover la capacitación, la adaptación y la adecuación de las actividades económicas, sociales y el desarrollo de la sociedad, para que se reduzca su vulnerabilidad y pueda afrontar con mejores armas la situación crítica en materia climática que seguramente vamos a vivir cada vez más profundamente.

*Sergio Federovisky es biólogo y viceministro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación

Seguir Leyendo: