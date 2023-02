Basura en la costa bonaerense: el plástico está presente en 7 de cada 10 residuos

Se estima que hay entre cinco y 50 mil millones de microplásticos en el mar (REUTERS)

Entre el mes de septiembre y octubre del año pasado comenzó a llevarse a cabo la sexta edición del Censo Provincial de Basura Costera Marina en la Provincia de Buenos Aires, el cual abarcó un total de 410.864 metros cuadrados (41 hectáreas) y la participación de 422 voluntarios.

Según los datos de este nuevo relevamiento, el plástico continúa siendo el contaminante más abundante (73,7%), una cifra algo inferior a los datos que arrojó la edición anterior del censo (84,5%). Luego del plástico, según esta sexta edición del censo, le siguieron vidrio (10,1%), residuos categorizados como “otros” (9,9%), que está constituidos por elementos como barbijos, jeringas, escombros, equipos eléctricos y electrónicos, neumáticos y velas; papel y cartón (3,7%) y metales (2,6%). El total de residuos relevados fue de 35.741.

Dentro del ítem plásticos, los contaminantes que se registraron en mayor cantidad son colillas de cigarrillo (26,4%), fragmentos plásticos (17,3%), envoltorios plásticos de nylon o celofán (13,5%), bolsas plásticas (11,7%) y tapitas (5,7%). Al igual que el censo anterior, los fragmentos plásticos fueron el segundo contaminante más encontrado, y se refieren a residuos de plástico duro proveniente de productos de mayor tamaño (como cubiertos descartables o elementos plásticos de golosinas, por ejemplo), y que por la acción mecánica del sol, el viento y el mar se desintegran hasta convertirse en porciones más pequeñas.

Según el Censo Provincial de Basura Costera Marina en la provincia de Buenos Aires, los plásticos siguen siendo los contaminantes más abundantes de la costa (Fundación Mundo Marino)

“La industria del plástico es la fuente de gases de efecto invernadero de más rápido crecimiento en el mundo. Crece exponencialmente a lo largo de los años y esto tiene que ver con el aumento del uso de este material. Para que nos demos una idea, se calcula que al día de hoy se fabrican alrededor de 438 millones de toneladas por año. Si no bajamos el nivel de consumo se prevé que el número aumente a 32 mil millones para el 2050″, advirtió en diálogo con este medio Karina Álvarez, bióloga y responsable de Conservación de la Fundación Mundo Marino.

“Estas cifras cumplen un rol fundamental para concientizar a la población sobre la cantidad y el tipo de basura que hay en nuestras costas. Gran parte de esta basura es generada por nuestros propios desechos y eso nos debe interpelar sobre nuestro comportamiento a la hora de ir a la playa. Año a año vemos cómo la basura, especialmente el plástico, afecta a nuestra fauna marina. El caso más emblemático lo representan las tortugas marinas que, en el caso de las tortugas verdes, el 96% de las que ingresan a nuestro centro de rescate, tienen basura en su tracto digestivo”, añadió la experta.

Sobre el contaminante más encontrado, dentro del ítem plásticos, las colillas de cigarrillo, se estima que entre 4,5 y 5,6 billones son arrojadas cada año a la vía pública, lo que equivale a unas 18.000 millones de colillas por día, aproximadamente. Estos datos se desprenden del Informe General sobre colillas de cigarrillos: impacto, normativa y gestión, elaborado por la ONG Eco House Global.

Una bolsa de plástico que flota en el mar puede parecerse a una gran medusa, alga u otra especie que constituye un gran componente en la dieta de las tortugas marinas (Fundación Mundo Marino)

Según ese análisis, una colilla de cigarrillo puede contaminar hasta 1000 litros de agua, al liberar en el ambiente las sustancias nocivas para la salud que se encuentran en el filtro conformado principalmente por acetato de celulosa, un elemento no biodegradable que puede tener un proceso de degradación de hasta 14 años. Es en ese proceso que puede liberar al ambiente metales pesados como el arsénico y el cadmio, entre otros elementos tóxicos. Sólamente en este censo se encontraron un total de 6966 colillas de cigarrillo en las costas bonaerenses.

Para la especialista, “se trata de residuos altamente contaminantes. Además de ser altamente cancerígenos para las personas, son terriblemente contaminantes para el suelo y para el agua. Y no se toma consciencia de ello. En la Ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades de la costa hay descartadores de colillas en la vía pública. Lo que hacen es evitar que lleguen al piso y sean arrastradas a través de las lluvias y vientos por las desagües pluviales hasta las costas o el río en la capital”.

Ingesta de basura, también en cetáceos

Un estudio reciente confirmó la ingestión de plásticos y otros residuos de origen humano en ocho especies de pequeños cetáceos de Argentina y Brasil durante los últimos 30 años (Fundación Mundo Marino)

Un reciente estudio publicado en diciembre de 2022 en la revista internacional Marine Pollution Bulletin, confirmó la ingesta de basura en ocho especies de pequeños cetáceos de Argentina y Brasil, entre 1988 y 2020. La investigación se titula Marine debris ingestion by odontocete species from the Southwest Atlantic Ocean: Absence also matter.

De un total de 156 individuos analizados, que fueron encontrados varados muertos en las costas o fallecieron producto de la pesca incidental, se encontraron residuos de origen antropogénico (producido por el hombre) en los contenidos gastrointestinales de 13 mamíferos marinos. El tipo de residuos encontrados estuvo constituido por plásticos, madera y elementos antrópicos de origen desconocido.

El estudio fue liderado por la investigadora Antonella Padula, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y se llevó a cabo en cooperación con la Fundación Mundo Marino y colegas brasileños del Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (GEMARS), la Universidade do Extremo Sul Catarinense y la Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

"Nuestro vínculo con la basura termina afectando a la fauna marina” (Fundación Mundo Marino)

Se encontraron restos en los tractos digestivos de 8 de las 21 especies: el delfīn común (Delphinus delphis), el cachalote enano (Kogia sima), el delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei), el zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus), la marsopa espinosa (Phocoena spinipinnis), el delfín moteado (Stenella frontalis), el delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis), y la tonina (Tursiops truncatus gephyreus), siendo estos los primeros registros para estas dos últimas especies.

“Entre los residuos más encontrados en los contenidos gastrointestinales, el plástico estuvo en primer lugar, representando un 68%. Esto debe hacernos tomar conciencia de la disposición final de ese elemento una vez que lo utilizamos. En este estudio, la basura analizada puede provenir del mar directamente, como de las mismas playas. Indistintamente del origen, estos datos muestran que nuestro vínculo con la basura termina afectando a la fauna marina”, explicó la autora de la investigación, Antonella Padula.

Por cada minuto que pasa, 54.000 colillas contaminan el ambiente en Argentina (REUTERS)

Realizados anualmente desde el 2016, los Censos de Basura Costera Marina tratan de registrar la situación en las playas bonaerenses, identificar qué tipo y qué cantidad de residuos afectan las costas y promover medidas tendientes a reducir la cantidad de basura que llega a nuestros ecosistemas marinos. Conocer cuál es la composición de la basura marina permite identificar cómo podemos mejorar nuestros hábitos de consumo, con la finalidad de concientizar, frenar y revertir esa contaminación.

“En toda su cadena de producción, el plástico genera gases de efecto invernadero. Desde el momento de la extracción de petróleo de las raíces de la tierra, pasando por la manufactura y hasta llegar el momento en el que se lo incinera o desecha. La mejor contaminación es la que no se genera, esa es la premisa principal. El plástico está tan presente en nuestras vidas que no nos es viable pensar en un mundo sin plástico. Sin embargo, hay muchas utilidades que se le da de las que podíamos prescindir”, concluyó Álvarez

Seguir leyendo: